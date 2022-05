นายกฯ เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย

วันนี้ (27 พ.ค.) เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Haneda Innovation (HI) City เขตโอตะ กรุงโตเกียว หนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญี่ปุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโอตะ กรุงโตเกียวซึ่งในโอกาสการศึกษาดูงานนี้ นาย Amano Hiromasa ประธาน และ CEO บริษัท Hajima Corporation กล่าวขอบคุณที่นายกรัฐมนตรี และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชม โดยเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เติบโต และ นาย Matsubara Tadayoshi นายกเทศมนตรีเขตโอตะได้ฝากข้อความวิดีโอถึงนายกรัฐมนตรี เขตโอตะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอนาคต หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่อไปโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ HI City มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robotics) เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานีไฮโดรเจน นอกจากนี้ HI City ยังเป็แหล่งรวมร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นไว้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี ตลอดจนเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีศักยภาพภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กลับประเทศไทย โดยเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 19.50 น. ตามเวลาประเทศไทย