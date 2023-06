นายกฯ ยินดีผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์ : จากการวิจัยสู่การประยุกต์ใช้”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความร่วมมือระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร และชื่นชมผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์ : จากการวิจัยสู่การประยุกต์ใช้” (Thailand-UK Research Collaboration on Development of Biotechnological Products for Animal Health: From Research to Application) เพื่อพัฒนาดูแลสุขภาวะของสัตว์ในระบบปศุสัตว์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี จำกัดโรคอุบัติใหม่ และป้องกันการอุบัติโรคเดิมซ้ำโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ใช้ทุนสนับสนุนร่วมจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เป็นการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากร/นักวิจัยไทย โดยมีประเด็นหลัก คือ 1. ชีวเวชภัณฑ์ และวัคซีนสำหรับสัตว์ 2. เทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียว เพื่อการป้องกันโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ โดยที่ผ่านมา มีโรคอุบัติใหม่ รวมถึงไวรัส เชื้อโรคและแบคทีเรีย สร้างผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ดังนั้น ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร จึงร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยและภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นแหล่งผลิตอาหาร และแหล่งอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปศุสัตว์ที่สำคัญของโลก“นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความสำเร็จในโครงการความร่วมมือเพื่อวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรนี้ เชื่อว่าความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้ศึกษา และวิจัยร่วมกัน สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพของสัตว์น้ำและการปศุสัตว์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพิ่มมาตรฐานของไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก” นายอนุชา กล่าว