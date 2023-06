โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีผลสำเร็จการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ในงาน IMEX Frankfurt 2023 ประเทศเยอรมนี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) ไทยจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) นำผู้ประกอบการ MICE ไทย 29 หน่วยงาน เจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศ ในงานอุตสาหกรรม MICE ระดับโลก IMEX Frankfurt 2023 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี พบว่าคู่ค้านานาชาติทั่วโลกให้ความสนใจ และมีความเชื่อมั่นต่อไทยในฐานะตัวเลือกที่มีศักยภาพสูงสำหรับการจัดกิจกรรม MICEโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB นำผู้ประกอบการ MICE ไทย 29 หน่วยงาน เข้าร่วมงานอุตสาหกรรม MICE ระดับโลก IMEX Frankfurt 2023 ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี เจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศมากถึง 960 นัดหมาย แบ่งเป็นการนัดหมายของผู้ประกอบการ MICE ไทย จำนวน 866 นัดหมาย และการนัดหมายกับ TCEB จำนวน 94 นัดหมาย พบว่า ผลการเจรจา ประเทศไทยได้จำนวนงานที่มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้ที่จะมาจัดในประเทศ หรือที่เรียกว่า lead จำนวน 120 งาน โดยแบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่1. งานประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อรับรางวัล (MI : Meeting & Incentive) จำนวน 109 กลุ่ม มีจำนวนนักเดินทาง 21,561 คน และ 2. งานประชุมนานาชาติ (Convention) จำนวน 11 งาน มีจำนวนนักเดินทาง 39,580 คน ซึ่งคาดว่าสามารถทำรายได้เข้าประเทศ 4,035.30 ล้านบาททั้งนี้ TCEB ได้ประชาสัมพันธ์เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Thailand MICE to Meet You Year 2023” ในงาน IMEX Frankfurt 2023 ครั้งนี้ สู่ตลาด MICE ต่างประเทศ เพื่อนำเสนอความพร้อม MICE ไทยที่ได้รับการยกระดับในทุกมิติ เช่น- การขยายเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองให้นักเดินทาง MICE นานาชาติที่สนามบินดอนเมือง- การเพิ่มจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืน และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน- การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง MICEโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเตรียมความพร้อมจัดการประชุมระดับโลก 2 รายการ คือ1. งานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA Annual Congress 2023 งานประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก2. งาน Annual Meetings of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) 2026 เพื่อเน้นย้ำศักยภาพของไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมระดับโลก“นายกรัฐมนตรียินดีกับผลสำเร็จการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ไทย เชื่อมั่นว่าศักยภาพของประเทศ เอกลักษณ์ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้น อุตสาหกรรม MICE ให้เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งจะเป็นอีกส่วนสำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ ต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย” นายอนุชาฯ กล่าว