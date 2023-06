โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมกิจกรรมแปรขบวนอักษรเฉลิมพระเกียรติ Long Live the King 10 โดยกลุ่มคนไบค์เกอร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มคนไบค์เกอร์ และ Harley-Davidson ซึ่งรวมตัวกันจัดกิจกรรมแปรขบวนอักษรเฉลิมพระเกียรติ Long Live the King 10 ที่ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จำนวน 1,000 คันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 IMMORTALS THAILAND รวมพลังกลุ่มคนรักและชื่นชอบฮาร์เลย์และบิ๊กไบค์ จัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนรักและชื่นชอบฮาร์เลย์และบิ๊กไบค์ จากทั่วประเทศ เคลื่อนขบวนจากจุดรวมพล บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เพื่อร่วมจัดขบวนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ Long Live the King 10 เป็นไปตามโครงการ ‘Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live the King’ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566“นายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดกิจกรรมตามโครงการ ‘Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live the King’ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในสถาบันหลักของไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อว่า คนทุกกลุ่มสามารถแสดงความจงรักภักดีผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น และถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมกำลังใจให้แก่คนในชาติ” นายอนุชา กล่าว