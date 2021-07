พลังบวก! “แอน” นางเอก-นางฟ้า! “ชาวสวน-หมอ-ผู้ป่วยโควิด” ซูฮก “ป๋าเทพ” พลังเงียบ ถึงคิว “เต้ย” แฟนจีนแบน

ทำดีให้เพื่อนดู! “แอน ทองประสม” ช่วยชาวสวนมังคุดราคาตก เหมา 3 ตัน แจก “หมอ พยาบาล-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนามทั่ว กทม. “หมอวรงค์” ซูฮก “ป๋าเทพ” ตัวแทนพลังเงียบ “เต้ย จรินทร์พร” ไม่รอด “แฟนคลับจีน” แห่แบนด้อยค่าวัคซีนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (30 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น น้ำใจดาราดัง!! “แอน ทองประสม” ช่วยชาวสวน เหมามังคุด 3 ตัน ส่งต่อแจกหมอ-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนามทั่ว กทม.เนื้อหาระบุว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราดัง ที่ช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด สำหรับ “แอน ทองประสม” หรือเจ้าของฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง” ที่ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวออกมาเป็นกระบอกเสียง เชิญชวนคนไทยให้ไปบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยหลังเลือดสำรองในคลังเริ่มขาดแคลน และเดินทางไปบริจาคเลือดด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลด้วยล่าสุด ก็มีเรื่องราวน่าปลื้มใจ เมื่อมีรายงานว่า “แอน ทองประสม” ช่วยเหลือชาวสวน พี่น้องภาคใต้ อุดหนุนมังคุดกว่า 3 ตัน ราวๆ 3,000 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.สนามทั่วทั้ง กทม. ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด ได้รับประทานโดยเรื่องนี้ นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ได้รับการประสานจาก คุณแอน ทองประสม ดารานักแสดงชื่อดัง ให้ช่วยจัดซื้อมังคุดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ตัน หรือ 3,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดย แอน จะควักเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อมังคุด ค่ากล่อง และค่าขนส่งเองทั้งหมดหลังได้รับการประสานจากดาราดัง นายยุทธนา จึงรีบประสานกับ ผส.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานชมรมนักดนตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช และ พระธิการต้นบูรณ์ ผลธมฺโม เจ้าอาวาสวัดลานสกา ต.ลานสกา อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อกับชาวสวนมังคุดในพื้นที่และจัดซื้อมังคุดจากชาวสวนจำนวน 3 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าท้องตลาด 2-3 บาท ในขณะที่ราคามังคุดที่แผงหรือล้งรับซื้อตลาดปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาทเมื่อรับซื้อมังคุดแล้ว มีการคัดเอาเฉพาะลูกที่มีขนาดและคุณภาพดี โดยพระภิกษุ สามเณร พร้อมสมาชิกชมรมนักดนตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชน รวมทั้งชาวบ้าน ได้ร่วมกันบรรจุมังคุดใส่กล่องๆ ละ 5 กก.และกล่องละ 10 กก. เพื่อว่าจ้างรถกระบะ รถบรรทุกมังคุดทั้งหมดรวมหลายร้อยกล่องนำส่ง “แอน ทองประสม” ในกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม แอน ทองประสม มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำ เรียกว่า นี่คือวิธี Call out ในแบบของเจ้าตัว ที่ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา เคยมีช่วงหนึ่ง ที่แอน ถูกทัวร์ลงจากกลุ่มม็อบ เพราะเจ้าตัวไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ กลุ่มดังกล่าวจะทะเลาะกันอย่างแรงในอินสตาแกรมของแอน ด่าทอว่าเจ้าตัวนิ่งเฉยต่อสถานการณ์บ้านเมือง แต่เจ้าตัวก็ผ่านมาได้ เพราะไม่ได้ตอบโต้กับดรามาดังกล่าว และทำความดีในแบบที่ตัวเองถนัดต่อไปขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังนำเสนอประเด็น “หมอวรงค์” ซูฮก “ป๋าเทพ” Call out คือ ปรากฏการณ์พลังเงียบ ตัวแทนคนไทยไม่ทน พวกจาบจ้วง ทำลายประเทศ ควรหยุดได้แล้วโดยระบุว่า กลายเป็นกระแสให้สังคมพูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา หลัง ป๋าเทพ หรือ เทพ โพธิ์งาม อดีตนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ ออกมา Call out วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมถึงวิจารณ์กลุ่มผู้ชุมนุม ที่ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาล จนเจอทั้งกระแสชื่นชมและทัวร์ลงจากกลุ่มม็อบและตลกบางคนที่หนุนม็อบต่อมาเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่า ที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นชุมนุม คือ ถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่มนั้น มันจะรู้ได้ไงว่าใครไปทำอะไรที่ไหน ก็ต้องพูดถึง ไม่อยากให้เด็กสมัยนี้มีความคิดแบบนั้น ถ้าเด็กคิดไปแบบนั้น บ้านเมืองมันก็คงไปไม่ได้หรอก ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูง จะไปว่าแบบนั้นมันไม่ได้ และที่ผ่านมา ก็ดูมาตลอด อัดอึดเหมือนกัน อยากพูดบ้าง จนลูกสาวมาถ่ายคลิปถาม ก็เลยพูดไปเรื่อยๆ อยู่มา 70 กว่าปี ไม่เคยด่าใคร ครั้งนี้มันเหลืออด จึงต้องพูดบ้างนอกจากนี้ ป๋าเทพ ยังมองว่า เวลารัฐบาลทำอะไรผิด ไม่ดี เรามีสิทธิ์วิจารณ์ได้ แต่บางเรื่องก็ไม่แฟร์กับรัฐบาล ถ้าจะโทษเขาทุกอย่าง ตอนนี้มีอะไรก็ต้องประยุทธ์หมดแล้วมั้ง ขี้ไม่ออกก็ประยุทธ์ แบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่าสุด นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ระบุว่า“#ปรากฏการณ์ป๋าเทพ การแสดงออกของป๋าเทพ แค่วันเดียว ถูกกล่าวขานกันไปทั้งประเทศ เพราะอะไรหรือครับ ก็เพราะประชาชนที่คิดแบบป๋าเทพมีจำนวนมาก เพียงแต่คนส่วนใหญ่คือพลังเงียบผมคิดว่า คนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มม็อบ ที่ออกมาป่วนประเทศ หวังให้มีการแพร่เชื้อ จาบจ้วงสถาบัน น่าจะหยุดได้แล้ว เพราะสิ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย สงสารน้องๆ เขา เพราะยิ่งทำยิ่งหมดอนาคต ต้องไปจบชีวิตในคุก แม้แต่ดาราที่หลงออกมา call out แทบจะเหยียบเบรกไม่ทัน เพราะคิดไม่ถึงว่า ประชาชนจีนจะออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงป๋าเทพ บอกว่า จบแค่ประถม 4 ป๋าเทพจึงเป็นตัวแทนของประชาชนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา และเชื่อว่า ปรากฏการณ์ป๋าเทพ จะยิ่งทำให้คนไทยมีพลังใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น ถึงคิว! "เต้ย จรินทร์พร" แฟนคลับจีนรุกหนักแห่แบนหลังโพสต์สตอรี่ด้อยค่าวัคซีน ตบปาก! เป็นดารา พูดเรื่องการเมืองให้น้อยหน่อย!?เนื้อหาระบุว่า จากกรณีที่คนบันเทิงหลายคนพากันออกมาแสดงความเห็นผ่านโซเชียล เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยบางส่วนก็มองว่า การที่ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่สูงขึ้น มาจากความผิดพลาดของรัฐบาล และเรียกร้องให้รีบนำเข้าวัคซีน mRna โดยเร็วก่อนหน้านี้ ก็มีกระแสโซเชียลโจมตีวัคซีนซิโนแวคจากจีน ทำให้เหล่าดารา คนดังในวงการ ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ด้วย แม้ว่าทางแพทย์จะยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีวัคซีนยี่ห้อใดป้องกันโควิดได้ 100% ต่อมาได้มีกระแสจากสื่อจีน ที่ออกมาวิจารณ์ดาราไทยหลายคน โดยเฉพาะที่วิจารณ์ในเชิงด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคทั้งนี้ นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าขอแปะลิงก์จากเว็บ weibo ที่ทีมงานผมไปแปลมา เพื่อยืนยันว่า เป็นเรื่องจริง ไม่อิงนิยาย ถ้าดาราคนไหนที่คิดว่า การ call out ของตัวเองไม่ผิด มีสิทธิ์วิจารณ์วัคซีนจีนและไม่พอใจชาวจีนที่เมนต์ต่อว่า ก็เอาไปดำเนินการต่อไปได้เลยครับ เอาใจช่วยนะจ๊ะ โดยมีการแปะลิงก์ตามหัวข้อต่างๆ เช่น ดาราช่อง 3 Call out, ดาราไทยบริจาคและดาราไทย Call out, คอมเมนต์นักแสดงไทย, โผนักแสดงไทย, เก้า สุภัสสรา, ตุลย์ ภากร, เต้ย จรินทร์พรซึ่งก่อนหน้านี้ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ ดารานักแสดง ได้โพสต์ภาพในสตอรี่ โดยในภาพระบุข้อความว่า การอยู่บ้านช่วยให้เสี่ยงน้อยลง แต่ไม่ใช่การหยุดเชื้อ การหยุดเชื้อ คือ การได้ฉีดวัคซีนที่คุณภาพดี และทุกคนควรได้ฉีดฟรีจนต่อมาทำให้แฟนคลับจีน “เต้ย จรินทร์พร” ได้ปิดแอกเคานต์เวยปั๋ว และมีการโพสต์ภาพสตอรี่ IG ของเต้ย พร้อมกับกากบาทสีแดง แสดงถึงความไม่เห็นด้วย พร้อมกับระบุข้อความว่าคนไทยมีวัคซีนก็ฉีดไปเถอะ ไม่บังคับกัน หรือว่าวัคซีนที่ WHO รับรองแล้วไม่เหมาะงั้นหรือ? อะไร “วัคซีนคุณภาพดี”? คุณภาพสมองต่ำขนาดนี้ เอาพลังไปหาวัคซีนรักษาสมองเหอะ เป็นดาราพูดเรื่องการเมืองให้น้อยหน่อย อย่าริอ่านขึ้นมาเป็นผู้นำทางความคิด คนไทยมาถึงขีดจำกัดของฉันแล้ว มีวาสนาค่อยเจอกัน (แอดมินอำลาแฟนคลับ)ฉันคิดว่า การวิพากษ์วิจารณ์วัคซีน Sinovac มันเกินเลยไปมาก ทุกคนติดตามวงการบันเทิงไทยมานาน น่าจะรู้ว่าโดยเนื้อแท้แล้ว คนไทยคลั่งไคล้ญี่ปุ่น เกาหลี เทิดทูนยุโรป อเมริกา ถึงกระนั้น อยากเป็นสุนัขของยุโรป อเมริกา แต่พวกนั้นก็ไม่เห็นคุณค่า เป็นได้แค่นางบำเรอของพวกนั้น การแพร่ระบาดครั้งนี้ คนไทยเองไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด วิพากษ์วิจารณ์วัคซีน Sinovac สารพัดถ้อยคำเหน็บแนมว่า Sinovac เป็นยาหลอกยาลวง ขอโทษนะ ณ จุดนี้ นั่นคือ คุณดูถูกประเทศของฉันแล้ว ฉันอยากบอกว่า ฝรั่งหาเมียที่เมืองไทย มีลูกเป็นลูกครึ่ง ผลักดันลูกเข้าวงการบันเทิง ก็คุ้มอยู่นะและยังมีข้อความที่วิพากษ์วิจารณ์อีกมากมาย เช่น ไม่ใช่แค่นางนะ ยังมีดาราไทยอีกเยอะที่เป็นแบบนี้ ไม่ต้องแคร์ เลิกสนใจวงการบันเทิงไทย สบายใจกว่า, ติดตามมาหลายปี ในที่สุด ฉันไม่อาจรับคำพูดเพียงข้อความนี้ข้อความเดียว ดาราทำงานของตัวเองให้ดีก็พอแล้ว ไปยุ่งอะไรกับรัฐบาล ฉันขอร้องละ Sinovac ไม่ต้องร่วมมือกับประเทศไทยอีกต่อไปแน่นอน, ประเด็น Call out ของดาราต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำได้หลายวิธี และดาราทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำได้ ตราบใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นแต่ที่ผ่านมา ดูเหมือนมีคนในสังคมออนไลน์บางกลุ่ม ต้องการให้การ Call out ของดารา เป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการ นั่นคือ สนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว โจมตีเป้าหมายที่ม็อบ 3 นิ้ว ชี้เป้า โดยมีดาราบางคนทำตัวเป็นหน้าม้า และพยายาม “บูลลี่” ดาราด้วยกันให้คิดตามทำตาม แต่ถ้าไม่ทำ ไม่แสดงออก นิ่งเฉย หรือ เข้าข้างอีกฝ่าย ก็จะเอาทัวร์ไปลง นี่คือ ความจริงที่เกิดขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ กรณีด้อยค่าวัคซีน ซิโนแวค ซึ่งเป็นวัคซีนจากจีน ที่กลุ่มสามกีบ ก็ชี้เป้าว่า เป็นวัคซีนคุณภาพต่ำ เพราะต้องการโจมตี “ประยุทธ์” เพื่อกระทบชิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งแกนนำ 3 นิ้ว ที่เป็น “อีแอบ” โยงว่า ไทยผูกขาดวัคซีนเพื่อบางคน แล้วก็แทงม้าตัวเดียว อะไรประมาณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสวิจารณ์และโจมตีซิโนแวค จึงเกิดขึ้น โดยไม่มีใครสนใจผลกระทบว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “ไทย-จีน” เท่านั้นไม่พอ ดาราทั้งหลายที่อยากแสดงภูมิรู้ ทันสถานการณ์ ก็ได้ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ไปกับเขาด้วย สุดท้าย ก็มีผลกระทบกับแฟนคลับในประเทศจีนเช่นกัน และดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว อยู่ที่ค่ายและตัวดาราคิดเอาไว้แล้วหรือไม่ ว่าจะโดนแบน? ถ้าคิดเอาไว้แล้ว ไม่แคร์ ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไปเท่านั้นเองส่วนอีกด้านของการ Call out ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน และน่าจะถือว่า เป็น “พลังบวก” ก็ว่าได้ อย่าง กรณี “ป๋าเทพ” และ “แอน” แม้ว่า กรณี “ป๋าเทพ” จะดูเหมือนเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลก็ตาม แต่ก็เป็นการ Call out อย่างมีเหตุผล และไม่ได้หลุดลอยไปจากสิ่งที่หลายคนในประเทศนี้ ต้องการบอกกับม็อบเด็ก ที่นับวันทำตัวเอง อันธพาลครองเมือง จนข้ออ้างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่ออนาคตของชาติ ฟังดูเป็นข้ออ้างเสียมากกว่าที่สำคัญ การม็อบแต่ละครั้ง เหมือนมีความจงใจที่จะทำลายล้างสัญลักษณ์อันเป็นที่เคารพรักของคนไทย อย่างสถาบันฯ?ไม่นับว่า การม็อบแต่ละครั้ง มีการเปิดรับบริจาค และมีเงินบริจาคสะพัดหลายล้านในเวลาไม่ถึงวันก็มี จนมีคำถามว่า นี่หรือไม่ ที่ทำให้ม็อบกล้าออกมาเสี่ยงโควิดโดยไม่คิดชีวิต และไม่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ออกมาพูด ก็ใช่ว่าจะไม่คิด และอาจเห็นด้วยกับ “ป๋าเทพ” ก็เป็นได้ส่วนกรณี “แอน” นี่คือ สิ่งที่สังคมไทยปรารถนามากที่สุด ในสถานการณ์อันยากลำบากและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของคนไทยทุกคน แม้ว่าสิ่งที่ “แอน” ทำ อาจเทียบไม่ได้กับการบริจาคครั้งละหลายล้านของคนที่มีฐานะทางการเงิน หรือ คนใจบุญที่ทำไปแล้ว ซึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องดีมีน้ำใจ มีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมประเทศ เพื่อนร่วมโลกแต่นี่คือ ตัวอย่างของการแสดงออก ที่เป็น “พลังบวก” อย่างมาก และไม่จำเป็นต้องทำอะไรเหมือนใคร ขอให้เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ด้อยโอกาส เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นใจและให้กำลังใจคนทำงานด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิดถ้าคนมีโอกาสในสังคมทำได้อย่าง “แอน” และมีจิตใจอย่าง “แอน” โควิด-19 ที่กำลังระบาดหนัก อาจเป็นแค่เชื้อโรคธรรมดา ที่ทำอะไรคนไทยไม่ได้เลยก็เป็นได้ เพราะพลังที่คนไทยช่วยกันรับมือทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ความเอื้ออาทรต่อกันทว่า น่าเศร้าที่คนไทยจำนวนหนึ่ง ดีแต่ปาก ทำตัวป่วนเมืองซ้ำเติมสถานการณ์ และมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทำให้สถานการณ์แย่อยู่แล้ว ยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ คิดดูก็แล้วกันว่าจริงหรือไม่!?