กรรม! “นารา” ครวญถูกยกเลิกงาน-ขอคนช่วยถูกปฏิเสธ ชีวิตพัง เผย ผู้ติดตามทวิตเตอร์ “ช่อ-ทอน-โรจน์” ปลอม?

ทันตาเห็น! “นารา” ครวญถูกยกเลิกงาน-ขอคนช่วยแต่ถูกปฏิเสธ เพจดังเผย ผู้ติดตามทวิตเตอร์ “ช่อ-ทอน-โรจน์” ส่วนใหญ่บัญชีปลอม ตามรอย โจ ไบเดน “ไพศาล” เตือน “ตะวัน” ชีวิตมีค่าอย่าเป็นเครื่องมือใครน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (20 พ.ค. 65) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น กรรมสนอง! “นารา” ถูกยกเลิกงาน-ขอให้ช่วย แต่ถูกปฏิเสธ!โดยระบุว่า จากกรณีมีการปลุกกระแสแบนลาซาด้าแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดัง หลังจากลาซาด้าได้มีแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษ แต่ปรากฏว่า นายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย เน็ตไอดอลชื่อดัง ผลิตคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมตแคมปเปญดังกล่าว มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูงล่าสุด วันนี้ เพจ อนิวัต ประทุมถิ่น ได้โพสต์ข้อความถึงผลกระทบหลังจากการเกิดกระแสดรามา โดยเจ้าตัวบอกว่า“ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆ จากใจ ตั้งแต่เกิดเรื่องมา นาราเหนื่อยและท้อทุกวัน นาราโดนยกเลิกงานและตัวแทนยกเลิกการเป็นตัวแทนของแบรนด์นาราเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัวนาราเอง ต้องเคารพการตัดสินใจของทุกคน ทั้งผู้สนับสนุน และทุกคนที่เข้ามาในชีวิตแต่นาราก็คิดมาตลอดว่า จะทำไงให้ตัวเราเดินหน้าต่อไป นั้นก็คือ การขอความช่วยเหลือ จากคนที่รู้จักและชื่นชอบ แต่สุดท้ายนาราถูกปฏิเสธ เพราะความกลัว นาราเข้าใจ สุดท้ายตัวนาราเองจะต้องไม่ท้อ และสู้กับทุกปัญหา แล้วประสบการณ์จะสอนไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเอง วันที่เราได้ดี เรากลับถูกเชิญไปชื่นชม วันที่เราล้มเราถูกกับลืม #นาราอยู่ได้เพราะนาราเชื่อว่ายังมีคนที่เข้าใจในตัวนาราและกำลังใจจาก fc ทุกคน วันนี้เราต้องเริ่มใหม่ อย่าให้ใครมาเหยียบเรา #จำ”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น เพจดังเผย ผู้ติดตามทวิตเตอร์ “ช่อ-ทอน-โรจน์” ส่วนใหญ่เป็นบัญชีปลอม ตามรอย “โจ ไบเดน”เนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากกรณี สำนักข่าว New York Post สำนักข่าว Newsweek และสำนักข่าว Daily Mail รายงานว่า แอคเคานต์ทวิตเตอร์จำนวนมหาศาล ที่เป็นผู้ติดตาม (followers) ทวิตเตอร์ของผู้นำสหรัฐฯ อดีตผู้นำสหรัฐฯ และนักธุรกิจชื่อดัง พบว่า หลายสิบล้านแอคเคานต์เป็นแอคเคานต์ปลอม (fake accounts) หรือเป็น botsโดยได้ทำการตรวจสอบแอคเคานต์ทวิตเตอร์ของทั้ง นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พบว่า มีผู้ติดตามที่เป็นแอคเคานต์ปลอม 43% หรือประมาณ 14 ล้านแอคเคานต์ จากทั้งหมด 34.3 ล้านแอคเคานต์อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊กสาธารณะชื่อ “เรื่องนี้ต้อง แฉ” ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ อ้างถึง นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้มีการใช้แอคเคานต์ปลอม แบบเดียวกับ โจ ไบเดน โดยมีรายละเอียดว่า“อึ้ง!!! อย่างหนักผู้ติดตามทวิตเตอร์ ช่อ ทอน โรจน์ส่วนใหญ่เป็นบัญชีปลอม และ บอทสู้ไม่ได้ทั้งโลกความจริงและโลกโซเชียล จึงต้องใช้เงินจ้างกองทัพบอท และบัญชีปลอมเคยสงสัยว่า ทำไมเวลาที่สามคนนี้แล้วยอด รีทวีต และยอดถูกใจขึ้นเร็วมาก หลักพันถึงหมื่นภายในเวลาไม่กี่นาที ก็เพราะมีกองทัพบัญชีปลอมและบอทคอยปั่นยอด”ซึ่งต่อมา นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยถามว่า “จริงเหรอครับ” ซึ่งเรื่องนี้อาจจะถูกตรวจสอบในเร็วๆ นี้แน่นอนที่น่าสนใจไม่แพ้กัน วันนี้ นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Paisal Puechmongkol ระบุว่า“ตะวันเอยลุงมีความจะกล่าวสัก 2-3 คำ ว่าชีวิตเป็นของตัวเอง พ่อแม่ประทานให้มา อย่าทำให้ชีวิตตัวเองและพ่อแม่เป็นทุกข์มากไปกว่านี้เลยการทรมานตนนั้นไม่เป็นประโยชน์ใดๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ในอดีตแม้ปัจจุบันแม้อนาคตอันไกล ไม่มีใครที่ทรมานตนเสมอด้วยพระองค์เลยแม้ปานนั้น ก็ไม่ใช่หนทางบรรลุธรรมตะวันก็เช่นกัน ไม่มีทางประสบความสำเร็จในภารกิจ ด้วยการอดอาหารความดันต่ำกว่า 91 มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมากขึ้นพอเถอะ ตะวันเอย สาวน้อยยังมีเวลา ทำประโยชน์อีกมาก!!!พวกยุยงส่งเสริม ใช้ตะวันเป็นเครื่องมือทางการเมือง ใจอำมหิตยิ่งนักแม้ผมไม่เห็นด้วยเลยกับที่ตะวันทำอยู่แต่ก็เห็นว่า ชีวิตของตะวันยังมีค่าสำหรับตนเองและครอบครัวหยุดเถิดเลิกเถิดวันหนึ่งจะเห็นคุณของคำเตือนนี้หัวโตก็เหมือนกัน ชะตาชีวิตมาถึงป่านนี้แล้ว จะผูกเวรไว้ในใจไปถึงไหนทำไมไม่เตือนน้องๆ หากตะวันมีอันเป็นไป จะดีใจหรือเสียใจกันแน่ที่แน่ๆ จะเป็นบาปคาใจหัวโตไปจนตายเหมือนกัน”แน่นอน, ประเด็นที่น่าคิด ก็คือ การต่อสู้ทางการเมืองที่เห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มในประเทศนี้ และการปลุกปั่นหลอกใช้เด็ก เยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง นับวันเผยธาตุแท้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือ การเอาเด็กบังหน้า เอาเด็กเป็นด่านหน้า เอาเด็กปะทะกับอำนาจรัฐ เอาเด็กมาติดคุกแทน เอาเด็กมาเสี่ยงชีวิต เอาเปรียบเด็กทุกอย่าง ที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาร่วมต่อสู้กับเด็กอย่างจริงจังเลยแม้แต่คนเดียวการหยิบตำรามาอ่าน แล้วก็นั่งในห้องแอร์ ดื่มไวน์อย่างมีรสนิยม ปลุกปั่นยุยงเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ออกมาสู้ โดยอ้างว่า เพื่ออนาคตของพวกเขา สุดท้ายหากเด็กเยาวชนทำสำเร็จ ถามว่าใครจะเข้ามามีอำนาจทางการเมือง เสวยสุขบนซากปรักหักพังของการต่อสู้ เด็กเยาวชนอย่างนั้นหรือ แล้วอนาคตที่แท้จริงจะกลับไปเริ่มจุดไหนก็ยังไม่รู้ ใช่อย่างที่ปลุกปั่นยุยงเด็กเยาวชนหรือไม่ เป็นเรื่องที่คาดเดาได้อยู่แล้วถ้าแน่จริง และคิดว่า แนวทางที่ปลุกปั่นยุยงเด็กเยาวชนออกมา เป็นแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ทำไมไม่ดาหน้ากันออกมาร่วมกับเด็กและเยาวชนต่อสู้บนท้องถนนอย่างเต็มที่ ให้มันรู้ไปเลยว่า “ไผเป็นไผ” หรืออยากเป็นแค่ผู้นำทางความคิด และอาจไม่คิดว่า จะสำเร็จด้วยซ้ำ แต่ก็ได้สนองตัณหาตัวเอง โดยหลอกใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือ ใช่หรือไม่อย่างนี้แล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำกรรมกับเด็กและเยาวชน ทำกรรมกับผู้ที่มีความเชื่อคล้อยตาม และแสดงออก ด้วยการทำผิดกฎหมาย ม.112 โดยที่คนบางกลุ่มลอยตัวเหนือปัญหาทุกอย่าง และไม่ต้องรับผิดชอบน่าคิดหรือไม่ ก็ลองคิดดู!?