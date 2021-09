นายกฯ ถก ทูตศรีลังกา ผลักดันความร่วมมือ ศก.เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน แลกข้อมูลวิชาการ

วันนี้ (6 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (H.E. Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตศรีลังกา ในการดำรงตำแหน่งในประเทศไทย พร้อมกล่าวถึงความประทับใจในมิตรภาพและการต้อนรับที่อบอุ่นเมื่อครั้งไปเยือนศรีลังกา เมื่อปี 2561 โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ มาโดยตลอด ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยเมื่อปี 2562 รัฐบาลศรีลังกาได้มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้ไทยด้วย ซึ่งรัฐบาลได้ดูแลเป็นอย่างดี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมความสามารถของเอกอัครราชทูตศรีลังกา และเชื่อมั่นว่า จะทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-ศรีลังกา ให้แน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นในทุกมิติ รัฐบาลไทยพร้อมจะสนับสนุนการทำงานและสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา อย่างเต็มที่เอกอัครราชทูตศรีลังกา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย พร้อมได้นำความปรารถนาดีจากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีศรีลังกาถึงนายกรัฐมนตรี โดยไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติศาสนาและวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตศรีลังกา กล่าวยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นสานต่อความร่วมมือที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง การส่งเสริมมูลค่าการค้าและการลงทุน การเจรจาจัดทำความตกลง FTA ระหว่างกัน ศาสนา และความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตศรีลังกา ต่างเห็นพ้องว่า ไทยและศรีลังกายังมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจอีกมาก หวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะเร่งเจรจาการจัดทำความตกลง FTA ไทย-ศรีลังกา เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังยินดีที่นักลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนในศรีลังกาในหลายสาขา หวังว่า รัฐบาลศรีลังกาจะอำนวยความสะดวก และคุ้มครองดูแลการลงทุนของไทย เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในศรีลังกาเพิ่มขึ้น ด้านเอกอัครราชทูตศรีลังกา ยินดีที่จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปสำหรับความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลศรีลังกาที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเที่ยวบินอพยพนำคนไทยในศรีลังกากลับประเทศ โดยรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนศรีลังกาในการอพยพชาวศรีลังกาในไทยเช่นกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังยินดีที่มีส่วนช่วยเหลือรัฐบาลศรีลังกาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไทยได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ไปแล้วด้วย ด้านเอกอัครราชทูตศรีลังกา กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากไทย หวังว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยและศรีลังกาจะดีขึ้นในเร็ววัน พร้อมกล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อศรีลังกาในการดำรงตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ซึ่งไทยพร้อมจะเข้าร่วมการประชุมที่ศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ โดยไทยจะรับตำแหน่งประธาน BIMSTEC ต่อจากศรีลังกา หวังว่า ศรีลังกาจะสนับสนุนไทยในการเป็นประธาน BIMSTEC โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยง และความร่วมมือระหว่างท่าเรือในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่ไทยและศรีลังกามีความร่วมมือทางวิชาการครอบคลุมหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการเกษตรและประมง ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการระหว่างกันเพิ่มเติม