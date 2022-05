นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมวันดื่มนมโลก 2565 เชิญชวนคนไทยดื่มนมให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี

ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)” โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

วันนี้ (24 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมร้านนมหน้าฟาร์มซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่มีการเปิดจำหน่ายนม การฝึกอบรมหลักสูตรร้าน และการส่งเสริมการขาย เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์นมที่ส่งเสริมการผลิตนมตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเป็นร้านที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ผลิตภัณฑ์นมราคาไม่แพง ซึ่งจะเป็นแนวทางการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการส่งเสริมการบริโภคนมอย่างยั่งยืน Milk Corner ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการดื่มนมและส่งเสริมการดื่มนมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจแนวใหม่ตามโมเดล BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมนมเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงขึ้น อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไปโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาดื่มนมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำชับขอให้ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งออก เพื่อดูแลเกษตรกรโคนมไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกด้านทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคนมภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2565 ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลายเมนู” หรือ “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Every Menu #World Milk Day & #Enjoy Dairy” หวังส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 และกำหนดจัดงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตของร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมราคาประหยัด การอภิปรายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น