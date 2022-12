ENGENE ไทยพร้อมไหม! กับเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในไทย ของ 7 หนุ่ม “ENHYPEN” 28-29 ม.ค. 66 นี้

ค่ายฮิปฮอปตัวตึงเกาหลี “AOMG” แท็กทีม “411ent” ปักหมุดงานแรกปี 2023 คอนเฟิร์มเวิลด์ทัวร์ #FTMWORLDTOUR2023inBKK งานเดียวเจอครบ “ไซมอนดี-เกรย์-โลโค-อีไฮ-ยูคยอม”

ลุยปักหมุดงานปีหน้ากันแล้ว! ไม่ใช่ใครที่ไหน... ก็เจ้าประจำผู้รันวงการคอนเสิร์ตเกาหลีมากว่า 12 ปีเต็ม “โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” (Four One One Entertainment) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ นั่นเอง ล่าสุดเปิดโผงานแรกปี 2