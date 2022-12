“ปวิน” โวย ถูกขึ้นบัญชีกลุ่มบ่อนทำลายสถาบันฯ “เพจดัง” แซะ กกต. ร้องไปเถอะ “ทักษิณ” ครอบงำเพื่อไทย

ไม่จริง? “ปวิน” โวยลั่น อ้างเป็นแค่นักวิชาการหญิงตัวเล็กๆ จะมีอำนาจอะไรมา “บ่อนทำลายสถาบันฯ” “เพจดัง” แซะ ปม “ทักษิณ” ครอบงำ “พท.” คนทั้งประเทศรู้หมด แต่ กกต. ไม่รู้ เอาล่ะสิ “พี่ศรี” ร้อง.. “วรัญชัย” ค้านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(13 ธ.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun อยู่ที่ เคียวโตะ (เมือง) ของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ต้องหาคดี 112 ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า“ทุเรศทุรังหน่วยงานของไทย ดิชั้นเป็นแค่นักวิชาการหญิงตัวเล็กๆ จะมีอำนาจอะไรมาบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์คะ?A photo leaked to the public taken from a training session of a Thai security authority. I was identified as a threat to the monarchy.”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD ก็ได้โพสต์ภาพ พร้องข้อความระบุว่า“ผมไม่เคยตื่นเต้นเรื่องการยื่นร้องตรวจสอบ ทักษิณ ครอบงำ เพื่อไทย เลย เพราะรู้ว่า ยื่นไปก็เท่านั้น ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทั้งป้ายหาเสียง ทั้งคลิปวีดีโอคอลเข้ามาในที่ประชุมพรรค แกนนำพรรคแห่ไปกราบ ท่านชัชช่า ยังให้ข่าวว่า บินไปขอลาออกจากพรรคคนไทยทั้งประเทศรู้กันหมด แต่ กกต. ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ 😂😂😂😂😂”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา โพสต์ภาพ “พี่ศรี” ร้อง กกต. ยุบเพื่อไทย ปม “ทักษิณ” ครอบงำพรรค ขณะที่ “วรัญชัย” โผล่ ชูป้ายคัดค้าน พร้อมข้อความระบุว่า'ศรี' เกือบโดนอีกละ 😂😂😂‘ศรี’ ยื่นยุบ ‘เพื่อไทย’ โยง ‘ทักษิณ’ ครอบงำนโยบายค่าแรง 600 บาทhttps://www.facebook.com/332878095210/posts/10160089196375211/?mibextid=Nif5oz......................................'วรัญชัย' ปรี่ชูป้ายหนุนทักษิณ ค้าน ศรีสุวรรณ ขณะยื่นเอกสารตรวจสอบเพื่อไทย ผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง หรือไม่?https://news.ch7.com/detail/610927แน่นอน, “เกมต่อสู้” ทางการเมือง ของทั้งนักการเมืองตัวจริง ตลอดจน “ติ่ง” หรือ แฟนตัวยง ของนักการเมือง และพรรคการเมือง ดูเหมือนคึกคัก ดุเด็ดเป็นพิเศษ เนื่องจากสัญญาณ “เลือกตั้ง” ใกล้เข้ามาแล้วขณะที่ การต่อสู้ทางความคิด ของ “ผู้เห็นต่าง” ทางการเมือง เกี่ยวกับ “สถาบันฯ” ก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากไม่มีการทำผิดกฎหมายเป็นยุคที่ถูกด่า “เผด็จการ” แต่มี “เสรีภาพ” จนแทบมองไม่เห็นความต่าง หรือไม่จริง!?