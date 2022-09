“อนุทิน” ชี้ เป็นเกมการเมือง ไม่คิดโต้กลับ หลังถูก ปชป.หักในสภา ยันไม่มีปัญหา และไม่ถอนตัวแม้ กม.กัญชาฯ ไม่ผ่านวาระ 3 เพราะใกล้เลือกตั้ง

วันนี้ (20 ก.ย.) เมื่อเวลา 08.50 น. ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ หลังมีการโต้เถียงเกี่ยวกับกฎหมายกัญชาฯ และ กยศ. ว่า เรื่องของกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละพรรค อย่าไปเรียกว่าความขัดแย้งเลย กรณีของ กยศ. พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคพลังประชารัฐ เห็นว่า มีดอกเบี้ย แต่พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เห็นว่า ไม่มีดอกเบี้ย ทีอย่างนี้ไม่เห็นบอกว่าขัดแย้งเลย เพราะฉะนั้นมีความเห็นกันได้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค เราต้องเคารพกติกา ส่วนกฎหมายกัญชาฯเสียงส่วนใหญ่ให้ไปทบทวน เราก็ต้องฟังยืนยันไม่มีความขัดแย้งอะไรเมื่อถามว่า ขณะนี้เคลียร์ใจกับพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่หลังมีรูปคู่กับ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรผิดใจกันเลย ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ เมื่อวานยังใส่ชุดเหมือนกันเลย เมื่อถามว่าได้คุยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บ้างหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุย ซึ่งปกติก็ไม่ได้คุยกับหัวหน้าพรรคอยู่แล้ว ปกติจะมีวิปรัฐบาล มีอะไรก็คุยผ่านวิปรัฐบาลไปเมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน เคยพูดว่า ต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเกรงใจกันมีนัยยะอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีนัยอะไร เมื่อถามต่อว่าต่อไปจะกลายเป็นว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอกฎหมายอะไรมาพรรคภูมิใจไทยจะไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปคิดแบบนั้นว่าจะต้องคนละทีสองที มันไม่ใช่ กฎหมายอะไรก็ตามถ้าไม่เห็นด้วย ก็หมายถึงว่าจะมีผลไม่ดีต่อประชาชนนี่คือหลักของพรรคภูมิใจไทย แต่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมสนับสนุนเมื่อถามว่า หากกฎหมายกัญชาไม่ผ่านวาระ 3 พรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวจากรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะไปถอนอะไรล่ะ จะเลือกตั้งแล้วมิใช่หรือ เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้น ถ้าวาระ 3 ไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของสภา และที่มาบอกว่าอยากจะให้มีกฎหมายมาคุมกัญชาอย่างละเอียดรอบคอบ แสดงว่าที่พูดไปแสดงว่าไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น ซึ่งกฎหมายนี้มี กมธ.ที่มาจากทุกพรรคทุกฝ่าย ซึ่งทั้งหมดก็เห็นชอบในช่วงรับหลักการ ตอนเข้าไปมี 45 มาตรา ตอนออกมามี 95 มาตรา ปุถุชนที่ไหนก็ต้องคิดได้ว่ามันต้องละเอียดขึ้นมีความรอบคอบระมัดระวังในการบังคับใช้มากขึ้น แต่ที่ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน บอกว่า รับหลักการ 45 มาตรา มิใช่ 95 แล้วมาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเกเรเป็นเด็กๆ ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเด็กมากกว่า ซึ่งมันคนละเรื่องกันเมื่อถามว่า มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่พรรคภูมิใจไทยขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะไปเจาะพื้นที่ภาคใต้ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่สามารถไปห้ามความความคิดคนอื่นได้ แต่เรื่องพวกนี้พรรคภูมิใจไทยไม่คิด คนเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์เยอะแยะไป“มีคนจะมาดึง ส.ส.อ่างทอง 2 คน พี่น้องจากเราไปด้วยซ้ำ แต่ผมไม่บอกหรอกว่าใคร ซึ่งสองคนพี่น้องก็หัวเราะเป็นโจ๊กเลยบอกว่าโอ้ยไม่ดูตาม้าตาเรือเข้ามาในพื้นที่”นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เรายืนยันไม่มีปัญหา เราก็ทำงานของเราอย่างเต็มที่ ตนและ เลขาธิการพรรคและผู้ใหญ่ของพรรคก็ทำงานอย่างเต็มที่ นี่เราให้ประชาชนเลือกนะ นี่ถ้าเราไม่ไปพื้นที่ไหนเดี๋ยวก็พาว่าเราฮั้วอีกเมื่อถามว่า ยืนยันว่า เรื่องนี้จะไม่ผิดใจกันจนหลังเลือกตั้ง จนไม่สามารถจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ นายอนุทิน กล่าวว่า ภาษาฝรั่งเขาบอกว่า in the name of the game นี่คือ เกมการเมืองก็ว่ากันไปตามเกมการเมือง เรามาไม่ได้มีอะไรกัน และทะเลาะเรื่องส่วนตัว โตๆกันปานนี้แล้ว ต่างคนต่างทำงานเมื่อถามว่า พรรคหวั่นไหวนโยบายของพรรคเรื่องกัญชา และ กยศ.ที่ถูกต่อต้าน นายอนุทิน กล่าวว่า มันต้องมองหลายๆ อย่าง พรรคภูมิใจไทยคิดนโยบายอะไรต้องทำได้ก่อน เพราะเราเป็นพรรค พูดแล้วทำ พรรคปฏิบัติการฉะนั้นการผลักดันอะไรออกมาต้องทำได้ และเราก็พิสูจน์แล้วว่าเราทำได้ในหลายเรื่อง และ พรรคภูมิใจไทยไม่ได้สนใจว่าพรรคอื่นจะมีนโยบายอย่างไร จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่ง และตั้งมากล่มหนึ่งและคอยอัดหรือคอยด้อยค่าแบบนี้เราไม่มี เราก็ทำงานของเราไปอย่างนี้ ตนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนคนขี่ม้า มีกระบอกมาครอบทั้งซ้ายขวา ม้ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองข้าง