เจ็บ! “ดร.อานนท์” แซะ “ทอน” ถูกสถานทูตอิหร่าน โต้สุภาพ แต่เหมือนเอารองเท้าตบกลางสี่แยก “เพจดัง” ซัด เสือก

คิดว่าตัวเองเป็น “เชกูวารา”? ชวนชาวเน็ตหนุนม็อบอิหร่านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(4 ก.พ.66) เพจเฟซบุ๊ก ผศ.ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ โพสต์ข้อความระบุว่า“ไปยุ่งกับกิจการภายในของประเทศอิหร่าน แล้วถูกเขาโต้กลับมาอย่างสุภาพ แต่เหมือนเอารองเท้าตบปากกลางสี่แยกจริงๆ นะครับบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ ถ้าประเทศไทยมีนักการเมืองสาระแนในเรื่องที่ไม่สมควรแบบนี้โชคดีที่มิตรประเทศเขาเข้าใจและไม่ถือสาอย่าไปแตะศาสนาของอิหร่านนะ นั่นจะเกิด จีฮัด สงครามศาสนาได้เลย นี่เป็นห่วงนะถึงได้เตือนด้วยความปรารถนาดีพร้อมทั้งแชร์ ภาพและโพสต์ของ Jaroensook Limbanchongkit Pone ระบุว่า“สถานทูตอิหร่านประจำ #ประเทศไทย ตอกหน้า #ธนาธร ที่มา #หาเสียง ด้วยการไปยุ่มย่ามเรื่องบ้านเขา“ความสัมพันธ์ฉันมิตรกว่า 400 ปีระหว่าง #อิหร่าน และ #ไทย แข็งแกร่งมาก มากจนเกินกว่าที่จะได้รับผลกระทบจากเกมการเมืองและการเลือกตั้งชั่วคราวด้วยความเคารพต่อประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เรามั่นใจว่า ท่าทีทางการเมืองดังกล่าว ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีได้”Over 400 years of friendly relations between #Iran & #Thailand are much stronger to be affected by transient political & electoral games.With due respect to the great people of Thailand, we're confident that such political gestures can't influence bilateral ties.ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความระบุว่า“สั้น ๆ คือ เสือก”พร้อมกับแชร์ภาพ และโพสต์ของ Thailand Vision ระบุว่า“นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศอิหร่าน พร้อมกับเชิญชวนให้ชาวเน็ตลงชื่อสนับสนุนการประท้วงในอิหร่าน อีกทั้งยังแท็กชื่อทวิตเตอร์องค์กร NGO ชื่อดังของสหรัฐฯ แต่ทางด้านของสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย กลับประกาศว่า มิตรภาพหลายร้อยปี ระหว่างไทยกับอิหร่าน มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และไม่มีความกังวลกับท่าทีของธนาธรแต่อย่างใดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ทวีต รูปภาพและข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ประกาศว่า จะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศอิหร่าน ไปพร้อม ๆ กับการต่อสู้ในประเทศไทย และยังเชิญชวนให้ลงชื่อสนับสนุนการประท้วงในอิหร่าน โดยนายธนาธรได้แท็กชื่อ Freedom House (@freedomhouse) องค์กร NGO ของสหรัฐฯต่อมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ได้ทวิตข้อความโต้ตอบทวิตของนายธนาธร ระบุว่ามิตรภาพกว่า 400 ปี ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิหร่าน มีความแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม และด้วยความเคารพที่อิหร่านมีประชาชนชาวไทย อิหร่านมั่นใจว่าท่าทีทางการเมืองเช่นนี้ (ของนายธนาธร) ไม่มีสามารถสร้างอิทธิพลใดๆ ต่อมิตรภาพของทั้ง 2 ประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า“ไม่เสือกสักเรื่อง ? เห็นข่าวที่คุณทอนไปเจ๋อเรื่องการชุมนุมประท้วงในอิหร่าน. ไม่รู้ว่า ใช้สิทธิอะไรไปข้องแวะเรื่องภายในของประเทศอื่น. ใช้มาตรฐานความคิดอย่างไรไปกล่าวหาอิหร่านว่า เป็นประเทศเผด็จการอย่าทำตัวเป็นเชกูวารา นักปฏิวัตินักต่อสู้ชาวเอเจนที่มีจิตใจต่อสู้เพื่อชาวลาตินอเมริกัน. ที่ไปสู้ทุกที่ทุกประเทศ.อาสารบทุกพื้นที่ แต่ต้องรู้นะ เชกูวาราเป็นสังคมนิยมต่อต้านอเมริกานะอิหร่านกับไทยมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนานมากกว่า 400 ปี นับแต่ยุคที่เป็นประเทศเปอร์เซีย. และมีชาวอิหร่านที่เข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาและกลายมาเป็นคนไทยสืบสายตระกลูเก่าแก่. จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรจะมาแยกและทำลายสายสัมพันธ์นี้ได้หลังจากโพสต์เชิญชวนไม่นาน. สถานทูตอิหร่านก็ออกแถลงการณ์ทันทีอยากจะบอกว่า ไม่ต้องชวนใครให้ต่อต้านประเทศอื่น. อยากเป็นนักการเมืองที่ดีต้องรู้จักกาลเทศะ. ไม่ก้าวล่วงกิจการภายในของประเทศอื่น. อย่าใช้ทัศนคติตำรวจโลกเที่ยวตัดสินว่าประเทศนั้นๆผิด โลกนี้มีความแตกต่าง ไม่จำเป็นต้องเป็นพิมพ์เดียวกัน. ไม่ต้องเหมือนกันทัศนคติอย่างนี้ เป็นนักการเมืองก็ไม่ได้. เป็นนักปฏิวัติก็ล้มเหลว”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ความเป็นห่วงว่า อาจเอาความเดือดร้อนกลับมาสู่ประเทศไทย อย่างที่ “ดร.อานนท์” เตือนไว้ “บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ ถ้าประเทศไทยมีนักการเมืองสาระแนในเรื่องที่ไม่สมควรแบบนี้ โชคดีที่มิตรประเทศเขาเข้าใจ และไม่ถือสา”และยิ่งกว่านั้น ประเด็นของ “นันทิวัฒน์” ก็นับว่าน่าคิด“อย่าใช้ทัศนคติตำรวจโลก เที่ยวตัดสินว่า ประเทศนั้นๆผิด โลกนี้มีความแตกต่าง ไม่จำเป็นต้องเป็นพิมพ์เดียวกัน”ถ้าเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง “ธนาธร” คงไม่คิดที่จะดันทุรัง?