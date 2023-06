"กัณวีร์" แอ่นอกพร้อมใช้ตำแหน่ง ส.ส.ป้องนักศึกษาปาตานี หากถูกดำเนินคดี

วันนี้ ( 22 มิ.ย.) นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กัณวีร์ สืบแสง Kannavee Suebsang ระบุว่า ผมพร้อมใช้ตำแหน่ง ส.ส.ที่มาจากชาวปาตานี ปกป้องน้องๆนักศึกษาและชาวปาตานี หากต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกคุกคามจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดถึงสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง และพรรคเป็นธรรมพร้อมฟ้องกลับผู้กล่าวหาแบ่งแยกดินแดนวันนี้ให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชน ที่ กกต. กรณีการยื่นยุบพรรคที่อ้างว่าละเมิดกฏหมายรัฐธรรมแบ่งแยกดินแดนผมยืนยันว่าพรรคเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ขัดมาตรา 1 กฏหมายรัฐธรรมนูญ แต่เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง โดยเฉพาะการมีพื้นที่ปลอดภัยให้แสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการพูดถึง สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง Right to Self Determination หรือ RSD และยังต้องเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องนี้ผมยังพร้อมจะใช้ตำแหน่ง ส.ส.ที่มาจากชาวปาตานี ปกป้องน้องๆนักศึกษานักกิจกรรม ที่ถูกคุกคาม ถูกดำเนินคดีจากฝ่ายความมั่นคงจากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งหากฝ่ายความมั่นคงติดตามการจัดกิจกรรมทั้งหมด และแยกแยะให้ชัดว่า แบบสอบถามการกำหนดชะตากรรมตนเอง ไม่ใช่การทำประชามติแบ่งแยกดินแดนผมยังย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่า หากมีการกล่าวหาผมและพรรคเป็นธรรมว่าสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ก็พร้อมดำเนินคดีกลับเช่นกัน เพราะเชื่อว่า ความพยายามนำเรื่องนี้ไปฟ้องยุบพรรค อาจเป็นเกมหนึ่งของการล้มรัฐบาลการสร้างสันติภาพปาตานี ยังต้องมีพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสร้างการมีส่วนรวมและทำความเข้าใจอีกมากครับขอบคุณทุกท่านที่เปิดใจรับฟังกัณวีร์ สืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม