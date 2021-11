“แรมโบ้” ฟาด “แม้ว” เล่นละครลิง ค้านเลิก ม.112 แต่ให้ “ชัยเกษม” เสนอแก้ ระวังลูกหลานไร้แผ่นดินอยู่เหมือนตัวเอง

วันนี้ (4 พ.ย.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า 2-3 วันนี้ได้ฟังดรามาเกี่ยวกับเรื่องมาตรา 112 จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา และผ่านการปรึกษาในเรื่องมาตรา 112 มาหลายครั้ง รวมถึงตอนท้าย นายทักษิณ ยังได้บอกอีกว่า ก่อนที่จะบอกว่ายกเลิกมาตรา 112 เพราะอารมณ์โกรธ จากอารมณ์โกรธ หรือบางคนก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่ยกเลิกมาตรา 112 ไม่เอาเด็ดขาด ซึ่งแน่นอน มันมี Yes and No แต่ขณะเดียวกันนั้น การพูดคุยกันน่าจะดีกว่า และการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่า วันนี้บ้านเมืองเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการ ไม่มีการบริหาร คงเลือกใช้แต่ Law and Order ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยกนายเสกสกล ระบุว่า การออกมาเขียนเฟซบุ๊กของนายทักษิณครั้งนี้ ยิ่งแสดงให้เห็นธาตุแท้ของนายทักษิณ ว่า เป็นคนสับปลับ เชื่อถือไม่ได้ เพราะหลังจากที่ นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ ในการที่จะนำเอาเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 116 เข้าสู่สภาฯ ตามสิ่งที่บรรดาม็อบ 3 นิ้วเรียกร้องมาโดยตลอดนั้น ต้องถามกลับไปยังนายทักษิณ ว่า นายชัยเกษม คิดเอง ทำเอง อย่างนั้นหรือ ซึ่งไม่มีทางที่นายชัยเกษม จะกล้าทำอย่างนั้น เพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทย ถูกกำกับ โดยนายทักษิณ มาโดยตลอดมิใช่หรือ?ดังนั้น การที่ นายชัยเกษม ออกแถลงการณ์มาในนามพรรคแบบนั้น แสดงว่า ต้องได้รับไฟเขียวจากนายทักษิณ แล้ว แต่หลังจากออกแถลงการณ์ ก็เห็นปรากฏการณ์คนทั้งประเทศ สาปแช่ง ก่นด่า พรรคเพื่อไทย ทั่วสารทิศ พรรคการเมืองต่างๆ องค์กรต่างๆ ก็ต่างแสดงจุดยืนยันชัดเจน ไม่เอาด้วยกับพรรคเพื่อไทย นายทักษิณ เลยจะกลับลำ แต่คงไม่ทันแล้ว เพราะเวลานี้ ประชาชนคนไทย เขาหูตาสว่างแล้ว ว่า นายทักษิณ และลิ่วล้อ รวมถึงพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไร กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะที่จะกลับตัวก็ไม่ได้ ไปต่อก็ไม่ได้ เพราะเวลานี้มวลชนสามนิ้ว ก็ไม่เอาด้วยกับทักษิณ และพรรคเพื่อไทย เห็นได้จากคอมเมนต์บนเฟซบุ๊ก ฝ่ายที่เคยสนับสนุนแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ที่ลงนามโดยนายชัยเกษมนั้น ก็เข้าไปรุมด่า นายทักษิณ กันเต็มไปหมด ดังนั้น การที่ นายทักษิณ ออกมาเขียนแบบนี้ ยิ่งทำให้เห็นถึงสันดานของนายทักษิณ ว่า เชื่อไม่ได้ พร้อมที่จะหักหลังใครก็ได้ เพื่อทำให้ตัวเองนั้นดูดี หรือมีอำนาจ แม้แต่กับ นายชัยเกษม ที่คอยรับใช้ นายทักษิณ ก็ไม่ไว้หน้า หักหน้าได้ทันที ตอนนี้ นายชัยเกษม เองก็คงต้องนอนเลียแผล เพราะก่อนหน้ายอมให้ประชาชนด่ามา 3 วันเต็มๆ ไม่ออกมาพูด แต่พอนายทักษิณ ออกมาหักหน้าแบบนี้ ยิ่งเจ็บเข้าไปอีก ก็ไม่รู้จะบอกนายชัยเกษมอย่างไรดี ตนก็ขอให้โชคดี เพราะเจ็บแล้วไม่เคยจำในขณะที่ นายทักษิณ โจมตีว่า ปัญหาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรม สิ่งที่ต้องถามนายทักษิณ ว่า ที่ผ่านมา หูตาคุณพร่ามัวด้วยกิเลสตัณหา ทำให้ไม่เคยรู้เคยเห็นหรืออย่างไรว่าพวกม็อบสามนิ้วนั้น กำลังคุกคามจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอยู่ตลอดเวลา หรือตาบอดที่ไม่เคยเห็นภาพข้อความที่คนเหล่านั้นกระทำต่อสถาบันหรืออย่างไร“ถึงเวลานี้นายทักษิณควรจะอยู่เงียบๆ เลี้ยงหลานเสียจะดีกว่า เพราะยิ่งเคลื่อนไหว มันยิ่งทำให้ประชาชนเห็นธาตุแท้ว่าเป็นคนอย่างไร อย่าทำตัวเล่นละครลิงตบตาประชาชนอีกเลย เวลานี้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ กันก็หลายคนแล้ว ถ้ายังไม่หยุดระวังเอาไว้ ลูกหลานก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนตัวเองเข้าสักวัน” นายเสกสกล กล่าว