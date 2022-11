สุนทรพจน์อันคับแคบ? “ทอน” โทษ “ชนชั้นนำ-ประยุทธ์” ปัญหา “ยุบอนาคตใหม่-อุยกูร์-เมียนมา” ต่างชาติทึ่ง รปภ.

ดีที่ไม่ได้เป็นนายกฯ!? สุนทรพจน์ “ธนาธร” ต่อชุมชนประชาธิปไตย ที่ไต้หวัน โยนผิดทุกอย่างให้ “ชนชั้นนำ-ประยุทธ์” ทั้ง “ยุบอนาคตใหม่-อุยกูร์-รปห.เมียนมา” ต่างชาติทึ่ง รปภ. “กูรู” ชี้ เงินสำรองฯ ไทยไม่ถังแตกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(4 พ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ หัวข้อ [สุนทรพจน์ของผม ต่อชุมชนประชาธิปไตย ในงาน Oslo Freedom Forum in Taiwan ]โดยระบุว่า วันนี้ ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในเวที Oslo Freedom Forum in Taiwan : Champion of Change ซึ่งเป็นมหกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดขึ้นโดย The Human Rights Foundation เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดขึ้นที่กรุงไทเป ไต้หวันในโอกาสนี้ ผมขอนำคำแปลสุนทรพจน์ฉบับเต็มของผม มาเผยแพร่ต่อไว้ ณ ที่นี้ ให้ทุกท่านได้ร่วมอ่านไปพร้อมกันด้วยครับ**********อรุณสวัสดิ์ นักสู้เพื่อเสรีภาพจากทุกมุมโลกวันนี้ ผมจะขอพูดถึงความสำคัญของการปกป้องประชาธิปไตย และทำไมมันถึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนเพื่อที่จะตอบคำถามว่า “เหตุใดการปกป้องประชาธิปไตยถึงสำคัญ?” เราต้องถามคำถามสำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสูญเสียประชาธิปไตย?” และไม่มีคำตอบใดจะดีไปกว่าการเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของผมในรอบ 90 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ผ่านมา 90 ปีประเทศไทยยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ โดยประเด็นที่เป็นใจกลางหลักของความขัดแย้งเสมอ คือคำถามว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครกันแน่ ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพ หรือว่าประชาชน?ในรอบ 90 ปีที่ผ่านมา ประเทศของผมผ่านการมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ นายกรัฐมนตรี 29 คน การรัฐประหาร 13 ครั้ง เราเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเฉลี่ย 4.5 ปีครั้ง เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเฉลี่ย 3 ปีครั้ง และเกิดการรัฐประหารขึ้นโดยเฉลี่ย 7 ปีครั้ง สำหรับคนรุ่นอายุ 44 ปีเช่นผม เราผ่านการรัฐประหารมาแล้วถึง 3 ครั้งและเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนไทยลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ เรียกร้องการเลือกตั้ง พวกเขาจะได้รับกระสุนปืนเป็นค่าตอบแทนเสมอ เราสูญเสียวีรชนไปถึง 77 คนในเดือนตุลาคม 2516, กว่าอีก 200 คนในเดือนตุลาคม 2519, กว่า 100 คน ในเดือน พฤษภาคม 2535, และ อีก 99 คน ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 นี่คือคำตอบจากชนชั้นนำอนุรักษ์นิยม ว่าพวกเขาจะไม่มอบอำนาจสูงสุดให้ประชาชนโดยเด็ดขาดปัจจุบัน เรามี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ก่อการรัฐประหารครั้งล่าสุดในปี 2557 เป็นผู้นำที่ยังคงสืบทอดอำนาจต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาถึง 8 ปีแล้วสิ่งเหล่านี้ คือผลลัพธ์จากความล้มเหลวในการปกป้องประชาธิปไตยของเราครั้งหนึ่ง ผมเคยเป็นเพียงนักบริหารที่อยู่ในภาคธุรกิจ เป็นหนึ่งในผู้คนจำนวนมากที่รู้สึกสิ้นหวังกับอนาคตของประเทศ แต่ก็ยังคงมีความเชื่อว่าประเทศไทยยังสามารถดีกว่านี้ได้ นั่นนำมาสู่การที่ผมและเพื่อนร่วมอุดมการณ์จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาในปี 2561 เพื่อท้าทายอำนาจคณะรัฐประหาร พรรคของเราได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จนได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนถึง 6.3 ล้านเสียงในการเข้าสู่สนามครั้งแรกของเรา กลายเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสภาผู้แทนราษฎรนโยบายของเรา ทั้งในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการปฏิรูปกองทัพ ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนคนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวผมได้รับการเสนอชื่อจากบรรดาพรรคฝ่ายค้านให้เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี แข่งกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลของเรากลับถูกช่วงชิงไปโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวุฒิสภา ซึ่งล้วนแต่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำกองทัพ และผมก็ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เข้าสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิก จากการที่คณะรัฐประหารอาศัยประเด็นทางเทคนิคมากีดกันผมออกไปจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 10 เดือนให้หลังจากการเลือกตั้ง พรรคของเราถูกยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตุลาการของศาลก็ได้ถูกแต่งตั้งมาจากผู้นำกองทัพด้วยเช่นกัน ผมและคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี ตามมาด้วยการดำเนินคดีอีกนับไม่ถ้วน รวมทั้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ยุยงปลุกปั่น, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์เสรีภาพของผมถูกจำกัด ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกจองจำ และไม่ใช่เพียงแค่ผมเท่านั้น ครอบครัวของผมและคนที่ผมรัก ผู้ให้การสนับสนุนผมมาตลอดการเดินทางบนเส้นทางการเมือง ก็ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองกันถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้แต่หลานสาวอายุเพียง 17 ปีของผม ที่ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ไปด้วยความล้มเหลวในการปกป้องประชาธิปไตยของเราไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศไทยเท่านั้น ผลลัพธ์ของความล้มเหลวนี้ยังเดินทางข้ามพรมแดนไปสู่ประชาคมโลกอีกด้วยการที่ พล.อ.ประยุทธ์ นำพาประเทศไทยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศจีนมากขึ้น ทั้งในทางการทูต เศรษฐกิจ และการทหาร นำมาสู่การส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กว่า 100 ชีวิตไปให้จีนในปี 2558 ท่ามกลางคำเตือนจากประชาคมโลกว่าชาวอุยกูร์เหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย และคำขอร้องให้มีการส่งตัวพวกเขาไปสู่ประเทศที่สามถ้าไม่มีการรัฐประหารในปี 2557 ชาวอุยกูร์กว่า 100 ชีวิต น่าจะได้มีชีวิตอยู่ในประเทศเสรีไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราสูญเสียประชาธิปไตยสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็เช่นกัน การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นำมาสู่การปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนกว่า 1,719 ชีวิต และการจับกุมคุมขังประชาชนกว่า 9,984 คน และยังนำมาสู่คลื่นผู้ลี้ภัยที่พยายามเข้ามาประเทศไทย ซึ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะโอบรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ผู้ลี้ภัยนับหมื่นๆ คน ที่มีแต่คนแก่ แม่ลูกอ่อน คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศ ต้องคอยอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ตามแนวพรมแดน ริมฝั่งน้ำและป่าเขา ให้ใกล้กับฝั่งไทยมากที่สุด พวกเขาต้องการเพียงสันติภาพ พวกเขาต้องหนีมาเพื่อความปลอดภัย พวกเขาอยากกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้ พวกเขาต้องการเพียงที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่พวกเขาทุกคนสมควรจะได้รับตามกติกาสากลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา คือพวกเขาต้องอยู่ในเพิงพักที่ทำขึ้นเองอย่างตามมีตามเกิด ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ขาดแคลนทั้งอาหาร น้ำสะอาด และยารักษาโรค พวกเขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากนานาชาติ เพราะรัฐบาลไทยปฏิเสธไม่ให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้จากฝั่งไทยความเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่การให้สัมภาษณ์ของ มิน อ่อง หล่ายน์ กับสำนักข่าว Nikkei Asia เราทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ กับ มิน อ่อง หล่ายน์ มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันมาอย่างยาวนานแล้ว และสิ่งนี้ก็ได้รับการยืนยันในคำพูดของ มิน อ่อง หล่ายน์ ที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขา “จะก่อรัฐประหารได้ก็ต่อเมื่อมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเท่านั้น”นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราสูญเสียประชาธิปไตยหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ในปี 2563 ประชาชนคนไทยจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะบรรดาคนหนุ่มสาว ได้ลุกขึ้นประท้วงอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อทวงอนาคตของพวกเขาที่ถูกขโมยไป พวกเขาได้สร้างข้อถกเถียงสำคัญในสังคมขึ้นมาว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันสำคัญของประเทศ รวมทั้งสถาบันกษัตริย์ด้วย นับเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี ที่ประชาชนคนไทยได้ประกาศอย่างเปิดเผยต่อที่สาธารณะ เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์มีการปฏิรูปแต่ทว่า พล.อ.ประยุทธ์ ผู้ซึ่งไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในทางประชาธิปไตย และอาศัยเพียงการแอบอ้างความจงรักภักดีและการปกป้องสถาบันกษัตริย์มาเป็นความชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวของเขา กลับใช้อำนาจเพื่อกดปราบการเรียกร้องของประชาชน ดำเนินคดีกับประชาชนกว่า 2,017 คน ผู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงคนหนุ่มสาว และในจำนวนนี้ มีถึง 183 คนรวมทั้งตัวผมด้วย ที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ จนบางคนต้องลี้ภัย และมีหลายคนที่ยังถูกคุมขังอยู่ในคุกจนถึงเวลานี้สิ่งเหล่านี้คือผลจากความล้มเหลวของเราในการปกป้องประชาธิปไตย และเพียงพอแล้วที่จะตอบคำถามว่าเหตุใดเราจึงต้องปกป้องประชาธิปไตยร่วมกันหากเราปกป้องประชาธิปไตยได้เป็นผลสำเร็จ หากเราหยุดยั้งการรัฐประหารในปี 2557 โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้สำเร็จ ชาวอุยกูร์กว่า 100 ชีวิต คงจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเสรีแล้วการรัฐประหารในเมียนมาคงจะไม่เกิดขึ้น คงจะไม่มีการสูญเสียของประชาชนกว่า 1,700 ชีวิต และต่อให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมา ผู้ลี้ภัยนับหมื่นนับแสนคนก็จะได้รับความช่วยเหลือและหากเราสามารถหยุดยั้งการรัฐประหารในปี 2557 ได้สำเร็จ วันนี้ก็คงไม่ต้องมีใครถูกจองจำอยู่ในคุก เพียงเพราะการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ และการเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่านี้ของประเทศเมื่อเราสูญเสียประชาธิปไตยไป มันใช้เวลานานในการกอบกู้ แต่ปีหน้าเราจะมีเลือกตั้ง นี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โอกาสสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติ ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดา ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลจากพรรคหนึ่งไปสู่อีกพรรคหนึ่ง แต่คือการจบระบอบประยุทธ์ ทำให้คนรุ่นใหม่ๆ เขื่ออีกครั้งว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนโปรดยืนเคียงข้างเราในการต่อสู้ครั้งนี้ เพื่อเสรีภาพ ความเสมอภาค และความสมานฉันท์ของโลกสากลขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า“รปภ .... มึ้งงงงงง”ก่อนแชร์ ข่าวจาก Thailand Vision ระบุว่า“วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 Technode Global สื่อเทคโนโลยี IT ของสิงคโปร์ รายงานว่า บริษัท HGC Global Communications Limited (HGC) บริษัท AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) และบริษัท International Gateway Company Limited (IGC) ร่วมกันก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange) ในประเทศไทยบริษัท HCG จากเกาะฮ่องกง บริษัท AMS-IX จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ IGC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายธุรกิจกลุ่มแรก ๆ ที่ริเริ่มธุรกิจเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตของไทย โดยสื่อ IT สิงคโปร์ระบุว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นศูนย์กลางอินเตอร์ฮับที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของเอเชีย อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่สำคัญเทียบเท่าสิงคโปร์และฮ่องกงTechnode Global ยังระบุอีกด้วยว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่พร้อมรองรับการขยายและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัท HCG, AMS-IX และ IGC จึงทำให้กรุงเทพมหานคร กลายเป็นศูนย์กลางอินเตอร์ฮับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS - The Greater Mekong Subregion) ซึ่งจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเกือบ 250 ล้านคน จะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในราคาที่ประหยัด และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกด้วยทั้งนี้ ข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท HCG, AMS-IX และ IGC ในการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สอดคล้องกับรายงานข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า บริษัทกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) และบริษัทอเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS - Amazon Web Services) ประกาศว่าจะเข้ามาลงทุนก่อตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย-------------------------------แหล่งข่าวhttps://technode.global/.../hgc-ams-ix-and-igc-launch-a.../https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9650000103347ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาคของนายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความระบุว่า“ฝ่ายค้านเบี่ยงประเด็นหรือไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงิน”ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ประเทศไทยยังมีฐานะทางการเงินที่ดี จากระดับเงินสำรองฯ ที่อยู่ประมาณ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีเงินสำรองฯ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลกและเมื่อเทียบเงินสำรองฯ ต่อ GDP จะคิดเป็น 48% ของ GDP ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลกรวมถึงยังสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นของไทยถึงเกือบ 3 เท่าที่ออกมายุยง ปลุกปั่นว่า “กู้จนถังแตก” นั้นคือยอดหนี้ 10 ล้านล้านบาทใช่มั้ยแล้วที่รัฐบาลมีเงินสำรองฯ อยู่ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ (ย้ำว่า หน่วยคือ แสนล้านดอลลาร์) คืออะไร ทำไมไม่พูดถึงเรามีเงินทุนสำรองฯ อยู่สูงกว่าหนี้ต่างประเทศถึงเกือบ 3 เท่า ทำไมไม่พูดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อุบัติขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 ได้สร้างผลกระทบรุนแรงทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คนIMF รายงานว่า สภาวการณ์ที่เศรษฐกิจชะลอและถดถอยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทย แต่กระทบไปทั่วโลก โดยส่งผลให้ภาระหนี้เอกชนและภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้น 35% หรือกว่า 355% ของ GDPภาระหนี้สินทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนี้มาจากภาครัฐเกินครึ่งหนึ่ง อันเป็นผลจากการใช้มาตรการในหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนทางการเงินให้กับระบบสุขภาพ การเยียวยาให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ลดลงสำหรับประเทศไทย หนี้รัฐบาลก็เป็นเงินกู้เพื่อใช้ในมาตรการรับมือกับโควิด เช่น การสนับสนุนทางการเงินให้กับระบบสุขภาพ การเยียวยาให้กับภาคครัวเรือนและเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฝ่ายค้านไร้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแบบนี้ ประชาชนยังหลงเชื่อให้ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่ได้อย่างไรหรือว่าฝ่ายค้านรับรู้สถานการณ์อย่างดี แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้และพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อยุยง ปลุกปั่นให้ประชาชนหลงเชื่อ ว่ารัฐบาลกู้เงินมาผลาญ หรือบริหารราชการผิดพลาดจนล้มละลาย จะได้ล้มรัฐบาลลงโดยง่ายทั้งที่ปัญหา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจถอยถอยและภาวะหนี้สิน เกิดจากโควิดที่ส่งผลกระทบไปทุกประเทศทั่วโลกแต่ประเทศไทยไม่ได้ล่มจม คนไทยยังคงมีอยู่มีกิน และเศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าได้ แม้ในภาวะวิกฤตระดับโลกอย่างนี้ออกมาจากกะลาสามนิ้ว แล้วมองไปรอบๆ โลก ก็พบว่า ไทยเรารับมือโควิดได้ดีขนาดไหน?หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไรสัดส่วนหนี้สินกับเงินทุนสำรองมหาศาลมันหมายถึงอะไร?ไม่เรียกว่ารัฐบาลลุงมีฝีมือแล้วเรียกว่าอะไรถังแตก แปลว่า หมดตูดหมดตูดทั้งที่มีเงินทุนสำรองอยู่ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ หมดตูดยังไง”แน่นอน, สิ่งที่ไม่น่าแปลกในว่า ทำไมการเมืองไทยจึงอยู่ในวังวนของ “วงจรอุบาทว์” ไม่ยอมเลิกรา ก็คือ ตัวบุคคลที่เข้าสู่วงการเมืองนั่นเองที่แม้ว่า จะอ้างตัวเป็นคนหัวก้าวหน้า เป็นคนที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตใหม่ แต่ “วิสัยทัศน์” ที่แสดงออกมา กลับ “คับแคบ” เห็นแก่ตัว เข้าข้างตัวเอง พูดความจริง แค่ครึ่งเดียว เพียงหวังปลุกปั่น ยุยง เป็นนิสัย ให้บรรลุผลประโยชน์ทางการเมืองที่ตั้งเป้าเอาไว้เท่านั้นต่อให้เรื่องที่ปลุกปั่น ยุยง ปั้นวาทกรรมบิดเบือนนั้น จะสร้างผลกระทบข้างเคียงมากมายแค่ไหน หรือดูเหมือนจงใจหลอกลวงประชาชน หรือชุมชนที่รับฟังก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกว่า จะมีคนจับได้ไล่ทัน จนสร้างความเสียหายต่อตัวเอง ตามมาอย่าลืมว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คนไทยทุกคนรู้ดีว่า เกิดอะไรขึ้น ความจริงเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็มีรายละเอียดที่มาที่ไป ปัจจัยที่นำมาสู่แต่ละเหตุการณ์อีกมากมายนี่ยังไม่รวม คนประเภทนี้ เมื่อเข้ามามีอำนาจทางการเมือง แล้ว เขาจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด เพื่อตัวเอง พวกตัวเอง หรือ เพื่อส่วนรวมแล้วอย่างนี้จะไปพัฒนา “ประชาธิปไตย” ตรงไหน ตรงไหนสู้เพื่อ “ประชาธิปไตย” ลองคิดดู!?