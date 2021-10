“ปิยบุตร-ม.112” ยึด “6 ตุลา” งง “สุธรรม” ไม่ร่วมรำลึก เพราะ? “จีโน่” ซ่อมเฉียด 50 ล. ปชช.หนุนฟ้องสามนิ้ว

ไม่เป็นเครื่องมือ? “สุธรรม” คึย์แมน “6 ตุลา” ไม่มีชื่อร่วมรำลึก ปล่อย “ปิยบุตร” สาวกยึดเวที เผยค่าซ่อม “จีโน่” ถูกม็อบทำลาย 5 คัน เฉียด 50 ล. “ปชช.” จี้ฟ้องชดใช้ นักเขียนซีไรต์ เห็น “สามนิ้ว” เหยียดคนอื่น ทำให้ “คิดถึงยาย”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (5 ต.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น ไขความลับ “สุธรรม” คนเดือนตุลาตัวจริง ไม่ร่วมงานรำลึกกับก๊วนสามนิ้วโดยอ้างถึง เพจ พรรคป๋วยก้าวหน้า Puey Progressive Party โพสต์ข้อความการจัดงานรำลึก 45 ปี 6 ตุลา 2519 ที่จะมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อร่วมรำลึกครบรอบ 45 ปี 6 ตุลาฯ 2519 โศกนาฏกรรมเกี่ยวกับการสังหารหมู่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เหตุการณ์ที่ ”ไม่ควรลืม” แต่กำลังจะถูก ”ทำให้ลืม”โดยนิทรรศการนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หรือเมื่อ 45 ปีก่อน ที่ในปัจจุบันสถานที่เหล่านั้นยังคงอยู่ไม่ไปไหน ถึงแม้บางส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปคือบาดแผลของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ซึ่งนับวันยิ่งเลือนรางต่อมาเพจ พรรคโดมปฏิวัติ Dome Revolution ได้ระบุถึงกิจกรรมในวันที่ 6 ตุลาคม ว่า จะมี วาดดาว เฟมินิสต์ปลดแอก, รุ้ง ปนัสยา, บิ๊ก เกียรติชัย, วงสามัญชน, บอล ชนินทร์, แอมมี่ The Bottom Blues, ลูกนัท ธนัตถ์, สิริเอื้อ แตระกุล เข้าร่วมในขณะ เพจ OctDem ได้แชร์โพสต์ของเพจ บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6 โดยจะมีการเสวนาออนไลน์ ในวาระครบรอบ 45 ปี 6 ตุลาฯ ซึ่งมี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, เบนจา อะปัญ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw, นวลน้อย ธรรมเสถียร สื่อมวลชนอิสระ, ธงชัย วินิจจะกูล, รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้พูดเรื่องของมาตรา 112สำหรับกลุ่ม OCTDEM ประกอบไปด้วย สมาชิกหลายคน อาทิ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์, นายสิตา การย์เกรียงไกร, นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายกฤษฎางค์ นุตจรัส, นายสุรชาติ บำรุงสุข, นายพลากร จิรโสภณ, นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, นายสมศักดิ์ ปริศนานันนทกุล, นายภูมิธรรม เวชยชัยอย่างไรก็ตาม เป็นที่ข้อสังเกตว่า แกนนำนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลา อย่าง นายสุธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลทักษิณ และเป็นอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว หรือออกมาเข้าร่วมในกิจกรรมรำลึกในครั้งนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า นายสุธรรม ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และบอกเล่าเรื่องราวในเดือนตุลาคมได้ดีที่สุด ทำไมไม่ออกมาเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นเพราะรู้ว่า ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม ของทุกปีนั้น จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งใช้วันดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังใช้โอกาสนี้เพื่อโจมตีรัฐบาล ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งถูกจัดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะครั้งนี้ ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน ทำให้มีการจัดเสวนาออนไลน์ ที่มีการเชิญ นายปิยบุตร มาพูดในเรื่องของมาตรา 112 และทราบกันดีอยู่แล้วว่า นายปิยบุตร มักใช้คำพูดในการโจมตี จาบจ้วงสถาบันมาโดยตลอด ซึ่งอาจฉวยโอกาสนี้ เคลื่อนไหวเพื่อโจมตีสถาบันก็เป็นได้ หรือว่านี่เอง ทำให้นายสุธรรมไม่ออกมาเคลื่อนไหว เพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต้องการล้มล้างสถาบัน ใช่หรือไม่?ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น บช.น.เผยจีโน่พัง 5 คัน ถูกม็อบกรอกทราย ตัดระบบไฟ ค่าซ่อมเฉียด 50 ล้าน! ปชช.หนุนฟ้องคนก่อเหตุเนื้อหาระบุว่า วันนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือ บช.น.ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ 5 คัน โดยวิธีคัดเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดว่าตามที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นของเสนอราคารายการ จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน นั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมี่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.ศรายุทธ อรุณฉาย รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน 1 พร้อมตำรวจช่างเครื่อง งานตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร.ตรวจสอบความเสียหายรถฉีดน้ำแรงดันสูง (จีโน่) หลังถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทุบทำลายที่รัฐสภา ถนนสามเสนและแยกเกียกกายจากการตรวจสอบพบรถจีโน่จำนวน 3 คัน ถังน้ำมันถูกกรอกด้วยทรายและเศษขยะ เครื่องยนต์พังเสียหาย แผงวงจรไฟฟ้าภายในรถสำหรับควบคุมฉีดน้ำ ก็ถูกน้ำช็อตพังเสียหาย รวมถึงถูกตัดสายไฟ การซ่อมแซมจะต้องเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด คาดมูลค่าความเสียนับสิบล้านบาทร.ต.อ.พีรวุฒิ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่า พบว่า ความเสียหายหลักๆ อยู่ที่ถังน้ำมันและหม้อน้ำ ซึ่งถูกกรอกทรายและเศษขยะใส่จนเครื่องยนต์เสียหาย รวมถึงภายในรถยังมีแผงวงจรระบบควบคุมการฉีดน้ำและกล้องถูกทาสี ถูกราดน้ำใส่จนช็อตเสียหายและถูกตัดสายไฟทั้งหมดสำหรับ รถฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ จีโน่ ที่ใช้สำหรับควบคุมฝูงชน นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ราคา 25 ล้านบาท มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากรถฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป โดยมีล้อกันกระสุน มีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน มีคันกั้นเหล็กหน้ารถใช้เคลียร์พื้นที่ มีกล้องวงจรปิดรอบคัน มีกระบอกฉีดน้ำ บรรจุน้ำ 12,000 ลิตร ฉีดระยะไกลสูงสุด 65 เมตร มีการติดตั้งเครื่องเสียงความถี่สูง เรียก LRAD หรือเครื่องขยายเสียงระดับไกลที่น่าสนใจไม่แพ้กัน วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “คิดถึงยาย”โดยระบุว่า เห็นพวกสามนิ้วก่นด่าเหยียดหยามคนอื่นๆ สารพัด? พอโดนด่าเข้าบ้างกลับว่าเขาเหยียดหยามความเป็นมนุษย์! แล้วก็ด่าเขาต่อ!ผมนึกถึงวัยเด็ก... ไปดูลิเกงานวัดหน้าแล้ง? “ตัวนังอิจฉา” ซึ่งเป็นเมียน้อยของพระเอกโคตรโง่? ก็หาเรื่องกลั่นแกล้งก่นด่าเหยียดหยามนางเอกผู้แสนดีจนน่าหมั่นไส้ไม่หยุดไม่หย่อน? แล้วก็แถไปออดอ้อนฟ้องพระเอกว่าถูกนางเอกรังแก (xxโกรธมึงมาก!)?“ผัวขา... ดูอีดอกนั่นสิคะ? มันพูดจาหยาบคายกับเมีย!”ยายคนหนึ่งซึ่งนั่งตะบันหมากอย่างเคร่งเครียดอยู่ข้างหน้าผม ก็สุดจะทนต่อไป? แกลุกขึ้นเขวี้ยงสากตะบันหมากทองเหลืองขึ้นไปบนเวที? “xxนั่นแหละอีดอก! ตอแหลเห็นๆ? xxดูอยู่!”จากนั้นก็ชึ้หน้าด่าทั้งพระเอก? นางเอกและนังตัวอิจฉา“ไอ้ฉิxผาย! ถ้าพวกมึxยังทะเลาะกันไม่เลิก? กูจะเผาโรงลิเกแม่มันเลย!”เดือดร้อนถึงท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆ ต้องช่วยกันดึงยายให้นั่งลง? แล้วช่วยกันบอกว่า? “ยาย! ยาย! นั่นมันลิเก? ยาย? เขาเล่นให้?ดู”ยายยังหัวร้อน? “เล่นเหึ้xๆหยั่งงี้จะเล่นทำไมวะ? มันได้อะไรขึ้นมา! ไม่มีหัวคิด!” ยายขยับโจงกระเบนจะขึ้นไปลุยบนเวทีเล่ามาด้วยความคิดถึงยาย? อยากให้ยายมาเห็นบ้านเมืองตอนนี้?จัง? ไม่รู้ยายจะด่าว่าไง และยังนึกสงสัยอยู่ว่าคืนนั้นยายได้สากตะบันหมากทองเหลืองคืนหรือเปล่า.แน่นอน, ประเด็นที่น่าคิด และน่าวิเคราะห์ก็คือ “สามนิ้วครองเมือง” เรียบร้อยหรือไม่?เพราะดูเหมือนทุกการเคลื่อนไหวในประเทศไทย ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเรื่องส่วนตัว หรือการเมือง จะมีขบวนการสามนิ้วไปเกี่ยวข้องกับเขาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสียบประจาน แบน และเหยียดหยามผู้เห็นต่างแม้แต่กิจกรรมรำลึก “6 ตุลา” ที่เป็นประเด็นร่วมของคนจำนวนมากที่เคยร่วมในเหตุการณ์ ก็ดูเหมือนว่า ตั้งแต่ “หัวโจก” ยันสาวกแถวหน้า ได้พาเหรดยึดเวทีเรียบร้อยส่วนกรณี “สุธรรม” แม้ไม่แน่ชัดว่า เหตุใดจึงไม่มีการเคลื่อนไหว เขาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แต่ถ้าดูจากเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ถ้าไม่ใช่พวกโหนกระแสล้มเจ้า และล้มประยุทธ์ ก็คงไม่เข้าร่วม เพราะนอกจากจะเห็นว่า ไม่ใช่กิจกรรมรำลึกอย่างแท้จริงแล้ว ยังเท่ากับรู้เห็นในสิ่งที่พวกเขายัดเยียดให้ด้วยเหนืออื่นใด เห็นได้ชัดว่า คนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ จะเป็นคนเดือนตุลา ฝ่ายค้าน และฝ่ายแค้น เท่านั้น และพบว่า ที่ผ่านมา พวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า สนับสนุนม็อบสามนิ้ว อย่างนี้ ถ้าไม่เรียก “สามนิ้วครองเมือง” แล้วจะเรียกอะไร?