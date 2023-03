นายกฯถกทูตสเปน กระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 11.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลและประชาชนไทย พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยกับสเปนที่แน่นแฟ้น รวมถึงกลไกการประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultations) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือทวิภาคี และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา ความร่วมมือด้านสมุทราภิบาล และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตสเปนฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิด และหวังว่าสเปนจะประสบความสำเร็จในภารกิจต่าง ๆ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566เอกอัครราชทูตสเปนฯ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้มาดำรงตำแหน่งในไทย และได้รับการต้อนรับจากไทยเป็นอย่างดี โดยไทยและสเปนมีความสัมพันธ์มายาวนาน ซึ่งในปีนี้จะครบรอบความสัมพันธ์ 153 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ขอยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านต่อไป ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และพหุภาคี พร้อมกล่าวชื่นชมรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสีเขียว ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับสเปนที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสเปนมีศักยภาพและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศไทยได้โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตสเปนฯ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงมากขึ้น โดยเอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรทางทหารระหว่างไทยและสเปนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่การค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยและสเปนยังมีศักยภาพในการแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น สเปนพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนสเปนมาลงทุนในไทยเพิ่มเติม ด้านนายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประโยชน์จาก RCEP รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัล ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมเชิญชวนสเปนมาลงทุนในไทยในสาขาที่สเปนมีความโดดเด่น ทั้งด้านพลังงาน การแพทย์ คมนาคม (ระบบราง) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC และอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCGความร่วมมือด้านการศึกษา นายกรัฐมนตรียินดีที่ทั้งสองประเทศกำลังเจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา และด้านคมนาคม พร้อมหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะมุ่งหารือความร่วมมือสาขาที่ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ การเพิ่มทักษะของบุคลากร เพื่อรองรับงานที่ต้องการทักษะใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว ด้านเอกอัครราชทูตสเปนฯ พร้อมร่วมมือกับไทยในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย และกระชับความร่วมมือการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งไทยและสเปน การส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่ไทยมีความร่วมมือกับ Casa Asia ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ การกำกับของกระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรป และความร่วมมือราชอาณาจักรสเปน ซึ่งจะร่วมมือจัดการประชุม Thailand-Spain Forum ครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยยกระดับการหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและสเปน เช่น ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมความตกลงการค้าเสรี-สหภาพยุโรป นายกรัฐมนตรีหวังว่าจะได้การสนับสนุนจากสเปน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุการเจรจา FTA ไทย-EU ได้โดยเร็ว ซึ่งเอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่ไทยและEUได้ร่วมกันประกาศรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างกัน โดยสเปนพร้อมสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว เพราะจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอียู รวมถึงไทยและสเปน ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นความร่วมมือกรอบพหุภาคีและกรอบอาเซียน นายกรัฐมนตรียินดีที่สเปนพร้อมแสวงหาความร่วมมือกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยไทยมีนโยบาย Thailand Plus One ซึ่งไทยสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสเปนกับประเทศในอาเซียนได้ เอกอัครราชทูตสเปนฯ กล่าวว่า สเปนให้ความสำคัญกับอาเซียน และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน