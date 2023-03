“โทนี่”เคลมประชานิยม ต้นตำรับบี้ภูมิใจไทย !!

โดยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้อนไปถึงการรัฐประหาร เมื่อปี 2549 โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.ที่เคยรัฐประหารรัฐบาลของเขา และพรรคไทยรักไทยว่า “ตอนรัฐประหาร 49 เขาจะเปลี่ยนชื่อ OTOP เพราะมองว่ามันคือ One Thaksin One Potjaman”ส่วนเรื่อง SME ความจริงต้นตำรับคือ ไทยรักไทยนะ ช่วงนั้นไม่ค่อยมีคนเข้าใจด้วยซ้ำ เราเลยเอาวิธีคิดมาจากญี่ปุ่น คือ OTOP มาใช้ แต่พอเจอรัฐประหาร 2549 เขาพยายามจะล้มโครงการเราหมด แล้วล้มไม่ได้ ถ้าล้มไม่ได้ก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อคุณรู้ไหมว่าตอนรัฐประหาร 49 เขาจะเปลี่ยนชื่อ OTOP นะ เพราะเขามองว่ามันคือ One Thaksin One Potjaman (วันทักษิณ วันพจมาน) โอ้โห ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมยังคิดไม่ได้เลย มันเก่งจริงๆ ไม่รู้คิดได้ยังไง ทั้งๆที่จริงๆ มันคือ One Tambon One Productเวลาออกนโยบาย ต้องคิดด้วยว่า ต้องมีนโยบายหาเงินประกอบด้วย ถ้าไม่มีแล้วจะใช้เงินอย่าง สุดท้ายจะเหมือนเวเนซุเอลา ดังนั้นผู้นำต้องคิดว่าจะหาเงินยังไง ใช้เงินเก่งแต่หาเงินไม่เป็น เละเราอยากให้ประชาชนมีรายได้ แต่ต้องไม่ใช่ด้วยการแจกเงินไปวันๆ วันนี้ผมเห็นนโยบายของแต่ละพรรค มักจะเป็นท่อนๆ ขาดการมองภาพรวมว่าเราจะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ประชาชนยังไง เพื่อให้วนกลับมาเป็นภาษี ให้รัฐมาพัฒนาประเทศต่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะพยายามแข่งกันประชานิยม คือ จ่ายอย่างเดียว แต่ยังไม่เห็นนโยบายหาเงินเลยปรัชญาของนโยบายประชานิยม คือแจกอย่างเดียว ไม่คิดเรื่องการหาเงิน แต่ถ้าอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้หมุนและวนกลับมาเป็นภาษีสร้างรายได้ให้รัฐเพิ่มขึ้น อันนี้เราไม่เรียกว่า ประชานิยม แต่คนมักแยกไม่ออก และโจมตีไทยรักไทย เพื่อไทย ทั้งๆ ที่ดูไม่ออกว่ามันไม่ใช่ประชานิยม ซึ่งสุดท้ายพวกนี้ก็ลอกนโยบายเรา แต่ก็ลอกเป็นท่อนๆ ไม่เข้าใจวิธีคิด แข่งแบบนี้เลยล่มจมทั้งนี้ในคำพูดดังกล่าวเขายังได้กล่าวโจมตีนโยบายพรรคภูมิใจไทยว่า “นโยบายภูมิใจไทยเหรอ ผมว่าเฉยๆ มันไม่ตื่นเต้นอ่ะ”นโยบายภูมิใจไทยที่ออก ทั้งพักหนี้ 3 ปี กัญชา คอนแทคฟาร์มมิ่ง เท่าที่ฟังนะ ผมว่า “เฉยๆ มันไม่ตื่นเต้นอ่ะ” มันไม่เห็นน่าสนใจอะไรเลย นโยบายเศรษฐกิจเท่าที่เห็น ไม่มีอะไรเป็นภาพรวมเลย มีแต่นโยบายที่ล่อเอาคะแนนอย่างเดียวโอเค คุณอยากให้คนนิยมคุณ แต่คุณต้องมีแนวทางเอาเศรษฐกิจกลับคืนมา ประเทศไทยต้องกลับสู่วินัยการคลังที่ถูกต้อง ไม่ใช่เงินหมดแล้วกู้ อย่างงี้มีแต่พัง เอาเงินกู้เยอะๆ มาให้คนที่ใช้ไม่เป็น ยิ่งเป็นหนี้ฟรีๆ เพิ่มหนี้ฟรีๆดังนั้น วันนี้ต้องคิดนโยบายภาพรวมที่จะทำให้ประเทศเจริญ ต้องมีเป็นแพกเกจว่าจะจัมพ์สตาร์ทยังไง วันนี้เศรษฐกิจไทยไม่ดับก็เหมือนดับ โตต่ำกว่าเงินเฟ้อ คิดไหมว่าจะเอาขึ้นยังไง ไม่ใช่ออกมาเป็นท่อนๆนี่ยังไม่ต้องพูดถึง “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็ก หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่ประสานเสียงด้อยค่านโยบายพรรคภูมิใจไทย ในเรื่อง “นโยบายพักหนี้สามปี” ทำนองว่า “ของจริงต้องเพื่อไทยเท่านั้น” หรือ ออริจินัล ต้องเพื่อไทยอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ดี หากมองในมุมของ นายทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยก็น่าจะพอเข้าใจได้ และต้องยอมรับว่าพวกเขานำนโยบายประชานิยมมาใช้หาเสียง ซึ่งจะว่าไปแล้วส่วนใหญ่ก็ลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ รวมไปถึงนโยบายหลักๆ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรคในยุคนั้นก็เป็นแนวคิดของ “หมอสงวน” ซึ่งต่อมานายทักษิณ นำมาใช้และต่อยอดจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศขณะเดียวกันการที่เขาพยายามตอกย้ำให้เห็นว่า หลังการรัฐประหารปี 49 ที่มีความพยายามจะเปลี่ยนนโยบาย “โอทอป” หรือ OTOP โดยอ้างว่าเป็นเพราะเชื่อว่าเป็นชื่อของ ทักษิณ และ พจมาน ณ ป้อมเพชร์ (ชินวัตร) อดีตภรรยาของเขา มองในมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับการโจมตีคณะรัฐประหาร ในแบบใจแคบ ทำลายนโยบายดีๆ อะไรประมาณนั้นแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่า “มีเจตนาโชว์ให้เห็นว่าตัวเขาและอดีตภรรยามีความยิ่งใหญ่” ถึงกับมีความพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อลบนโยบายแบบนี้ ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ เพราะไม่อาจพิสูจน์กันได้ แต่อย่างน้อยก็เห็นถึงความพยายามโอ้อวดให้เห็นชัดเจนมีบางเรื่องที่ นายทักษิณ ชินวัตร ยังไม่พูดออกมาก็คือ นโยบาย “รับจำนำข้าว” ที่ก่อให้เกิดการทุจริตมโหฬาร ในรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของเขา ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้ยังไม่จบอย่างไรก็ดี หากโฟกัสกันถึงนโยบายประชานิยม ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นจุดขายของพรรคไทยรักไทย ต่อเนื่องมาจนถึงพรรคเพื่อไทย แต่ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวก็ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ว่าสร้างความหายนะให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ เหมือนกับนโยบายรับจำนำข้าว จนมีรัฐมนตรีติดคุกกันหลายคน และแม้แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็ต้องหลบหนีคดีในต่างประเทศมาจนบัดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหลายพรรคการเมืองพยายามนำ “ประชานิยม” มาใช้ในการหาเสียง สร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคของตัวเอง ซึ่งก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย นั่นคือ “แจกเงิน” เพิ่มเงิน เข้าไป และแน่นอนว่าชาวบ้านย่อมต้องชื่นชอบ ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่า หลายพรรคกำลังแบ่งคะแนนเสียงไปจากพรรคเพื่อไทย และเครือข่ายทักษิณ ไปได้มากแล้วหรือเปล่า เพราะการออกมาตอกย้ำให้เห็นว่าตัวเอง “เป็นออริจินัล” เป็นของแท้นั้น มันก็เท่ากับว่า ชาวบ้านไม่น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ไม่ได้รับรู้ว่าใครเคยทำมาก่อน