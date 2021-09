“ไทยสร้างไทย” งัดคำพูด “ส.ว.แทมมี่” สวน “ศุภชัย” ปมไฟเซอร์ ย้อนระวังเป็น “ภูมิใจเท็จ”

วันนี้ (23 ก.ย.64) นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและข้อมูล พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวหาพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคไทยสร้างเท็จ กรณี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย หารือกับ แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาว่า นายศุภชัยเป็นนักการเมืองมานาน มีประสบการณ์ เป็นรองโฆษกรัฐบาลมาแล้ว น่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างละเอียดก่อนที่จะกล่าวหา คุณหญิงสุดารัตน์ เพราะในคลิปข่าวเห็นได้ชัดเจนว่านางแทมมี่ เป็นคนอธิบายถึงสถานการณ์เรื่องวัคซีน เป็นภาษาอังกฤษว่า “…I’ve been advocating for Thailand to get more vaccines…Thailand has a million doses that’s waiting to go but because Thailand hasn’t finished the paperwork…I told the ambassador a month ago...”ตนขอแปลความหมาย เผื่อนายศุภชัยจะไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องดังนี้ “ดิฉันให้การสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับวัคซีน สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนที่เหลืออีก 1 ล้านโดส แต่ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมา จึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก 1 ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้ ดิฉันแจ้งทางท่านทูตประจำประเทศไทยแล้วเมื่อเดือนก่อน”ดังนั้น การที่นายศุภชัยได้กล่าวว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ทราบเรื่อง สะท้อนถึงระบบอำนาจนิยม รัฐราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเวลาถึง 1 เดือนที่หน่วยงานในประเทศไทยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไร แทนที่นายศุภชัยจะไปหาข้อเท็จจริง ควรเร่งเอาวัคซีนมาไทยโดยเร็ว ไม่ใช่มาคอยจับผิด แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือกล่าวหาคุณหญิงสุดารัตน์“เรื่องนี้จะเป็นข่าวเท็จได้อย่างไร ก็เมื่อในวันที่ 28 ก.ค.64 รัฐบาลสหรัฐฯ ยังให้คำมั่นว่าจะบริจาควัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีก 1 ล้านโดสให้กับประเทศไทย”ทางสถานทูตสหรัฐฯ ก็มีความชัดเจนในการมอบอีก 1 ล้านโดส ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการใน เวปของสถานทูตฯประจำประเทศไทย โดยมีประกาศดังนี้ We are also proud to confirm that the United States will provide an additional one million vaccine doses to Thailand – on top of the doses that arrived today – for a total of 2.5 million doses. ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับมอบไปแล้ว 1,503,450 โดส ซึ่งขออนุญาติแปลให้เข้าใจว่ายังเหลืออีก 1 ล้านโดสอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีการประกาศตั้งแต่เดือน ก.ค.64 แต่ทางรัฐบาลไทยไม่ได้มีการประสานต่อ เพื่อจัดการการส่งมอบมาสู่ประเทศไทยนายเทพฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ชี้แจงว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำลังจะเดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเข้าพบนางแทมมี่ ดักเวิร์ธ รวมถึง นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรง ก็ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว สะท้อนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ รับทราบถึงการ ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1 ล้านโดสให้ไทย แล้วจะเป็นเท็จได้อย่างไร“ประธานพรรคไทยสร้างไทย เข้าพบนางแทมมี่ ดักเวิร์ธ โดยความตั้งใจที่จะปรึกษาหารือในการจัดหาวัคซีนเพื่อให้คนไทย นักเรียนไทย สามารถฉีดวัคซีนได้โดยเร็ว ซึ่งการตรวจรัฐบาล เป็นบทบาทสำคัญของประชาชนทุกคน เพราะหากรัฐบาลไม่สามารถจัดการนำวัคซีนเข้ามายังประเทศไทยได้โดยเร็ว และประชาชน ก็สามารถตั้งคำถาม เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้นขอให้คุณศุภชัย เปิดใจรับฟัง ซึ่งการกล่าวหาว่าพรรคไทยสร้างไทย เป็นไทยสร้างเท็จ จึงไม่อยู่บนฐานของความถูกต้อง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชน เมื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่ผมได้นำเสนอนั้น อาจจะกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นภูมิใจเท็จ” นายเทพฤทธิ์ กล่าว.