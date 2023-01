“พอลล่า” สุดเริงร่า! เคลื่อนไหวหลังประกาศเลิกสามีด้วยคลิปออกสเต็ปเบาๆกับลูกสาว ท่ามกลางแฟนๆแห่ส่งกำลังใจ

ภายหลังจากประกาศผ่านผ่านไอจีสตอรี่ว่าตอนนี้เธอได้เลิกกับสามีสามีนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกง-อังกฤษ มาสักระยะแล้ว หลังแต่งงานใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกันมาร่วม 12 ปี มีลูกด้วยกัน 3 คน โดยพอลล่าได้เผยข่าวผ่านสตอรี่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว เป็นคลิปออกสเต็ปนั่งเต้นกับลูกสาวสุดลั้นลา เริงร่า ยิ้มหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขด้วยแคปชั่นว่าท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แห่ส่งเข้ามาให้กำลังใจอย่างท่วมท้นว่า กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะ, Life goes on, 3 beautiful kids will keep you going, How is strong woman, รักค่ะ, Always love you ฯลฯ