“ศักดิ์สยาม” ถก ปธ.วุฒิสภาสมาพันธรัฐสวิส ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมอาเซียน

วันนี้ (4 พ.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายอเล็กซ์ คูเพรชท์ (H.E. Mr.Alex Kuprecht) ประธานวุฒิสภาสมาพันธรัฐสวิส พร้อมด้วย นายเบเนดิกท์ เวือร์ท (Mr.Benedikt WÜrth) วุฒิสมาชิก และว่าที่ประธานคณะกรรมการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free TradeAssociation: EFTA) และคณะ ร่วมด้วย นางเฮเลน บุดลีเกอร์ อาร์ทีเอดา (H.E. Mrs.Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมการขนส่งทางราง และ การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสการกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทย และสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครบรอบ 90 ปี ในปีนี้ รวมทั้งหารือถึงบทบาทคมนาคมขนส่งของไทยที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาคเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ EEC ของประเทศไทย โดยการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งการขยายเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 เพื่อเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การบูรณาการระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟทั่วประเทศ (Motorway and Railway Master Plan :MR-MAP) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Landbridge ชุมพร-ระนอง) แผนพัฒนาระบบรางของประเทศไทยทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่นอกจากนี้ ได้หารือถึงโอกาสด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการลงทุนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมระหว่างสองประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืน แนวทาง การสร้างอุโมงค์เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมือง การเชิญชวนนักลงทุนชาวสวิสเซอร์แลนด์มาร่วมลงทุนในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ