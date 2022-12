“ปวิน” ปรี๊ด! โดน “ประวิตร” ติงล่าแม่มด ขวาง “หมอเหรียญ” เข้าออสเตรเลีย ซัดกลับนักข่าวขึ้นเดียด

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (6 ธ.ค. 65) เฟซบุ๊ก Pravit Rojanaphruk ของ นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสข่าวสดภาษีอังกฤษ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี นายปวีณ ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ต้องหาคดี 112 ซึ่งลี้ภัยในต่างประเทศ ที่กำลังพยายามขัดขวางไม่ให้ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดย นายประวิตร ระบุข้อความว่า“ตกลงคุณเห็นด้วยกับการล่าแม่มดไหม? ถ้าคุณไม่เห็นด้วยโดยหลักการ เพราะเห็นว่ามันเป็นวิธีการเลวร้าย ขัดหลักสังคมเสรีเป็นประชาธิปไตย คุณก็มิควรใช้วิธีการเดียวกันล่าผู้อื่น >มิเช่นนั้น คุณก็ไร้ซึ่งหลักการ ปล. ตอนนี้มีคนที่เป็นเหยื่อลี้ภัยไปออสเตรเลียเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลออสฯ รับเหรียญทองเข้าประเทศเพื่อใช้ชีวิตวัยเกษียณ - คุณเชื่อด้วยหรือครับว่ามนุษย์ควรถูกปฎิเสธไม่ให้พักอาศัยในประเทศใดเพียงเพราะความเชื่อทางอุดมการณ์การเมือง? ถ้าเช่นนั้น คนคิดแบบนี้ก็อาจไม่ต่างจากเหรียญทองสักเท่าใด เพียงแต่เป็นมุมกลับ #ป #ปวิน #ล่าแม่มด #เหรียญทอง #หมอเหรียญทอง #ปชต” ต่อมาเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีการโพสต์ข้อความระบุว่า“อีนักข่าวหน้าโง่ วิธีของดิชั้นไม่ใช่ “การล่าแม่มด” แต่คือการแจ้งให้ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ รู้ถึงพฤติกรรมอัปรีย์ของอีเหรียญทอง ดิชั้นไม่ได้เอาที่อยู่ที่ Perth ของมันมาเปิดเผย ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเมียมัน ลูกมัน ไม่เคยเขียนไปที่ทำงานของพวกเค้าเพื่อกดดัน และที่สำคัญ ไม่เคยใช้มาตรา 112 ทำร้ายใคร จะเป็นนักข่าวฉลาด ต้องแยกให้ออกระหว่าง witch-hunt กับ duty of good citizenship”นอกจากนี้ ยังข้อความเพิ่มเติมระบุว่า“อย่าหาว่าดูถูก นักข่าวไทยอย่างประวิตรนี่กระจอกงอกง่อย เขียนข่าวบนหอคอยงาช้าง ไม่เคยเขียนข่าวแบบ investigative reports ไม่เคยเจาะลึก ไม่กล้าเขียนเรื่องที่ sensitive and critical คนพวกนี้ nowhere near นักข่าวมืออาชีพฝรั่ง อย่างที่เราอ่านพบใน Sydney Morning Herald พอจะหยิบประเด็นใดๆ มาเขียน ก็ติดกับดักจริยธรรมไทย และความเป็นสลิ่มที่ฝังในสมอง แยกไม่ออกว่าอะไรคือการไล่ล่า อะไรคือการประณาม รวมไปถึงแยกไม่ออกว่า อะไรเป็นประเด็นสาธารณะและอะไรคือความไม่พอใจส่วนตัว อีพวกนี้ ดิชั้นเรียกว่า นักข่าวขี้เดียดค่ะ”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การไม่ยอมรับ หรือ ไม่รับฟังความเห็นต่าง แม้แต่พวกเดียวกัน อย่างกรณี “ปวิน” เหลือเชื่อว่า ยังมีคนติดตามเป็นจำนวนมาก มี “สาวก” พร้อมที่จะ “เชื่องเชื่อ” เหมือนไม่ต้องคิดอะไรอย่าลืมว่า คนที่คิดว่า ความคิด ความเชื่อตัวเองถูกต้องหมด ความคิดคนอื่น วิชาชีพคนอื่น อ่อนด้อย น้อยค่าไปหมด ก็ไม่ต่างจาก “เผด็จการทางความคิด” และการกระทำที่เกิดจาก “เผด็จการทางความคิด” ก็ไม่อาจเรียกว่า “ประชาธิปไตย” ได้เหมือนกัน หรือไม่จริง?