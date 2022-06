สลค.เวียนสรุปรายงานกู้เงินญี่ปุ่น 1.3 หมื่นล้าน ก่อนมีราชกิจจาฯ จ่อชง"กฤษฎีกา"เร่งทำคำรับรอง ส่ง JICA ให้สัญญาเงินกู้มีผล มิ.ย.นี้

วันนี้ (10 มิ.ย.2565) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนมติคณะรัฐมนตรี 7 มิ.ย. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบตามที่กระทรวงการคลังได้รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan เป็นมติ ครม.ที่ยืนยันตามมติ (26 เม.ย.2565) เรื่องเดียวกันนอกจากนี้ ยังแจ้งภาพถ่ายหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล ญี่ปุน (Exchange of Notes) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 แผ่นภาพถ่ายสัญญาเงินกู้ จำนวน 19 แผ่น รวมถึงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุน 1 แผ่น และสำเนา 5 ชุดสำหรับ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด รวมถึงสัญญาเงินกู้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในแผนงาน/โครงการภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564รายงานฉบับนี้ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือ ทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ป่น (Exchange of Notes) และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลแห่งราขอาณาจักรไทย ร่วมกับ H.E. Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลญี่ปุนและต่อมา เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 รมว.คลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan ร่วมกับ Mr. Morita Takahiro ในนามหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency: JICA) ลำนักงานประจำประเทศไทย วงเงิน 50,000 ล้านเยน (1.3 หมื่นล้านบาท)หนังสือระบุด้วยว่า เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเฃื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564"ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการกู้เงิน แต่ละครั้งกระทรวงการคลัง ต้องประกาศในราชกิจจาบุเบกษาภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ทำสัญญากู้ในการนี้"อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง มีแผนการเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรกภายในเดือน มิถุนายน 2565 จึงจำเป็นต้องขอให้เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ลงประกาศกระทรวงการคลังในราชกิจจานุเบกษา และรายงานผลการลงนามดังกล่าวมา เพื่อ คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกถุษฎีกา สามารถดำเนินการจัดทำคำรับรอง ทางกฎหมาย (Legal Opinion) และกระทรวงการคลัง จะได้นำส่งคำรับรองทางกฎหมายให้ JICA พิจารณา ให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ต่อไปช่วงค่ำวานนี้ (9 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ดังกล่าว หลังจากได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565เป็นเงินกู้สกุลเงินเยน จำนวน 50,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 13,432.35 ล้านบาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยน ณ วันลงนามในสัญญา คือ 26.8647 บาท ต่อ 100 เยน) อายุเงินกู้ 15 ปี ระยะปลอดการชำระคืนเงินต้น 4 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.01 ต่อปี กำหนดชำระปีละ 2 งวด โดยชำระในวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายน ของแต่ละปี อัตราค่าธรรมเนียมการกู้เงิน (Front-End Fee) ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้โดยต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายนโดยชำระต้นเงินกู้งวดแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และชำระคืนต้นเงินกู้งวดสุดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2580เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564.