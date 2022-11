นายกฯ แนะอ่าน “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century” อธิบายเศรษฐศาสตร์

วันนี้ (28 พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะนำหนังสือ “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty - First Century” เขียนโดย Thomas Piketty (โทมัส พิเก็ตตี) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบายว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลว่ากลไกอะไรที่ทำให้คนเรามีทุนไม่เท่ากัน ทำไมคนรวยรวยมากขึ้น โดยโทมัสใช้วิธีรวบรวมข้อมูลเป็นเวลายาวนาน ซึ่งรวบรวมทั้งข้อมูลด้านภาษี เงินเดือน รายได้ประชาชาติ ความมั่งคั่ง ผลตอบแทนรายปีของทุน ฯลฯ ครอบคลุมเวลาทั้งสิ้น 3 ศตวรรษ (ศตวรรษที่ 18 - ต้นศตวรรษที่ 21) จากมากกว่า 20 ประเทศ เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาสังเคราะห์ และค้นหาแบบแผนทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการใช้ข้อมูลมากที่สุด ในช่วงเวลาที่นานมากที่สุด และในระดับที่ใหญ่ที่สุดโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ คือ การตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความมั่งคั่ง และจริงหรือไม่ที่พลวัตของการสะสมทุนเอกชนจะทำให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือคนจำนวนน้อยลง หรือความสมดุลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะลดความเหลื่อมล้ำจนนำไปสู่ความกลมกลืนทางชนชั้นได้ในที่สุดใช่หรือไม่ รวมทั้งมีบทเรียนหรือความรู้อะไรบ้างที่ได้รู้จากวิวัฒนาการของความมั่งคั่งและรายได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นคำถามที่พยายามตอบโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ“นายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองเสมอ โดยเชื่อมั่นในการอ่าน ศึกษาเพิ่มเติมว่าจะช่วยพัฒนาระบบคิด ที่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล โดยหนังสือเล่มนี้ เกี่ยวโยงถึงอดีต มุ่งเน้นไปที่ปัญหาเรื่องการกระจายความมั่งคั่งและรายได้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล ผ่านการศึกษาอย่างมีระบบ และแบบแผน นำมาวิเคราะห์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ต่อยอดแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ โดยนายกรัฐมนตรีแนะนำหนังสือเล่มนี้ ให้เป็นหนังสือที่เพิ่มพูนความรู้ มุมมอง และแนวคิดแก่ผู้อ่าน เชื่อว่า อ่านแล้วได้ประโยชน์ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง” นายอนุชา กล่าว