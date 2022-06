"พิมรี่พาย" จะบ้าตาย ดรามาพาพัง คนจองตั๋วแดงเดือดเท ไม่ยอมโอน 200 ล้าน ! วินิจ-ท็อปบิทคับ ช่วยที !! **ถามบ้านใหญ่หรือยัง!! “รมต.เฮ้ง” ประกาศยึดชลบุรี กวาดส.ส.ทั้ง10 ที่นั่ง ดัน“ลุงตู่”นั่งนายกฯต่อ

ข่าวปนคน คนปนข่าว

เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน อีเว้นต์ใหญ่ “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง "แดงเดือด" ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ ลิเวอร์พูล สองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 12ก.ค.นี้ ก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องตั๋วเข้าชมไม่หยุดไม่หย่อน โดยเฉพาะกรณีของ "พิมรี่พาย" แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ที่มีตั๋วไว้ในครอบครองกว่า 20,000ใบ มูลค่ากว่า 400 ล้านทุกวันนี้นอกจากปริศนาว่า เธอไปเอาตั๋วมาจากไหน? ใครคือ "เพื่อน" ที่หยิบยื่นตั๋วล็อตใหญ่ให้ พิมรี่พายเอามา "รีเซล" ขายลดราคาไม่เห็นอกเห็นใจคนจองซื้อผ่าน ช่องทางอย่างเป็นทางการ อย่าง “ไทยทิกเกตเมเจอร์” จนกวักมือเรียกทัวร์มาลงอย่างหนัก อับอายไปถึงสโมสรแมนยูฯ-ลิเวอร์พูล หรือต้นสังกัดนักร้องดัง “แจ็กสัน หวัง” Got 7 ต้องออกมารักษาหน้าด้วยแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับการขายของ “พิมรี่พาย”ขณะที่ "เสี่ยวินิจ" วินิจ เลิศรัตนชัย เจ้าของเฟรซแอร์ เฟสติวัล ผู้จัด และผู้ร่วมลงขันอย่าง "ท็อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" เจ้าของ "บิทคับ" จะพยายามทำลืมๆ หลับหูหลับตาไม่อยากรับรู้ความเคลื่อนไหวของ “พิมรีพาย” แล้วท่องคาถา “The show must go on" แต่บรรดาชาวเน็ต ชาวโซเชียลฯทั้งหลาย ก็ติดตามส่อง แม่ค้าออนไลน์รายนี้ว่า ขายตั๋ว ไม่ได้แค่ไหน อย่างไรล่าสุด โซเชียลฯ แห่แชร์คลิป "พิมรี่พาย" โอดครวญว่า กระแสดรามา ทำคนจองบัตร "ศึกแดงเดือด" แมนยู-ลิเวอร์พูล ไม่ยอมโอนเงิน รวมกว่า 200 ล้านบาท เพราะกลัวเป็น "ตั๋วผี"งานเข้า "พิมรี่พาย" มาอีกเต็มๆ ต้องเปิดการขายใหม่ โดยเจ้าตัวยอมรับว่า ถูกคนจองซื้อบัตร เทไม่ยอมโอนเงินให้ ฉะนั้นถ้าคนไหนไม่ยอมโอน ก็ต้องเปิดขายใหม่แม่ค้าออนไลน์ผู้มีปากเป็นอาวุธ บอกว่า "ยอดจองมันเยอะ แต่คนชำระน้อย เพราะมาเจอข่าวก่อนเลยกลัวไง มันคิดว่ากูถือตั๋วผีไง ก็เลยเอามาขายอีกที และขายไปก็ไม่ได้กำไร...อยู่แล้ว กูจะเอาบัตรมาเก็งกำไรอย่างเดียว สุดท้ายไม่ได้เงิน และโดนด่าอีก ปกติพิมรี่ขายของ เพื่อนๆจำไว้เลยนะ ยอดโอน 80% ไม่โอน 20% ซึ่งถือเป็นยอดปกติ แต่กับบัตรแดงเดือด โอนแค่ 60% ไม่โอน 40% จะบ้าตาย”ข่าวว่า "พิมรี่พาย” ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า กรณีลงทุนไปทั้งหมด 400 ล้านบาท แต่ตอนนี้ขายได้ 207 ล้านบาท ก็ยังต้องตามอยู่อีกครึ่งหนึ่งแว่วว่า ครึ่งหนึ่งที่เธอขายไปนอกจากโดนเท ไม่ยอมโอนเงินมาให้ ยังมีคนที่หลวมตัวจองซื้อบางส่วนที่โอนเงินแล้ว ขอคืนเงินอีกต่างหาก โดยพอได้เงินคืนก็โพสต์สาปส่ง จะไม่อุดหนุนแม่ค้าคนนี้อีกแน่นอนเจอแบบนี้ จะไม่ให้ “พิมรี่พาย” ที่สร้างชื่อขายได้ทุกอย่าง ยอดขายถล่มทลายโกยกำไรสร้างตัวเป็นเศรษฐีนีร้อยล้าน พันล้าน ต้องมาเสียเครดิตถูกหาว่าขายตั๋วผี หัวจะปวด บ่นจะบ้าตายได้อย่างไร ก็ไม่รู้ว่างานนี้ “เสี่ยวินิจ” และ “ท็อป บิทคับ” จะช่วยได้มั้ย?หลัง“อุ๊งอิ๊ง”แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จัดอีเวนต์โชว์พลังเสื้อแดงที่ จ.ศรีสะเกษ ตามมาด้วยผล “นิด้าโพล” ที่บอกว่า “อุ๊งอิ๊ง” คือคนที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกฯคนต่อไป แบบทิ้งห่าง “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นช่วงตัวแล้วแบบนี้ “ขุนพล” ข้างกายลุงตู่ อย่าง “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ซึ่งรั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ จะอยู่เฉยได้อย่างไร จึงเตรียมจัดเวทีให้ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคได้เดินสายพบปะประชาชน 10 เวที ตามการแบ่งภาคของ ส.ส.พรรค เพื่อบอกกล่าวถึงผลงานของรัฐบาลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และทิศทางการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งยืนยันกับประชาชนว่า “ลุงตู่” คือผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกฯต่ออีกสมัยเปิดหัวเวทีแรกที่ จ.ชลบุรี พื้นที่ในความรับผิดชอบของ “เสี่ยเฮ้ง” วันที่ 10 ก.ค.นี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี คาดว่าจะมีคนมาร่วมเป็นหมื่น ไม่น้อยหน้าเวทีเสื้อแดงที่ศรีสะเกษแน่นอนส่วนที่เลือกเปิดโรดโชว์เวทีแรกที่ชลบุรี เพราะพื้นที่ ภาค 2 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐ เดิม จ.ชลบุรี มีส.ส.ได้ 8 คน การเลือกตั้งปี 2562 พรรคพปชร.ได้ส.ส. 5 คน และครั้งหน้ามีการแบ่งเขตใหม่ทำให้มีส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น 10 คน...เพื่อจะสู้กับ “แลนด์สไลด์” ของพรรคเพื่อไทย “เสี่ยเฮ้ง” จึงตั้งเป้าจะกวาดให้ได้ทั้ง 10 เขต โดยบอกว่า เท่าที่สอบถามประชาชน และผู้นำท้องถิ่น ส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคพปชร. และเป็นแฟนคลับ“ลุงตู่”จะว่า “อหังการ” หรือ “เชื่อมั่น” ก็แล้วแต่ ที่“เสี่ยเฮ้ง” กล้าประกาศยึด จ.ชลบุรี แบบไม่ให้ “บ้านใหญ่” ตระกูล “คุณปลื้ม” มีที่ยืน... ทั้งที่เป็นตระกูลการเมืองที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่มายาวนานส่วนจะยึดสำเร็จหรือไม่ เชื่อว่างานนี้ต้องมีการบ้านแน่นอน !!ขณะที่ “ลุงป้อม” ก็ไม่อยู่เฉยเช่นกัน โดยวันวานก็เข้าร่วมประชุมส.ส.พรรค กระตุ้นความฮึกเหิม หลังสมาชิกมีการวิพากวิจารณ์ผลโพล ที่ทั้งคน และพรรคเพื่อไทยนำโด่ง...อย่าไปเชื่อโพลมาก บางทีไปถามเด็ก แต่คนอายุ 35 ปีขึ้นไปยังสนับสนุนเรา ดีกว่าเดิมด้วย มั่นใจว่าครั้งหน้าได้ไม่ต่ำกว่า 150 ที่นั่งแน่ ขนาดครั้งที่แล้ว ตั้งพรรคมาแค่ 2 เดือน ยังได้ ส.ส.กว่า 100 คน แล้วนี่ทำงานมา 4 ปี มีผลงานมากมายจะไม่ได้สัก 150 เสียงให้มันรู้ไป...ใครที่อยู่กับเรา ได้เป็นส.ส.แน่นอน ใครที่จะย้ายพรรคขอให้คิดให้ดี...จากนั้น “ลุงป้อม” ก็หันไปแซว ส.ส.ที่มีกระแสข่าวระแคะระคาย ทำท่าว่าจะย้ายพรรค พร้อมกับขอคำยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนตอบว่า...อยู่แน่นอน!!ก็ต้องจับตาว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า “พลังประชารัฐ” ของพี่น้อง “3ป.” จะต้าน “แลนด์สไลด์”ของพลังประชารัฐ ยึดครองอำนาจต่อไปได้หรือไม่ ....อย่างช้าไม่เกินต้นปีหน้ารู้ผล แต่ถ้าอั้นไม่ไหวอาจเป็นปลายปีนี้ก็เป็นได้