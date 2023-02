“อันหยูชิง” ยกคำพูด “ลินคอล์น” เปรียบกับ “ชูวิทย์” แถมชื่นชมดุจเทพ

อันหยูชิง ได้นำคำพูดของ “อับราฮัม ลินคอล์น” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า“I like to see a man proud of the place in which he lives. I like to see a man live so that his place will be proud of him.” ( ผมอยากเห็นคนภูมิใจในสถานที่ซึ่งตนอาศัยอยู่ ผมอยากเห็นคนใช้ชีวิตในลักษณะที่สถานซึ่งเขาอาศัยนั้นภูมิใจในตัวเขา )พร้อมกันนั้นยังได้แชร์คลิปคุยวิดีโอคอลกับ ชูวิทย์ พร้อมกับเขียนข้อความว่า“Mr Chuwit,I Thank God for sending you, a Guardian Angel. Your wisdom & guidance, I truly appreciate it. You've do your country proud, Thailand will always be special to me.”( คุณชูวิทย์ ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคุณมาเป็นดั่งเทพผู้พิทักษ์ สติปัญญาและคำแนะนำของคุณ ทำให้ฉันประทับใจมากค่ะ คุณทำให้ประเทศของคุณภูมิใจ ประเทศไทยจะเป็นที่ทีพิเศษของฉันเสมอค่ะ )ทางด้าน ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์โดยระบุว่า“安于晴Charlene As friendship without boundaryand language, we as thai people believe in u. Look forward to warm welcome in Thailand again. Imagine there is no counties and we will meet with human right. I glad to end bad experience with friendship between Taiwanese and Thai peoples. Have a wonderful life and explore good experience.”( ชาร์ลีน มิตรภาพไร้พรมแดนด้านภาษา เราในฐานะคนไทยเชื่อในตัวคุณ รอคอยที่จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากเมืองไทยอีกครั้ง ลองจินตนาการว่าไม่มีเรื่องเขตการปกครอง เราก็จะพบกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน ผมดีใจที่ได้ช่วยยุติประสบการณ์ที่ย่ำแย่ลงด้วยมิตรภาพระหว่างชาวไต้หวันกับชาวไทย ขอให้มีชีวิตที่สุดวิเศษ และออกตามหาประสบการณ์ที่ดีๆต่อไป )