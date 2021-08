“ดร.อานนท์” ชำแหละ ATK เป่ยจิง เล่อผู่ ราคาถูกและดี นานาชาติยอมรับ เตือนมีเทป “หมออ้างชนบท” โทรข่มขู่ล็อกสเปก

วันนี้ (14 ส.ค.) ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือ rapid test จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ที่ องค์การเภสัชกรรม ไม่ยอม ล็อคสเปค ส่งผลให้เกิดการประมูล และมีการเสนอราคาถูกกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ จาก 120 เหลือ 70 บาท ต่อชิ้น ว่า ชุด ATK ที่ประมูลได้และจะนำเข้าคือของ Beijing Lepu อ่านว่า เป่ยจิง เล่อผู่ (乐普) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใหญ่สุดของจีน แต่ละปีขายของได้มากกว่างบประมาณแผ่นดินของไทย ผลิตสารพัดนวัตกรรมทางการแพทย์ ลิ้นหัวใจที่ใช้กันในเมืองไทยผศ.ดร.อานนท์ กล่าวว่า ATK ของ เป่ยจิง เล่อผู่ นั้น ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) โดยมีข้อมูลจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เอามาทดสอบใช้ในโรงเรียนแพทย์ก่อน แล้วตรวจสอบความถูกต้องกับ RT-PCR อันเป็นวิธีการมาตรฐานสามารถนำมาใช้ได้Rapid test นั้นเป็น screening test ไม่ได้แม่นยำ 100% อย่างแน่นอน และแม้แต่ RT-PCR ก็ไม่ได้แม่นยำ 100% เช่นกัน เลยต้องมีการตรวจซ้ำร่วมกับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอาการป่วยที่ปรากฎอย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบ (Validation) ว่า screening test คือการตรวจคัดกรองด้วย Rapid test เช่น ATK นั้นมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนก็เอา RT-PCR อันถือว่าเป็น gold standard มาเป็นตัวเทียบและยืนยัน แม้ว่ามันจะไม่แม่น 100% ก็ตามแต่ การพิจารณาค่าสถิติสองค่าคือ ค่าความไว (Sensitivity) กับค่าความจำเพาะ (Specificity) ของชุดตรวจจึงเป็นสิ่งที่เราสนใจ ผลการศึกษาในจีน ใช้การ swab โพรงจมูกพบว่าชุดตรวจ ATK ของ Lepu มีความไว 92% ในเบลเยี่ยม มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.3% ในเยอรมัน มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.26% ในสโลเวเนีย มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.2% ประเทศที่ใช้ ATK ของ เป่ยจิง เล่อผู่ ในทางปฏิบัติหรือใช้จริงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คือ ออสเตรีย เบลเยียม เยอรมันนี สโลเวเนีย โรเมเนีย และยูเครน อย.ของประเทศไทย ออกมาชี้แจงยิบว่าใช้ได้ มีคุณภาพดี“คณะกรรมการร่วมด้านความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของยุโรป (European Commission Directorate-General for Health and Food Safety) ได้ออกหนังสือความพร้อมด้านสุขภาพของยุโรป รายชื่อตัวทดสอบแอนติเจนแบบด่วนของโควิด-19 (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates) ได้รับรองให้ เป่ยจิง เล่อผู่ ATK มีมาตรฐานและใช้ได้ในทวีปยุโรป ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2021”ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวว่า เราอยู่ใน trade war หรือสงครามการค้า หาใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ กระบวนการด้อยค่า “เป่ยจิง เล่อผู่ ATK” อยากซื้อของแพง เพราะ มีนอก มีใน หรือมีใต้โต๊ะ ก็เกิดขึ้นทันที แน่นอน สหรัฐอเมริกา ไม่อยากใช้ เป่ยจิง เล่อผู่ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน Huawei ก็เจอแบบนี้ ถึงจะมีคุณภาพดีมากแค่ไหน แต่อเมริกาห้ามนำเข้า หรือไม่ได้ขอ FDA หรือ อย.อเมริกา เพื่อนำเข้า แต่มีการลักลอบนำเข้า FDA ก็ต้องประจานว่า False positive, False negative มันก็เป็นเรื่องปกติ แต่จริงๆ ผลการศึกษายืนยันจากหลายประเทศในโลกแล้วพบว่ามีคุณภาพเพียงพอผศ.ดร.อานนท์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริง จีนเป็นประเทศที่ตรวจ rapid test มากที่สุดในโลก ไวที่สุดในโลก อู่ฮั่นระบาดอีกรอบ ประชากร 10 ล้านคน ตรวจ rapid test ปูพรมเสร็จใน 5 วัน จีนใช้ rapid test และวินัยอันเข้มงวดแบบพรรคคอมมิวนิสต์ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างได้ผลมากที่สุด อย่าได้แปลกใจว่าอีกไม่นาน กระบวนการด้อยค่า เป่ยจิง เล่อผู่ ATK จะเกิดขึ้นมากมายพอๆ กับเกิดกระบวนการด้อยค่า Sinovac และอยากได้วัคซีนเทพ Pfizer ของสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่มันก็ไม่ได้เทพ พอเจอเดลต้าประสิทธิภาพของวัคซีนเทพก็ร่วงตายสนิทลงมาเหลือ 30% ตกลงมันคือสงครามการค้า และมีกลุ่มการเมืองอ้างชนบทในประเทศไทยได้ผลประโยชน์หรือไม่ หากินกับความตายและความยากจนหรือไม่“ATK ของ เป่ยจิง เล่อผู่ ที่ชนะประมูลจากองค์การเภสัชกรรมที่จัดซื้อให้ สปสช ด้วยเงินของ สปสช ได้ราคาถูกมาก 70 บาท จาก 120 บาทอันเป็นราคากลาง ผู้ที่เคยขายให้สปสช. มานมนาน ชื่อ “เสี่ยเป็ด เอ็นพี” มีสัมพันธ์อันดีกับ สปสช. มีสัมพันธ์อันดีกับ “หมอบอลอ” อันเป็นชื่อย่อของรองอธิบดีกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข และมีสัมพันธ์กันดีกับพวกแพทย์แอบอ้างชนบท หากินรวมกันมานานกระมัง ได้เสนอราคามา 118.9 บาท แปลว่าอะไร คนที่เคยเข้าประมูลก็คงทราบกันดี ผมยังมีคลิปเสียงลับที่พวกแพทย์อ้างชนบท พยายามให้องค์การเภสัชกรรมล็อคสเปค แต่ อภ. ไม่ยอมถึงกับ มีการโทรมาข่มขู่กัน ว่าจะเอาผอ. องค์การเภสัชกรรมพ้นจากตำแหน่ง และเอาประชาชนมาอ้างว่าหากไม่ล็อคสเปคประชาชนเดือดร้อนจะกร่นด่าองค์การเภสัชกรรม ผมก็ไม่ทราบพวกนี้ ทำไมต้องเอาประชาชนมาแอบอ้าง บังหน้า ค้าความจน ค้าความตาย ในเวลาสงครามมหาโรคระบาด อยากซื้อแพงๆ พอมีคนขายให้ถูกๆ และมีคุณภาพไม่เอา ไม่ได้ ล็อคสเปค อย่าให้แฉนะครับ เอกสารในมือผมมีครบหมด”ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวผศ.ดร.อานนท์ กล่าวว่า พวกแพทย์อ้างชนบท มาตรวจในกรุงเทพ นี่ได้ค่าตรวจ คนละ 400 บาท ตรวจไปแสนคนโกยเงินเบิกไปเท่าไหร่ จากชนบทมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาทำ Home Isolation หลังรับตรวจ ATK ในกทม. ได้ไปเท่าไหร่ รับทำ home isolation ไป 17,000 ราย รายละ 14 วัน เบิกไปหัวละเป็นพันบาทต่อวัน ใช่หรือไม่? ประชาชนได้ยา ได้อาหารครบสามมื้อหรือไม่?“วันนี้จีนมีคำสั่งห้ามนำเข้าลำไยไทยทั้งหมดกระทันหันโดยไม่มีกำหนดเวลาและไม่มีการเตือนล่วงหน้า อ้างว่าลำไยไทยมีเพลี้ยแป้ง เราสูญเสียตลาดส่งออกลำไย 70% โดยไม่ทันตั้งตัว อย่าให้เรื่องเล็กๆ ที่เกิดจากการพยายามหากิน เมื่อไม่ได้ซื้อของแพงดังใจตัวเอง ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็ออกมาตีโพยตีพายผ่านสื่อ คนพวกนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียหาย และจะกลายเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้ครับ”ผศ.ดร.อานนท์ กล่าว