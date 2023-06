โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีตัวเลขนักท่องเที่ยวปี 2566 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยภายในปี 2566 จนถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ มีจำนวนมากที่สุดในรอบเวลา 3 ปี ซึ่งเชื่อมั่นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเป็นไปตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ คือ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน และยอดนักท่องเที่ยวของทั้งปีจะสูงถึง 25 ล้านคนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ (ในสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนที่มีจำนวนถึง 73,750 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 22.03% ส่งผลให้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 489,781 คน ขยายตัว 6.35% (WoW) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566) สำหรับ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ คิดเป็น 48.2% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้น 22.03% (WoW) รองลงมา ได้แก่ อินเดีย เพิ่มขึ้น 4.78% (WoW) มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 3.89% (WoW) เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 2.65% (WoW) และ สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 1.87% (WoW)โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติม ว่า ทั้งนี้ ททท. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินแผนการส่งเสริมตลาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวปีนี้รวม 2.38 ล้านล้านบาท ที่ได้วางไว้ด้วย 5 กิจกรรมส่งเสริมหลัก ได้แก่ 1. China is back เจาะกลุ่มตลาดใหม่ในจีน พิจารณาเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน ควบคู่กับการส่งเสริมการเดินทางทางบก 2. 7-Digit Target เน้นกลุ่มตลาดศักยภาพในประเทศที่นักท่องเที่ยวเกิน 1 ล้านคน 3. Color your life by Amazing Thailand - จัด Consumer Fair สนับสนุน Soft Power ไทย 4. Responsible Tourism - ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 5. Second Tier, second to none - สนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มเมืองรอง“นายกรัฐมนตรีสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่องเสมอมา โดยได้กำหนดแนวทางนโยบาย และติดตามการดำเนินนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านการส่งเสริมการตลาดและการนำเสนอ กิจกรรมที่เป็นไปตามกระแสนิยม เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย” นายอนุชา กล่าว