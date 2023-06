“กัณวีร์” ยัน พรรคเป็นธรรม ไม่เกี่ยวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ย้ำค้านแบ่งแยกดินแดน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ชี้แจงกรณี นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม ได้ลงนามในหนังสือ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 แจ้งให้นายฮากิม พงติกอ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรม และนายยามารุดดิน ทรงศิริ พ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคเป็นธรรม ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคเป็นธรรมพิเศษครั้งที่ 1/2566 กก.บห.พรรค มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ทั้งสองคนพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไปนายกัณวีร์ กล่าวว่า ตนงดออกเสียงในการลงมติครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องภายใน กก.บห.พรรค ที่มีมติเป็นเสียงส่วนใหญ่ ที่พิจารณาไปตามข้อบังคับพรรค ซึ่งในส่วนของนายฮากิม ที่ไปเข้าร่วมเวทีเสวนาในการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ที่จ.ปัตตานี ทางพรรคไม่ได้รับทราบ เพราะไม่มีหนังสือเชิญมาถึงหัวหน้าพรรค และนายฮากิม ยืนยันแล้วว่าไปในนามส่วนตัว แต่เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคเป็นธรรม โดยนายปิติพงศ์ หัวหน้าพรรค ได้แสดงจุดยืนไปแล้วว่า เคารพการแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่ไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนายกัณวีร์ กล่าวต่อว่า กก.บห.พรรคจึงจำเป็นต้องมีมติที่ชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่อาจละเมิดรัฐธรรมนูญได้ ในส่วนนายยามารุดดิน ที่ กก.บห.พรรค มีมติให้พ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรค ก็เป็นเหตุผลภายในที่มีพฤติกรรมขัดกับข้อบังคับพรรค ซึ่งตนก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกคน“ผมยืนยันว่าในส่วนตัวที่ได้ร่วมทำงานกับน้องๆ ในช่วงเลือกตั้ง น้องๆ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานการเมืองเพื่อสนับสนุนสันติภาพปาตานี การได้รับเลือกเป็น ส.ส. คะแนนส่วนหนึ่งกว่า 12,000 คะแนน ก็มาจากพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผมและผู้สมัคร ส.ส. และน้องๆ ได้ร่วมหาเสียงมาด้วยกัน จากทั้งประเทศ กว่า 180,000 คะแนน การเคารพเสียงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นสิ่งที่ผมตระหนักไว้เสมอว่า จะไม่ละทิ้งเจตนารมณ์ที่จะเป็นตัวแทนชาวปาตานี มาทำงานเพื่อชาวปาตานี” นายกัณวีร์ กล่าวนายกัณวีร์ กล่าวกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ตัวแทนองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยุบพรรคที่อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ที่มีการทำแบบสอบถามประชามติแบ่งแยกดินแดน ที่จ.ปัตตานี ว่า พรรคเป็นธรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเวทีดังกล่าว ยืนยันว่าพรรคเป็นธรรมไม่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวขบวนการนักศึกษา ไม่ว่าจะทางใด จะมีก็เพียงเคารพการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ที่ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพเท่านั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคเป็นธรรมไม่มีนโยบายสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ที่ละเมิดมาตรา 1 กฏหมายรัฐธรรมนูญนายกัณวีร์ กล่าวอีกว่า ตนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่ฝ่ายความมั่นคงจะดำเนินคดีกับเยาวชนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมนี้ โดยไม่มีการรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพราะจากที่ฟังการชี้แจงของขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ยืนยันว่าไม่ได้จัดทำประชามติแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นการทำแบบสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะให้จัดทำประชามติเพื่อกำหนดชะตากรรมตนเอง ซึ่งหลักการ Right to Self-Determination หรือ RSD เป็นสิ่งที่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะอีกมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาหารือในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ“จากที่ผมติดตามสถานการณ์มาช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่อยากคิดว่ามีการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพื่อหวังล้มพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ เพราะจากการชี้แจงของผู้เข้าร่วมงานทั้ง นายวราวิทย์ บารู ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จ.ปัตตานี พรรคประชาชาติ และนายฮากิม รวมถึงน้องๆ นักศึกษาก็ยืนยันว่า เชิญตัวแทนพรรคการเมืองไปร่วม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการกำหนดชะตากรรมตนเองด้วย ซึ่งในเวทีเสวนาวันนั้น ยังมีนายอาเต็บ โซะโก ประธาน The Patani มาร่วมด้วย แต่ทำไมถึงมีการพุ่งเป้ามาที่ผมและพรรคเป็นธรรม ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้เข้าไปร่วมเวทีนี้แต่อย่างใด”นายกัณวีร์ กล่าวนายกัณวีร์ กล่าวว่า ตนไม่ได้เข้าร่วมงานนี้ แต่ทำไมถึงถูกเชื่อมโยงเพื่อหาทางจะยุบพรรคเป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายสันติภาพปาตานี อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางความมั่นคง ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่าการสร้างความเข้าใจกับสังคมถึงคำว่า “ปาตานี” เป็นการสร้างการรับรู้ว่าปาตานี ไม่ใช่คำที่หมิ่นเหม่กับความมั่นคงที่จะหมายถึงการแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตัวตน ที่เป็นความภาคภูมิใจของประชาชน และเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการแสดงความจริงใจต่อกระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืน“ผมยังยืนยันที่จะผลักดันนโยบายยกระดับกระบวนการสร้างสันติภาพปาตานีเข้าสู่รัฐสภา เพราะจะเป็นทางออกทางการเมืองที่ดีที่สุด และพร้อมพิสูจน์ความตั้งใจนี้ต่อไป” นายกัณวีร์ กล่าว