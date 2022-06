“ดร.นิว” ขอบคุณ “ศักดิ์ เจียม” ตีแผ่บันทึก “ปรีดี” เจตนา ล้มเจ้า “3 นิ้ว” ว่านอนสอนง่าย ชุมนุมในโอวาท “ชัชชาติ”

อย่างนี้นี่เอง! “ดร.นิว” ขอบคุณ “สมศักดิ์ เจียม” ที่เปิดบันทึก “ปรีดี” มีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจน “3 นิ้ว” ชุมนุม “ลานคนเมือง” ว่านอนสอนง่าย ในโอวาท “ชัชชาติ” ใบปอ-บุ้ง นอนคุกต่อ ศาลไม่ให้ประกันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(23 มิ.ย.65) ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า“ฉีกหน้ากากนายปรีดีหัวหอกคณะราษฎรนอกจากคณะราษฎรจะเป็นเผด็จการลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน และคอยขัดขวางการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงมาตั้งแต่ต้น คณะราษฎรยังมีเป้าหมายในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยงานนี้ต้องขอบคุณนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่ได้นำบันทึกของนายปรีดี พนมยงค์ ออกมาตีแผ่ จนทำให้ประชาชนได้หูตาสว่าง และรับรู้รับทราบอย่างกระจ่างชัด คนอย่างนายปรีดีแท้จริงแล้วเป็นคนเช่นใดจากบันทึกดังกล่าว พบว่านายปรีดีมีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน แถมยังเป็นรากฐานของขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน ยืนยันด้วยข้อความสำคัญตอนหนึ่งจากบันทึกของนายปรีดีในหน้าที่ ๑๙ ความว่า..."แม้ว่ากษัตริย์ยังมีผู้นับถือ แต่กษัตริย์เป็นตัวแทนสำคัญของปฏิกิริยาและจักร. เม เราต้องสู้เพื่อจุดหมายปลายทางคือล้มระบบกษัตริย์ แต่วิธีสู้นั้นต้องใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพท้องที่......ข. วิธีสู้ต้องเริ่มจากจิตวิทยา เตรียมทำลายทำให้เสื่อม เมื่อเห็นว่าเสื่อมแล้วก็ล้มได้"ขบวนการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธปั่นกระแสบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน จึงเป็นการนำแนวคิดของนายปรีดีที่ได้เสนอแผนการใช้จิตวิทยาทำให้เสื่อมแล้วล้มล้าง มาลงมือปฏิบัติเพื่อขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมแม้แต่อาชญากรทางความคิด อย่าง... ซึ่งคอยใช้จินตนาการผสมกับการเล่นลิ้นลมปากบิดเบือนให้ร้ายและสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ก็เป็นผลผลิตจากแนวคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายปรีดีด้วยเช่นกัน”ขณะเดียวกัน วันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จะมีการชุมนุมกันบริเวณลานคนเมืองของกลุ่มราษฎรว่าเรายังไม่ได้ประกาศลานคนเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ยังคงต้องมีความเหมาะสม เพราะมีโรงเรียนใกล้เคียง โดยจะมอบหมายให้ พล.ต.อ. อดิษฐ์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กับ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ช่วยดูรายละเอียด และตอนนี้เราก็มีการเตรียมห้องน้ำ เครื่องเสียง แต่ต้องอย่าไปกระทบกับวัดและโรงเรียนอีกฝั่ง โดยอาจมีการจำกัดพื้นที่ทั้งนี้ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” แกนนำม็อบ 3 นิ้วกลุ่ม We Volunteer หรือ วีโว่ ผู้ต้องหาคดี ม.112 โพสต์กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านทางเพจ We Volunteer ว่า วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ปีนี้ ถือเป็นการครบรอบ 90 ปี การอภิวัฒน์สยามที่นำโดยกลุ่มคนที่มีชื่อว่า “คณะราษฎร” และสำหรับกิจกรรมในปีนี้ เราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยร่วมกิจกรรม “ฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตาย” โดยพร้อมเพียงกัน ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 16.00 น. เพื่อตั้งริ้วขบวนมุ่งหน้าไปยังลานคนเมือง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) เพื่อพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายหลายท่านที่จะมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมือง พร้อมทั้งยังมีดนตรี การแสดง การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และมีร้านอาหารเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย แล้วพบกันประชาชนอย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ระบุว่า“วันล้มเจ้า ปล้นประเทศ เอาสมบัติชาติมาแจกจ่ายพวกพ้องแล้วสุดท้ายฆ่ากันเอง จนต้องทูลเชิญเจ้าให้กลับมาอีกครั้ง”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เวลา 08.41 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “ใบปอ” (นามสมมติ) และ “บุ้ง” เนติพร (สงวนนามสกุล) นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง เป็นครั้งที่ 5 ในคดีจากการทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จ ที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 โดยขอวางเงินสดเป็นหลักประกันคนละ 200,000 บาทก่อนหน้านี้ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา จากนั้น ศาลมีคำสั่งให้ประกันจำเลย 6 คนระหว่างพิจารณาคดี โดยกำหนดเงื่อนไข ติดกำไล EM ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้อง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ แต่ไม่ให้ประกันตัวบุ้งและใบปอ ซึ่งก่อนหน้านั้นถูกถอนประกันไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 แม้พนักงานอัยการจะไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งแปดโดยคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ มีใจความสำคัญ ระบุว่า1.จำเลยทั้งสองถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2565 ตามหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้มาเป็นระยะเวลากว่า 50 วันแล้ว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจำเลยทั้งสอง โดยทั้งสองมีอาการปวดท้อง เวียนหัว ร่างกายอ่อนเพลีย โดยเฉพาะบุ้ง จำเลยที่ 3 ที่มีอาการอาเจียนร่วมด้วยหลายครั้ง ประกอบกับก่อนที่จะถูกคุมขัง แพทย์เฉพาะทางที่รักษาบุ้งเป็นประจำได้วินิจฉัยพบว่าบุ้งมีก้อนเนื้อที่มดลูก ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องกินยาเป็นประจำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่ก้อนเนื้อดังกล่าวจะกำเริบต่อไป การที่ถูกคุมขังในคดีนี้ทำให้จำเลยไม่สามารถรักษาตัวได้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อสู้คดีนั้น จำเลยทั้งสองจำเป็นต้องได้ติดต่อขอความยินยอมต่อประจักษ์พยานและพยานบุคคลอื่นด้วยตนเอง เพื่อให้มาเป็นพยานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยในชั้นศาล2.การที่จำเลยทั้งสองถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 50 วัน ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของจำเลยทั้งสอง กล่าวคือ ใบปอ จำเลยที่ 2 ในฐานะนิสิต นักศึกษาประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขาดสอบวัดผลตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างไรก็ตาม ใบปอยังตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในการศึกษาที่จะส่งผลต่ออนาคตของตัวเอง จึงได้ดำเนินเรื่องขออนุญาตภาควิชาในการดำเนินการสอบวัดผลย้อนหลังหากได้รับอนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของจำเลยไม่ให้ต้องพ้นสภาพนักศึกษาในส่วนของบุ้งนั้น ก่อนถูกคุมขังในคดีนี้ บุ้งมีอาชีพรับจ้างสอนพิเศษ เพื่อเลี้ยงดูมารดาของตัวเอง ซึ่งมีอาการป่วยหนัก และมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวย่อมทำให้จำเลยมีโอกาสกลับไปเลี้ยงดูและจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาโรคของมารดาได้ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของจำเลยทั้งสอง ที่มีความประสงค์ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และค้นหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง รวมถึงสามารถกลับไปสอบวัดผลและศึกษาต่อในสถานศึกษาได้ ตลอดจนกลับไปประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูมารดาได้ จำเลยทั้งสองได้ให้คำยืนยันว่า หากศาลกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติขณะปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลอย่างเคร่งครัดหากศาลเกรงว่าจำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลซ้ำอีก ก็ขอให้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหากจำเลยไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ศาลอาจสั่งเพิกถอนประกันหรือไม่อนุญาตให้ประกันจำเลยต่อไปในภายหลังต่อมาในเวลา 11.57 น. เนตรดาว มโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ระบุว่า “พิเคราะห์คำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเห็นว่าการที่จำเลยที่ 2 และ 3 อ้างว่ามีอาการปวดท้อง ร่างกายอ่อนเพลียนั้นเนื่องจากในเรือนจำมีแพทย์และโรงพยาบาลที่สามารถดูแลรักษาอาการดังกล่าวได้ กรณีจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง”อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา บุ้งได้มีอาการทรุดหนักจนต้องถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาลกลางดึก อีกทั้งการที่บุ้งไม่ได้รักษาก้อนเนื้อในมดลูกจากแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อสุขภาพของเธอในระยะยาว และการที่ใบปอไม่สามารถรักษาสิทธิทางการศึกษาของเธอไว้ได้ อาจส่งผลต่ออนาคตทางการศึกษาของเธอในภายภาคหน้าอีกด้วย(จากสยามรัฐออนไลน์)แน่นอน, ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ถือว่า “การปฏิวัติสยาม” 24 มิถุนายน 2475 มีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนการปกครองจาก “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ไปเป็น “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ” และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็น “ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา” ในเวลาต่อมาทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะนายทหารและพลเรือน ที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร”แต่ “ประวัติศาสตร์” ดังกล่าวก็เป็นเหมือน “เหรียญสองด้าน” แล้วแต่ใครจะหยิบเอามามอง โดยเฉพาะฝ่ายหนึ่งเห็นว่า เป็นจุดเริ่มของ “ประชาธิปไตยไทย” และควรค่าแก่การรำลึกนึกถึงแต่อีกฝ่าย โต้แย้งในประเด็น 90 ปีนี้แล้ว ทำไมยังไม่สามารถทำให้ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ การมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก และหลายฉบับที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่างออกมาใช้ แท้จริงแล้ว คือ “ลัทธิรัฐธรรมนูญ” ที่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มคนที่ต้องการขึ้นครองอำนาจเท่านั้นหรือไม่...ที่สำคัญ เวลานี้ได้เกิดปรากฏการณ์ “ล้มเจ้า ภาค 2” ของคนบางกลุ่ม ต้องการสานต่อภารกิจ “คณะราษฎร 2475” จนกลายมาเป็น ขบวนการม็อบ 3 นิ้ว ที่เรียกร้อง “ปฏิรูปสถาบันฯ” นั่นเองส่วน “ใครเป็นใคร” คนไทยน่าจะรู้จักดี เพราะแม้จะเป็น “อีแอบ” ในการออกหน้าต่อสู้ ไม่อายเด็กแล้ว เขาก็ไม่ได้ปิดบังว่า ตัวเองฝักใฝ่อะไร และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบ 3 นิ้วเพียงแต่จะสานต่อ “ภารกิจ” คณะราษฎร 2475 สำเร็จหรือไม่ ต้องถามใจคนไทยส่วนใหญ่ว่า เห็นด้วยหรือไม่เท่านั้นเอง