“เพจดัง” แซะ ภารกิจ 2475-หมกมุ่น-เพื่อไทยไม่ปลื้ม “ชูชาติ” ข้องใจเศรษฐกิจพินาศ “เชาว์” ซัด“แม้ว” โมฆะบุรุษ

เจ็บแสบ! “เพจดัง” แซะ “ก้าวไกล” ภารกิจ 2475-หมกมุ่น-เพื่อไทยไม่ปลื้ม “ชูชาติ” ข้องใจเศรษฐกิจพินาศจริงหรือ “มหกรรมหนังสือ” คนล้น “เชาว์” จวก “ทักษิณ” โมฆะบุรุษ จ้องทำลายศาลไทย ยก 7 คดี มีทั้ง “แพ้-ชนะ”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(16 ต.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ แซะ พรรคก้าวไกล เจ็บแสบ เทียบผลงาน “ลุงตู่” พร้อมข้อความระบุว่า“ภารกิจ2475”ก่อนหน้านี้ The METTAD ก็ได้โพสต์ภาพ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่มีนโยบาย “ยกเลิกม. 112” พร้อมข้อความระบุว่า“หมกมุ่น”และ The METTAD เช่นกับ ที่โพสต์ความเห็นชาวเน็ตถึงสิ่งที่เพื่อไทยไม่ปลื้ม ระบุว่า“นิรโทษกรรม set zero 2557”ขณะเดียวกัน นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า“…..คาถาคนกลุ่มหนึ่งท่องกันจนขึ้นใจคือ ประเทศไทยภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเศรษฐกิจพังพินาศ ประชาชนจะอดตายกันหมดแล้ว…..งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-23 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คนล้นหลามทะลักศูนย์สิริกิติ์ …..นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มั่นใจยอดขายปีนี้รายได้เกินเป้า 300 ล้านบาท ผู้เข้าชมงานต่อคิวแน่น ที่จอดรถ 3 พันคันเต็มทุกวัน 12 วันทะลุ 1 ล้านคนแน่ คาดเสาร์-อาทิตย์คนแห่มางาน 2 แสนคนต่อวัน…..นี่คือสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ !”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง “ทักษิณ ชินวัตร โมฆะบุรุษ ผู้จ้องทำลายศาลไทย”โดยระบุว่า เห็นเนื้อหาในหนังสือ ทักษิณ ชินวัตร หลักการและความคิด แล้ว คิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคุก ผู้จ้องทำลายศาลไทย มากกว่า เพราะมีการยกหางตัวเอง ก่นด่าคนอื่น โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมไทยกล่าวหาว่า ศาลลำเอียง ไม่มีความเป็น ศาล ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงคดีความของนายทักษิณมีจำนวนมาก มีทั้งที่ชนะและแพ้ หากตัวเองชนะคดีก็ขอบคุณศาล บอกว่าศาลมีความเป็นธรรม คนแบบนี้เป็นได้แค่ โมฆะบุรุษ เท่านั้นเริ่มจากคดีซุกหุ้น ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ให้ไปต่อได้ มีการสร้างวาทกรรม บกพร่องโดยสุจริต เมื่อเกิดการทุจริตถูกศาลตัดสินลงโทษ ก็ใส่ร้าย เปลี่ยนชื่อศาลยุติธรรม เป็น ยุติความเป็นธรรม กระทั่งล่าสุดกล่าวหาว่าศาลลำเอียง ล้วนเป็นพฤติกรรมละเมิดอำนาจศาล กัดกร่อนกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งสิ้น ปัจจุบันทักษิณ ต้องโทษจำคุกรวม 12 ปี จาก 4 คดี คือ คดีทุจริตที่ดินรัชดา โทษจำคุก 2 ปี คดีหวยบนดิน จำคุก 2 ปี ให้เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้เมียนมาร์ จำคุก 3 ปี และให้บุคคลอื่นถือหุ้น บ.ชินนคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) แทน โดยบ.เข้าเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานรัฐ มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น จำคุก 5 ปี แต่ก็มี 2 คดี ที่ทักษิณชนะคดี ศาลยกฟ้อง คือ คดีสั่งบริหารแผนฟื้นฟูกิจการทีพีไอ และคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้บริษัทในเครือกฤษดามหานครการตัดสินของศาลเป็นไปตามพยาน หลักฐานและข้อเท็จจริง เรื่องไหนไปไม่ถึง แม้จะมีการระบุคำว่า “บิ๊กบอส” ทักษิณ ก็ยังรอด เพราะศาลท่านยุติธรรม อะไรที่ไม่ชัดเจนยกประโยชน์ให้จำเลย ไม่ใช่ไปเอาเนื้อหาในหนังสือพิมพ์มาตัดสิน ตามที่นายทักษิณออกมาพ่นกล่าวหาศาลไม่เลิกรา“ผมคิดว่าไอ้คนที่สร้างภาพมายาหลอกทั้งคนอื่นและตัวเองว่ามีความเป็นประชาธิปไตยนั้น ความจริงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ผ่านการใช้อำนาจฉ้อฉล โกงกิน จนสุดท้ายต้องหนีคุกหนีตะราง เร่ร่อนอยู่ต่างแดน แต่ยังไร้สำนึก ถ้านายทักษิณอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริง เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเอง กลับมารับโทษเสีย แค่นี้ก็ทำให้สังคมไทยได้รับความเป็นธรรม ถึงเวลาที่ต้องเลิกยุติความเป็นธรรม ด้วยการหดหัวอยู่ต่างประเทศได้แล้ว”แน่นอน, กรณีที่ “เพจดัง” หยิบยกขึ้นมาแซะพรรคก้าวไกลนั้น เนื่องมาจากพรรคก้าวไกล ประกาศนโยบายชัดเจน หลายเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันว่า “ลอกคราบ” มาจากการเคลื่อนไหวของ “ม็อบ 3 นิ้ว” นั่นเองไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ยกเลิกม. 112, นิรโทษกรรมคดีทางการเมือง โดยเฉพาะ คดีม.112 ที่นักวิชาการ นักการเมือง และแกนนำม็อบ 3 นิ้ว ต้องคดีมากที่สุด, ปฏิรูปสถาบันฯรวมถึงให้สัตยาบัน ICC หรือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Criminal Court; ICC หรือ ICCt) ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ 4 ฐาน คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม, และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน ก่อตั้งขึ้นโดยประสงค์จะให้เป็นส่วนเสริมของระบบยุติธรรมที่แต่ละประเทศมีอยู่ จึงมีเขตอำนาจเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น เช่น เมื่อศาลระดับประเทศไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้ว หรือเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือรัฐหนึ่ง ๆ เสนอคดีมาให้พิจารณานัยว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่ บางคดีในประเทศ คนบางกลุ่มเห็นว่า รัฐธรรมนูญไทยละเว้นที่จะไม่ดำเนินคดี จึงหวังที่จะใช้ศาลอาญาระหว่างประเทศในการฟ้องร้องนั่นเองจึงเห็นได้ชัดว่า พรรคก้าวไกล ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการต่อสู้ทางการเมืองของตัวเอง มากกว่าที่จะมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศ เหมือนพรรคการเมืองอื่นประเด็น จึงอยู่ที่ว่า ประชาชนจะให้การสนับสนุนนโยบายทั้งหลายของพรรคก้าวไกลหรือไม่ การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์