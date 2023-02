“แก๊งนางฟ้า” จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด “พอลล่า” เพื่อนๆ โพสต์ซึ้ง 27 ปีแห่งมิตรภาพ รุ่นนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

หลังจากที่ประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากับสามีฝรั่งได้ไม่นาน เจ้าตัวก็กลับมาเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้เพื่อนๆจึงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยและจัดทริปเที่ยวด้วยกันซึ่ง เจนสุดา ได้เผยภาพสุดอบอุ่น พร้อมข้อความว่า “27 ปีแห่งมิตรภาพที่สวยงามเสมอ และจะยังคงสวยงามตลอดไป Happy Birthday ja my love @paulataylorbuttery #รุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้”ในขณะที่ เจนี่ ลงภาพเซ็ตเดียวกัน พร้อมเขียนข้อความประกอบภาพว่า “20 กว่าปีผ่านไป รักคงยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความห่วงใยที่มีมากยิ่งขึ้น happiest birthday to our dearest @paulataylorbuttery you know we all love you so so much and nothing is going to change that…forever”พอลล่า เองก็ได้โพสต์ภาพเซ็ตเดียวกันและข้อความสุดซึ้งว่า… "Friends. The family you choose. Grateful for all the friends in my life and the endless birthday love" งานนี้ก็แฟนๆ เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้พอลล่า พร้อมส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย