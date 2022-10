“เพจดัง” งัดหลักสากล “วิทยุทรานซิสเตอร์” อุปกรณ์เอาตัวรอด “ภัยพิบัติ” แซะ “สุดารัตน์” มิน่าไม่ได้เป็นนายกฯ

เพจดัง แชร์ชาวเน็ต “หลักสากล” แนะใช้ “วิทยุทรานซิสเตอร์” หนึ่งในอุปกรณ์เอาตัวรอดภัยพิบัติ ชี้ น้ำท่วมมิดหลังคา ไฟฟ้าดับ สัญญาณมือถือล่ม อินเตอร์เน็ต SMS ใช้ไม่ได้ แซะกลับ “สุดารัตน์” มิน่าไม่ได้เป็นนายกฯน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(4 ต.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ และข้อมูลจากชาวเน็ต รวมถึง “หลักสากล” ตอกย้ำ “ลุงตู่” พูดถูก แนะใช้ “วิทยุทรานซิสเตอร์” เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ หากเกิด “น้ำท่วมหนัก”เริมจาก ระบุว่า “สรุป ลุงตู่ ฉลาดกว่า...(ทุกคนรวมกัน)รวมกันขณะที่ชาวเน็ตบางคนเข้ามาโพสต์ว่า “นั้นแหลเหตุผลที่เขาๆและเธอไม่ได้เป็นนายกกัน”ขณะเดียวกัน The METTAD แชร์ ความคิดเห็น Chatpoj Phuwasit โต้ “บก.ลายจุด” ระบุว่า“#ช่องทางรับฟังข่าวสาร#วิทยุทรานซิสเตอร์น้ำท่วมมิดหลังคา ไฟฟ้าดับทั้งเมือง สัญญาณมือถือล่ม โทรศัพท์มือถือ- อินเตอร์เน็ต SMS ก็ไม่มีประโยชน์ เห็นข่าวทั้งสื่อ เพจ นักการเมือง นักร้อง สามกีบ ออกมาบลูลี่ ดูถูกคำแนะนำของนายกฯเรื่องการรับข่าวสารทางวิทยุทรานซิสเตอร์ ว่าโง่เง่าโบราณ เออ เรื่องแบบนี้ ถ้าจะไม่เชื่อก็ไม่ว่า แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมา อย่ามาโทษว่าทางรัฐบาลไม่ชี้แนะไม่เตือน วิทยุ AM สัญญาณมันไปได้ไกล กว้าง ครอบคลุมหัวไร่ปลายนาก็รับฟังได้ ที่นายกฯแนะนำให้เตรียมไว้น่ะถูกต้องแล้ว ใส่ถ่านก็ไม่ต้องง้อไฟฟ้า ไฟฟ้าจะดับก็ฟังได้ ดูถูกกันสนุกปากระวังจะเหมือนเคยเตือนเรื่องคริปโตละกัน ร้องระงมกันมาแล้ว ยังมีหน้ามาบอกมือถือแบตหมดก็ มีพาวเวอร์แบงค์ โถๆไอ้...พาวเวอร์แบงค์มึงอยู่ได้กี่วัน ไม่ต้องชาร์จไฟหรือไง #สามกีบโง่ๆ น้ำช่วยพัดพาไปตายไกลๆ”นอกจากนี้ The METTAD ยังโพสต์ด้วยว่า“เมื่อวานใครออกตัวแรงบ้าง แคปไว้ล้อ”และแชร์ความเห็น Drama-addict ระบุว่า“มิตรสหายท่านนึง ฝากมาอธิบายข่าววิทยุทรานซิสเตอร์ว่าที่นายกแนะนำเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ จริงๆแล้วถือเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องเพราะตามคำแนะนำสากล จะมีวิทยุใส่ถ่าน หรือมือหมุน อยู่ใน survival kit ถุงใส่อุปกรณ์เอาตัวรอดหากเกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยผู้ประสบภัยในการรับฟังข่าวสารคำเตือนจาก จนท ได้หรือรับฟังประกาศว่าจะให้ไปรวมตัวจุดไหน ให้อพยพไปจุดใดกรณีเกิดมหาภัยพิบัติ แบบไม่มีไฟฟ้า ไม่มีห่าเหวอะไรเหลือเลยจริงๆแต่ทำไมพอพูดจากปากแก คนไม่เชื่อกันเลยวะ ถถถถถถถถ”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน วันนี้หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนและมีตอนหนึ่งของการประชุมพล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ต้องทำให้เร็วและทั่วถึง ส่วนการให้บริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ต้องใช้ได้นานที่สุด หากสื่อสารไม่ได้ต้องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ ซึ่งตนเคยใช้ปี 54 ต้องเตรียมแผนไว้ด้วย ในส่วนพื้นที่ต้องสร้างการรับรู้ให้ชัดเจนจากนั้นนายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า“อยากจะสนับสนุนความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เพราะผมเป็นคนหัวเก่าโบราณชอบของเก่าโบราณเมื่อครั้งผมเป็นเด็กๆก็นิยมชมชอบวิทยุทรานซิสเตอร์ แต่ปัจจุบันนี้ เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันแล้ว จึงไม่ทราบว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหน ท่านใดทราบว่าจะซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์ได้ที่ไหนกรุณาบอกหลังไมค์ด้วย”ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ก็โพสต์คลิปวีดีโอ ระบุว่า “นายกบอกถ้าไฟดับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางวิทยุทรานซิสเตอร์ ใครยังไม่มีรีบซื้อนะคะ เดี๋ยวของขาดตลาด”(จากไทยโพสต์)แน่นอน, ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด หาก “สามกีบ” และนักการเมือง พรรคการเมือง สาย “สามกีบ” จะนำเอาคำแนะนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปล้อกันสนุกปาก พร้อมขยายผลทางการเมือง ถึงความโบราณล้าสมัย ไม่ทันเทคโนโลยีแต่นักการเมือง บางคนที่ประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนักเคลื่อนไหว ที่ต้องการความน่าเชื่อถือจากสังคม ต้องหาข้อมูลให้มากกว่านี้ ก่อนที่จะแซะ หรือแซว คำพูดที่ตัวเองรู้น้อย หรือไม่รู้มาก่อนเลย เพราะถ้า “คำแนะนำ”ของพล.อ.ประยุทธ์ ก็คือ “หลักสากล” ที่เขาแนะนำกัน ก็จะ “เงิบ” อย่างที่เป็นอยู่ แต่ก็เชื่อว่า พวกนักการเมือง แถได้อีกอยู่แล้วอีกประเด็น ที่น่าคิด ก็คือ ตกลงทุกคนเป็นอะไรไปหมด จะตามกระแสพวกต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จนไม่มีเหตุผล ไม่ยอมรับความจริง ไม่สนใจความถูกต้อง เป็น “มาตรฐาน”ของความโกรธ เกลียด ต่อให้เขาพูดและทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนก็ตาม อย่างนั้นหรือ!?