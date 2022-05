“บิ๊กตู่” ซ้อมย่อยศึกซักฟอก ขอวัยรุ่นอย่าใจร้อน โวผลงาน 6-7 ปื ที่ทำไว้ถือว่าเร็วแล้ว

วันนี้ ( 30 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมเมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะนักกีฬา​อี​สปอร์ต​ทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญทอง​จากกีฬาซีเกมส์​ ที่ประเทศเวียดนาม​ (Fifa online, ROV) และ​ นักกีฬา​อีสปอร์ตที่ได้รับรางวัลแชมป์โลก​ (เกมส์ Free fire ทีม​ Attack All Around) เข้าพบ โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง ยินดีที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคาดหวังมานานแล้ว และได้ให้แนวนโยบายในการสนับสนุนกีฬาประเภทดังกล่าว เพื่อให้พัฒนาบุคลากรของเราด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งนักกีฬาทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในอนาคตของประเทศไทยซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ จะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยินดีกับทุกคนด้วยใจจริงและจะให้การสนับสนุนต่อไป เพื่อให้เกิดเป็นมูลค่าสร้างสรรค์ประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพราะเรามักมีรายได้ของประเทศจากสิ่งเดิมๆ ดังนั้นจำเป็นต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ นอกจากเรื่องของกีฬา การท่องเที่ยวของเราก็พัฒนาให้มีคุณภาพ พัฒนาสาธารณณูปโภคพื้นฐาน แต่ที่สำคัญคือการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ซึ่งบางครั้งจำเป็นเราต้องเรียนรู้จากคนอื่นด้วย“ อยากให้น้องๆหลานทุกคน ค่อยๆไปติดตามดูว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายกฯเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ ค่อนข้างใจร้อน ค่อนข้างอยากจะให้เร็วๆ อยากให้เสร็จโดยเร็วง่ายๆทำให้ไว สิ่งที่นายกฯทำมา6-7 ปี ก็ถือว่าเร็วแล้ว คำว่าเร็วคืออะไร มันก็คือต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายในการจะทำอะไรก็ตาม นั่นคือการปฏิรูป จนถึงวันนี้สถานะของเราในอาเซียนไม่ได้แพ้ใคร ประเทศไทยยังเป็นแหล่งฐานในการลงทุน ทั้งการขยายอุตสาหกรรมเก่า และเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่เราก็อยู่ในกลุ่มนี้ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอนาคตที่วางไว้ให้กับพวกเรา และวันข้างหน้าเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางกระทรวงดีอีกำลังขับเคลื่อนจนทำให้ไทยขยับขึ้นเป็นอันดับต้นต้นของอาเซียนในเรื่องของเทคโนโลยี 5G ซึ่งดีกว่าหลายประเทศก็ได้หรือจะเรียกว่าดีที่สุดก็ได้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ทราบเพราะเราไม่ค่อยสนใจในเรื่องที่ยุ่งยาก ไม่สนใจในระบบระเบียบราชการมากนัก ซึ่งโทษใครไม่ได้ เพราะคิดไวทำไวเหมือนเครื่องจักรเปิดปุ๊บออกปั๊บ แต่รัฐบาลทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากติดกติกากฎหมาย เราต้องทำทุกอย่างให้ปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ถ้าคนเข้าใจก็จะไปต่อได้และเร็วขึ้น แรงต่อต้านก็จะลดลง วันนี้นายกฯยังต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้อยู่โดยเฉพาะการต่อต้านต่างๆ ซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่สาระ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะไม่เข้าใจไม่พยายามเข้าใจ นั่นคือปัญหา อย่างไรก็ตามผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้เข้าใจว่าผมกำลังทำอะไรให้กับประเทศ และส่วนที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของตัวเองในวันหน้าจะอยู่กันอย่างไร จะมีอาชีพรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไร ลูกหลานต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งและดีกว่าเรา รัฐบาลต้องดูแลคนทั้ง 70 คน “ นายกรัฐมนตรี กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังร่วมถ่ายรูปกับคณะนักกีฬา อี​สปอร์ต​ทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญทอง​จากกีฬาซีเกมส์​ ที่ประเทศเวียดนาม​ (Fifa online, ROV) และ​ นักกีฬา​อีสปอร์ตที่ได้รับรางวัลแชมป์โลก​ (เกมส์ Free fire ทีม​ Attack All Around) พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกครั้งว่า จากรางวัลที่ได้มานี่คืออนาคต หลายคนก็ไปสู่อาชีพ เพราะเป็นกีฬาที่นิยมทั้งโลก ซึ่งรัฐบาลก็จะหาวิธีการแนวทางว่าจะจัดอย่างไรในประเทศไทยต่อไป โดยมอบหมายกระทรวงไปพิจารณา นี่คือคนรุ่นใหม่ของเราที่ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และอดทน ซึ่งอนาคตต้องมาจากปัจจุบันและสานต่อไปอนาคตเรื่อยๆ ไม่มีอะไรสร้างได้วันเดียว ขอยินดีกับหลานๆทุกคน นี่คือทีมงานที่นำไปสู่ความชนะเลิศที่เวียดนามและสิงคโปร์ ตนรู้สึกภูมิใจแทนพ่อแม่ เราคือคนไทยเราคือประเทศไทย นั่นคืออัตลักษณ์ของเรา บริบทประเทศไทยคืออะไร ต่างประเทศคืออะไรมีความแตกต่างกันอยู่ แต่เราทำให้ไปข้างหน้าให้ได้ หน้าที่เราทุกคนทั้งคนรุ่นเล็ก รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคน