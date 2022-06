วิสัยทัศน์ อนุทิน ชาญวีรกูล ดันไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand .

การที่รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ไป กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อ เข้าร่วมงานมีจุดประสงค์ เพื่อนำเสนอความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้หัวข้อเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมากมายขนาดไหนทำไมต้องเป็นหัวหน้าทีมไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยตนเอง ... เพราะเห็นความสำคัญ ว่าประเทศไทย ต้องแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งขันอีก 4 ประเทศ นั่นคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศเซอร์เบีย และประเทศสเปน ดังนั้นจึงต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง เพื่อจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม 171 ประเทศเกิดความมั่นใน ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดประชุม Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างมาก ถึงขั้นเดินทางมายืนยันถึงความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้ ด้วยตัวเองทำไมถึงต้องการให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับโลก Specialised Expo 2028 มาจัดที่ ภูเก็ต ประเทศไทย ... เพราะมีความต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลก ในระบบสาธารณสุขไทย มีความก้าวหน้าถึงขีดสุด1.ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติด 1 ใน 5 ของโลก มูลค่าตลาดของ Wellness Tourism ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง2.มีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) เป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในอาเซียน3.มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญทุกด้าน รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล4.ล่าสุด ประเทศไทยเพิ่งได้รับเลือกจากชาติอาเซียน ในการตั้งสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียน ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ( ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED)และ 5.ประเทศไทยไทยมีศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation : ACAI)ที่สำคัญไปกว่านั้นมองเห็นถึงการจัดเวทีประชุมระดับนานาชาติ นี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และคนไทยทั้งประเทศจะได้อานิสงค์ไปด้วย เพราะคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่พื้นที่ต่าง ๆ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสอย่างไรก๖ม หากจะมองมาถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ ที่มีความพยายามสร้างกระแสต่าง ๆ เข้าไปกดดันหวังทำให้เสียสมาธิ กับวิวาทะแต่กลับไม่ได้ สร้างความหวาดหวั่น ทางการเมืองใด ๆ ดีที่อนุทิน ไม่เสียสมาธิ และ ไม่สู้รบปรบมือด้วย แต่ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ พร้อมยกประโยคเด็ด “ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน” แค่นั้น จากนั้นไปทำงานตามปกติ ซึ่งจริงๆ แล้ว บทบาทของฝ่ายค้าน ควรจะช่วยกันสนับสนุน ไม่ใช่ใช้วาทกรรมทางการเมือง โจมตี ดิสเครดิตทางการเมือง โดยไม่สนใจการพัฒนาบ้านเมืองส่วนวิวาทะ ฝ่ายหนุน ฝ่ายต้าน การปลดล็อกกัญชา กัญชง เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปลูกฝัง สร้างความเชื่อ กันมายาวนานกว่า 40 ปีในสังคมไทยเข้าใจดี เปิดให้มีการถกเถียง เสนอแนะกันเต็มที่ แล้วไป ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข มารับมือ รับสถานการณ์ ทุกข้อห่วงใย ได้อย่างนุ่มนวล โดยเฉพาะการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้กัญชา ทำการออกประกาศได้อย่างรวดเร็ว สังคมคลายความกังวลของฝ่ายต้าน ไปได้มากจะเห็นได้ว่า ผลที่จะได้จากการไปเสนอตัวจัดงานประชุมด้านสุขภาพในครั้งนี้ ประเทศไทย จะได้ประโยชน์มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม การท่องเที่ยว ยังจะส่งผลดีใน1.ผลักดันบทบาทของประเทศไทยและภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(Medical Hub) ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก2.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-193.หากไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ คาดว่า จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน 4,930,000 ล้านคน เป็นชาวไทย ร้อยละ 54 และต่างชาติ ร้อยละ 46 สร้างเงินสะพัด 49,231 ล้านบาท ผลักดันการเติบโตของจีดีพีได้ 39,357 ล้านบาท เกิดรายรับภาษีภาครัฐ 9,512 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 113,439 คนความพยายามดั้นด้น เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ไปช่วงชิงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand ด้วยความมีสมาธิ มุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ไม่วอกแวกทางการเมืองใด ๆ นั่นย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเติบโต และความพร้อมของที่พร้อมจะนำประเทศไทยกลับไปยืนบนเวทีโลก หลังยุคโควิด-19 ระบาด นำกิจกรรมระดับโลก เข้ามาเสริมความแกร่งให้ชีวิตประชาชนชาวไทย ทำมา ค้าขาย กลับมาเป็นปกติ เหมือนเดิม