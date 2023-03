ฟาด “เศรษฐา” หาเสียง “เหลื่อมล้ำ” ไม่ดูตัวอย่างใกล้ตัว “คนรวยเอาเปรียบคนจน” “เพจดัง” ให้ภาพเล่าเรื่อง คนไม่เท่าเทียม

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(18 มี.ค.66) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ว่า“เมื่อคนรวยพูดถึงคนจน จนน้ำลายไหลข้างปาก-เมื่อวาน ผมฟังคุณเศรษฐา ทวีสิน แกนนำพรรคเพื่อไทย พูดถึงคนจนหลายครั้ง พูดถึงคนรวยเอาเปรียบคนจนหลายครั้ง-ผมได้ยินผู้สนับสนุนโห่ร้องด้วยความพอใจ ผมก็นึกถึงอดีต ครั้งหนึ่งคุณทักษิณ ชินวัตร ก็เคยพูดอย่างนี้ จนคนคลั่งไคล้ จนเกิดสงครามกลางเมือง เกิดการแยกบ้านเมืองเป็น "หมู่บ้านเสื้อแดง"จากนั้น คุณทักษิณ ก็โดนคดีทุจริตจนหนีออกนอกประเทศ-คุณเศรษฐา ทวีสิน พูดว่ารัฐบาล ขับไล่คนเห็นต่างออกนอกประเทศ อันนี้ ท่านโกหกชัดครับ ไม่มีกฎหมายไหนที่สามารถขับไล่คนสัญชาติตัวเองออกนอกประเทศได้ มีแต่ห้ามคนสัญชาติตัวเองออกนอกประเทศเท่านั้น-ในระบบทุนนิยมนี่ มันแปลกอย่างหนึ่ง คือ เวลาคนรวยพูด คนจนเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา เพราะคนจนก็อยากรวยเหมือนกัน เรื่องนี้ มันมีทฤษฎีอธิบายได้ วันหลังค่อยว่ากัน-คุณเศรษฐา ทวีสิน พูดเรื่อง "ความเท่าเทียม" อย่างออกรสชาติ ผมแนะนำให้คุณเศรษฐาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง คือ หนังสือ The Tyranny of Merit ของ Michael J.Sandel เริ่มต้นของหนังสือนี้ เป็นเรื่องอัยการของสหรัฐอเมริกาดำเนินคดีกับคนรวยที่ยัดเงินให้มหาวิทยาลัยดังๆ เพื่อให้ลูกตัวเองได้เรียนมหาวิทยาลัยดัง คนรวยบางคนถึงกับเปลี่ยนแปลงข้อสอบ หรือ ทำให้ข้อสอบรั่วเพื่อให้ลูกได้เรียนในคณะที่ต้องการ-คุณเศรษฐา ครับ สิ่งที่คุณพูดอยู่ใกล้จมูกคุณเอง เพียงแต่คุณไม่หันมองไปข้างหลังว่า ข้างหลังคุณมีคนรวยคนหนึ่งนั่งอยู่ และคนรวยคนนี้แหละที่คุณพ่อใช้ความรวย และ ใช้อำนาจ ทำให้ข้อสอบรั่วเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เรียน เป็นการเอาเปรียบคนจน-เวลาคนรวยแบบคุณเศรษฐา พูดถึงคนจนผมแนะนำให้หาผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากหน่อยนะครับ ความรักคนจน จนน้ำหลายไหลนี่ มันน่ารังเกียจครับ.”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ระบุว่า“ครับ”