"สภากาชาดไทย" เปิดไทม์ไลน์โต้ "หมอทศพร" ปมทวงคืนโมเดอร์นา ยันไม่ใช่ตัดยอด

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาตัดยอดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส มาจาก 5 ล้านโดสในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนโดยระบุว่า ... ตามที่มีผู้เข้าใจว่าสภากาชาดไทย ตัดยอดวัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส จากจำนวนวัคซีน 5 ล้านโดส ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้นสภากาชาดไทย ขอเรียนยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง "การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย" ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ว่าตามที่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคชีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในใตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่า วัคซีน 1 ล้านโดสในปี 2564 นี้ เป็นของสภากาชาดไทยดังนั้น การสั่งซื้อวัคชีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดสทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ลำดับเหตุการณ์การสั่งซื้อวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย ดังนี้25 เมษายน 64อีเมลติดต่อกับ Dr. James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย26 เมษายน 64เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด28 เมษายน 64บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย29 เมษายน 64ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย5 พฤษภาคม 64ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด12 พฤษภาคม 64อย.จดทะเบียนยาให้วัคซีน Moderna31 พฤษภาคม 64ประชุมกับผู้แทนจาก ศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโดสแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯ ได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อ ๆ ไปต้นเดือนมิถุนายน 64ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม8 มิถุนายน 64ศบค.ประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก11 มิถุนายน 64องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม21 มิถุนายน 64ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจของกาชาดมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโควิด-198 กรกฎาคม 64 หนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส22 กรกฎาคม 64เลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสื่อสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรมโดยก่อนหน้านี้นั้นอดีต ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟศบุ๊กทวงคืนวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาด ให้กับประชาชน โดยไล่เรียงไทม์ไลน์ว่าเป็นการตัดยอดจากส่วนของโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้3 กรกฎาคม 2564 นพ. วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) สรุปปฏิทินการเจรจา "วัคซีนโมเดอร์นา"25 กุมภาพันธ์ อภ. ติดต่อตรงไปที่โมเดอร์นา เพื่อแสดงความจำนงสั่งจองวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส โดยให้เข้ามาช่วงกลางเดือน มิ.ย.28 กุมภาพันธ์ โมเดอร์นาตอบกลับมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดส่งได้ทันในปีนี้ เนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการวัคซีนในระดับสูงมาก ทำให้สามารถส่งได้เร็วสุดในไตรมาสแรกของปี 25651 เมษายน อภ. สอบถามโมเดอร์นาว่าได้ตั้งบริษัทใดเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนหรือไม่ เนื่องจากมีเอกชน 2 รายอ้างว่าสามารถนำเข้าวัคซีนได้รวดเร็ว2 เมษายน โมเดอร์นาแจ้งว่าอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทซิลลิคฯ ผู้เดียว และหวังว่าจะสรุปสัญญากับซิลลิคฯ ให้เร็วที่สุด15 พฤษภาคม บริษัทซิลลิคฯ แถลงว่าการจัดซื้อวัคซีนของโมเดอร์นา ต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ซึ่งหมายถึง อภ. เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน2 กรกฎาคม อภ. ได้รับเอกสารจากบริษัทซิลลิคฯ ในช่วงเช้า จากนั้น อภ. ได้ส่งหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ให้ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อวัคซีน ในช่วงเที่ยงทันทีกรกฎาคม รอบริษัทซิลลิคฯ รวบรวมเงินมัดจำจากสมาคม รพ.เอกชน ส่งมอบให้ อภ.ต้นเดือน สิงหาคม อภ. เซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับบริษัทซิลลิคฯ ได้ภายในไตรมาส 4 ได้รับวัคซีนจากโมเดอร์นา 4 ล้านโดส ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส " ( ที่มา: บีบีซีไทย )16 กรกฎาคม 64 ที่อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงชี้แจงด่วนว่า “ ตามที่ได้มีกระแสข่าวเรื่อง สภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชนนั้น สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ได้สำรองวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทย มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาภายใต้เงื่อนไขที่ อภ.กำหนดสภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องสนับสนุนค่าวัคซีนในราคา 1,300 บาท ต่อโดส โดยหากได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย จะต้องชำระเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 25641. คุยกันมาหลายเดือน ประชาชน โรงพยาบาลเอกชน ช่วยกันต่อสู้ ผลักดัน จนรัฐบาลต้องยอม ให้มีวัคซีนตัวอื่นนอกเหนือจาก Sinovac และ AstraZeneca2. โรงพยาบาลเอกชนเปิดจอง ประชาชนแย่งกันจอง บางแห่ง5นาทีเต็ม3. ประชาชนจอง รวมประมาณ 9 ล้านโดส ได้มา 5 ล้านโดส ผิดหวัง 4 ล้านโดส4. กาชาดประกาศ 1ล้านโดส รามา+ศิริราช 1แสนโดส ทีแรกก็ดีใจคิดว่าได้เพิ่ม กลายเป็นตัด 1.1 ล้านโดส ไปจาก 5ล้านโดส คนผิดหวังเพิ่มเป็น 5.1 ล้านโดส5. กาชาดเร่งร้อนให้แต่ละจังหวัดทำแผนใน 6 วัน กลุ่มที่จะรับการฉีดก็ซ้ำซ้อนกับแผนวัคซีนของรัฐบาล ไม่มีความชัดเจน6. อบจ.ต้องจัดหางบประมาณ จ่ายให้กาชาด โดส ละ1,300บาท มีส่วนต่างจากต้นทุนเท่าไร กาชาดจะได้ส่วนต่างกี่ร้อยล้านบาท ในยามวิกฤตอย่างนี ไม่มีส่วนต่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ไหมครับคืน 1ล้านโดส กลับไปให้พี่น้องประชาชนได้ไหมครับ อยากช่วยเหลือประชาชน ก็ช่วยตรง ๆ อย่างที่กาชาดทำมาตลอด ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนได้ไหมครับรับบริจาคเลือด มาช่วยฉีดวัคซีน มาช่วยอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด ก็เป็นพระคุณยิ่งแล้วครับ รักนะครับ