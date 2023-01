“นานา -วุ้นเส้น” อวยพรวันเกิด “พอลล่า” รับอายุ 40 สุดซึ้ง พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอ

เรียกว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกัน อยู่ให้กำลังใจในทุกช่วงนาทีสำคัญของชีวิต สำหรับที่เพิ่งเลิกรากับสามี หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันนาน12 ปี โดยเจ้าตัวนั้น เพิ่งผ่านพ้นคล้ายวันเกิดอายุครบ 40 ปี ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมางานนี้เพื่อนรักแก๊งนางฟ้าและก็ได้โพสต์ภาพคู่ “พอลล่า” พร้อมคำอวยพรจากใจสุดซึ้งโดย “นานา” ได้ระบุผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ข้อความว่า"ก่อนวันนี้จะผ่านไป ขออวยพรวันเกิดเพื่อนรักคนนี้ Today and everyday, wishing only the best for you @paulataylorbuttery I love you so much P”ซึ่ง “พอลล่า” ก็เข้ามาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่า “Love You”ทางด้าน “วุ้นเส้น” ก็โพสต์ข้อความซึ้งๆ ถึง พอลล่า เช่นกันว่า"Happy birthday @paulataylorbuttery a lot of memories together and you know I love you and I will be there for you whenever you need เป็นคนที่รูปคู่ในมือถือเยอะที่สุด มีอีกล้านรูป “ซึ่ง พอลล่า ก็เข้ามาตอบกลับเช่นกันว่า "I’m your queen”