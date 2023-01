“กวินท์” เผยคลิปสุดฮา “ปุ้มปุ้ย” นั่งกินมาม่า หลังเซอร์ไพรส์โอนเงินปิดหนี้ค่าบ้านกว่า 12 ล้าน

หลังจากภรรยาสาวคนเก่งมอบของขวัญเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้ครอบครัวรับปีใหม่ ด้วยการโชว์ภาพสลิปการโอนเงินจำนวนกว่า 12 ล้านบาท ปิดหนี้บ้าน ให้สามีดูผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า “คิดอยู่นานว่า ปีใหม่จะให้อะไรเป็นของขวัญ บ้านเป็นของเราแล้วนะ… ไปเอาโฉนดดั้ยเลย สวัสดีปีใหม่ที่รักรัก ฮี่ๆล่าสุดสามีก็ได้ออกมาเผยคลิปของภรรยาสาว หลังปิดหนี้ค่าบ้าน ด้วยแคปชั่นว่า "its only a home if the people inside make it a home thankyou my dear ขอบคุณนะที่รักรัก"และในคลิปมีคำพูดของที่แอบขำภรรยาว่าจากนั้นสาวปุ้มปุ้ยก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่า