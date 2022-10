“เอ็ดดี้-อัษฎางค์” แบนคนจิตใจหยาบช้า.. “ฟังเสียงหัวใจของในหลวง” #แบนมิลลิ “สามกีบ-สลิ่ม” ทางใครทางมัน

แบนคนจิตใจหยาบช้า! “เอ็ดดี้ อัษฎางค์” ฟังเสียงหัวใจของในหลวง ต่อเหตุการณ์ที่หนองบัวลำภู ญาติ อุ่นใจที่ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯ #แบนมิลลิ “สามกีบ-สลิ่ม” ทางใครทางมัน “โบว์” ซัด สร้างมลพิษ สารพัดอคติน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(8 ต.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ของนายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า“#แบนคนจิตใจหยาบช้าไม่ซื้อสินค้าทุกชิ้นและไม่ชมรายการทุกรายการ ที่คนจิตใจหยาบช้าคนนี้มีส่วนร่วมฟังเสียงหัวใจของในหลวง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น“รู้สึกเสียใจเศร้าสลดใจมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ก็ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจ ก็เป็นความรู้สึกร่วม คงไม่มีคำไหนมาแทนความเสียใจได้ ก็ขอให้กำลังใจพวกเราเข้มแข็งเพื่อให้วิญญาณน้องๆ เขาสบายใจ เราก็จะทำพิธีการทำบุญสวดมนต์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้ว และขอบำรุงขวัญและกำลังใจให้ทุกคน”ทรงมีความเศร้าโศกเสียใจร่วมกับญาติผู้สูญเสียและคนไทยทั้งชาติ อย่างหมดหัวใจนางมัจฉา วรรณี ชาวบ้าน จ.หนองบัวลำภู ผู้สูญเสีย ได้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาของในหลวงและพระราชินี ว่า“สูญเสียหลานชาย 2 คน บนความเจ็บปวดและเสียใจ คือความอุ่นใจที่ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯ มาทรงเยี่ยม เปรียบดังพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน จะรีบ เข้มแข็งและดำเนินชีวิตต่อไป ให้สมกับความห่วงใยที่ทั้งสองพระองค์มอบให้”ขอจงทรงพระเจริญขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า“นึกได้ประโยคเดียวเลยครับ“ลดความสามกีบให้น้อยลง เพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้น”รวมทั้งแชร์ข่าวจากไทยโพสต์ ประเด็น “ชาวเน็ตเสียงแตก! แฮสแท็ก #แบนมิลลิ ทะยานสู่เทรนด์ทวิตเตอร์”เนื้อข่าว ระบุว่า ทำเอาแฮสแท็ก #แบนมิลลิ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยเลยทีเดียว เมื่อแร็ปเปอร์สาว มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล โพสต์ทวิตเตอร์ว่า"ไปก็ไปเป็นภาระ ไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิด" ซึ่งคาดว่าพูดถึงดรามาเหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สร้างความเสียใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ในขณะนี้โดยมีภาพผู้ใหญ่ในประเทศหลายคนเข้าไปช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลเสียงแตก ทั้งเห็นด้วยกับแร็ปเปอร์สาวโดยมีความคิดเห็นว่า "ลูกนวย กูผิดตรงไหน มึงดูความรู้สึกของคนในรูปก่อนสิ ปูทำเหี้ยอะไรพรมแดงอ่ะ ใครอยาก ได้ดอกไม้พระราชทานจากเธอก่อน สาวกบ #แบนมิลลิ มึงต้องเข้าใจความรู้สึกของคนในภาพนี้ก่อน #กราดยิงหนองบัวลําภู" , "ไม่ผิดหรอกที่จะมาเยี่ยมญาติเหยื่อ #กราดยิงหนองบัวลําภู แต่มาแบบคนปกติไม่เป็นหรือไง แถมรองนายกฯ ยังมาเอาซีนโง่ๆอีก กักศพเพื่อที่ตัวเองจะได้หน้า ส่งนายกมาทีก็วุ่นวายสร้างปัญหาให้ญาติที่เพิ่งศูนย์เสียลูกอีก เกณฑ์ให้มานั่งรอมันใช่เรื่อง อ่อ เขาต้องอยู่ในช่วงที่ต้องทำใจ #แบนมิลลิ" , "ญาติก็เสียใจครับ แทนที่จะได้เด็กๆกลับไปทำพิธี แต่ต้องมารอพิธีการอยู่ได้" , "แฮชแทก #แบนมิลลิ เสร่อมากนะ ก็น้องมันพูดถูกแล้ว คนเสียใจขนาดไหนเป็นลมล้มไปหลายรอบ แต่ให้มานั่งรอรับ เพื่อ??? ลองเป็นครอบครัวมึงซิจะต้องกัดฟันทนไหม ใครกันแน่ที่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลย" , "สลิ่มแบนมิลลิเพราะเรื่องนี้ แล้วที่นวยพิมพ์มันไม่ถูกตรงไหนอะก็ไปเป็นภาระจริง ครอบครัวผู้สูญเสียได้อะไรจากตรงนี้บ้างนอกจากยืนมองพวกท่านๆเอาหน้า #แบนมิลลิ" ฯลฯแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับมิลลิ พร้อมติดแฮสแท็ก #แบนมิลลิ อาทิ "#แบนมิลลิ ไม่น่ารักเลย ในห้วงเวลาโศกสลดทั้งโลก ที่เด็กๆถูกกระทำอย่างโหดร้าย เธอไม่น่าแสดงจิตใจแย่ๆออกมา เหมือนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ห้วงเวลานี้เราควรให้กำลังใจกัน #กอดหนองบัวลำภู #เราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน" , "นักร้อง นักแสดง ควรมีบทบาทสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ในทุกด้าน ในช่วงเวลาที่เลวร้ายไม่ควรสร้างความขัดแย้ง ฝากคนในวงการ ผู้ว่าจ้างงาน ช่วยตักเตือนและดูแลอย่างใกล้ชิด #แบนมิลลิ" , "มิลลิทวิตว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนผู้สูญเสียไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจเขา และกลุ่มผู้ติดตามมิลลิก็ออกมาสนับสนุนความคิดนี้ ทั้งยังด่าทอผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเห็นว่า ความเกลียดชังมันข้ามขอบเขตความเป็นมนุษย์ที่พวกเขามักเรียกร้อง #แบนมิลลิ" , "ตกลง #แบนมิลลิ กล้าออกมาพูดไหมครับ ว่าคนไหนที่ไปเป็นภาระ ออกมาพูดให้ชัดเลยครับว่าตั้งใจจะเอ่ยถึงใครกันแน่ ตัวเองไม่ใช่ญาติผู้สูญเสีย แต่คิดแทนเค้าไปแล้วว่าเค้าไม่ถูกเยียวยาจิตใจ ออกมารับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยครับ" , "ไม่มีใครหลีกหนีมันพ้นหรอกกับความสูญเสีย แต่ช่วงเวลาของการสูญเสียนั้น สิ่งสำคัญที่สุดมันคือ กำลังใจ กำลังใจที่มีให้กันส่งถึงกัน เพื่อปลอบประโลมจิตใจซึ่งกันและกัน หากยังแยกมันไม่ออก ระหว่างอคติ กับกำลังใจ ความเป็นคนคงจะเหลือน้อยเต็มที #แบนมิลลิ" ฯลฯที่น่าสนใจไม่แพ้กัน The METTAD ยังโพสต์ด้วยว่า“หวด!!!!”โดยแชร์ ความเห็นเพจดัง “ปราชญ์ สามสี” ระบุว่า“ท่ามกลางความเศร้าสลดจากเหตุการณ์ร้ายแรง เราคนไทยควรช่วยเหลือกันยามทุกข์ให้พ้นทุกข์ร่วมกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราควรให้เกียรติ และกำลังใจต่อกัน อีกทั้งไม่ควรหยิบเอา ความสูญเสียใดๆ มาพูดจาเสียดสีเหยียดกันครับความเมตตาการุณคือความงามที่มนุษย์ จะสามารถกระทำได้ เพื่อให้สังคมโลก สงบสุข.....แต่ข้าพเจ้าก็ชักสงสัยแล้วว่า นักร้องที่มักใช้ปากหากิน จะพ่นความเกลียดชังไร้สำนึกของมนุษย์ไปทั่วได้เช่นนี้ชักเริ่มแยกไม่ค่อยออกแล้วสิครับเป็นอะไร ระหว่าง นักร้อง ปอบหยิบ หรือ กระสือ ที่โดนพ่นน้ำลายมาและพยายามคายน้ำลายออกไปเพื่อสร้างทายาทความเกลียดชังน่ะครับ......ถ้าไม่สามารถช่วยอะไรให้สาธารณชนได้พ้นทุกข์ในเหตุการณ์เศร้าสลดนี้ได้... อย่างน้อยๆก็ช่วยเลิกเอาความเกลียดชัง มอบให้สาธารณชนได้แล้วครับ#แบนมิลลิ #banmilli”นอกจากนี้ The METTAD ยังโพสต์เกี่ยวกับ ความเห็นของ “โบว์” นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ซัด “สามกีบ” สร้างบรรยากาศมลพิษ สารพัดอคติทางการเมือง ว่า“ไม่มีแผ่ว”แน่นอน, สังคมไทยในโลกโซเชียล คงยากที่จะหาบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์ได้แล้ว แม้ในยามที่มี “โศกนาฏกรรม” ของเพื่อนร่วมแผ่นดิน อย่างที่เกิดขึ้นใน จ.หนองบัวลำภู ก็ยังไม่วายสร้างบรรยากาศ "มลพิษ" อย่างที่ "โบว์” ว่า แถม “อคติทางการเมือง” ไม่มีวันจืดจางอีกด้วยแทนที่สังคมไทยจะเห็นความมีวุฒิภาวะ กาลเทศะ และจิตใจที่เหลือความเป็นมนุษย์บ้างในบางโอกาส แต่ไม่เลย นี่คือ ความจริงที่น่าเศร้ายิ่งกว่า โศกนาฏกรรมใดๆทั้งสิ้น