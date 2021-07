จริงใจหรือจิงโจ้? “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” สู้ไปกราบไป “ป๋าเทพ” เดือด “กูว่ากูโง่แล้ว..โง่กว่ากูอีก” ฮึ่ม! คนคอนไม่ทน

เชื่อใจได้มั้ย? “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” จูงมือ “ถวายพระพรในหลวง” ถาม “สู้ไปกราบไป” ฟังให้ดีมี “กั๊ก” แนะเด็กรุ่นใหม่ อย่าใจแคบ “เทพ โพธิ์งาม” call out จวกยับพวกเก่งแต่ด่า ทำบ้านเมืองแตกแยก จับตา “คนคอนไม่ทน” สู้ “คาร์ม็อบ”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (28 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “เอาตัวรอดทั้งตระกูล!? ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ จูงมือถวายพระพรในหลวง พร้อมเปิดเผยชัด “สู้ไปกราบไป” แนะเด็กรุ่นใหม่ อย่าใจแคบ!?”โดยเนื้อหาระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ อดีตนายกฯ และผู้ต้องหาหนีคดี ได้ตอบคำถามใน twitter ที่มีการถล่มพี่โทนี่อยู่ว่า สู้ไปกราบไป เป็น รอยัลลิสต์ จุดยืนของพี่โทนี่ตอนนั้นกับตอนนี้ ยังเหมือนเดิมไหม?นายทักษิณ ก็ได้ตอบแบบเลี่ยงๆ ว่า “…ผมเป็นนักเรียนนายร้อย เรียนเตรียมทหารมา จะให้ผมเป็นคนอีกประเภทหนึ่ง ผมคงไม่ใช่ ผมเป็นคนที่อยู่กับระบบและเคารพระบบ แต่ระบบที่ไม่ดีและมีปัญหา ต้องนำไปสู่การแก้ไขผมเป็น “นักแก้ไขเปลี่ยนแปลง” มากกว่า “นักปฏิวัติ”ผมจะเปลี่ยนแปลงด้วยสมอง ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง ถ้าในอนาคตจะมีอะไรที่ผมทำเพื่อประเทศได้ในภายภาคหน้า ชาติต้องมาก่อน “ชาติคือประชาชน”ส่วนอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน คนต้องยอมเปลี่ยน ผมฝากเด็กรุ่นใหม่ more for less, less for more อย่าใจแคบ การเป็นคนที่ใจแคบจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าใจกว้างโอกาสเติบโตจะมีสูงใครอยู่ในหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันพังหมด You have to change before you are forced to change ผมคิดว่า คนในทุกระดับ ทุกองค์กร ทุกอำนาจ ต้อง plan your own change ไม่เช่นนั้น จะเปลี่ยนไม่ได้ดี …”ต่อมาวันนี้ (28 ก.ค. 64) นายทักษิณ ได้โพสต์ข้อความถวายพระพร โดยมีรายละเอียดว่า“เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ดร.ทักษิณ ชินวัตร”ต่อจากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ และผู้ต้องหาหนีคดี น้องสาวนายทักษิณ ได้โพสต์ข้อความถวายพระพร ด้วยเช่นกันระบุว่า“เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรหลังจากนั้น ได้มีกลุ่มคนในโซเชียล เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในเชิงตระกูลนี้แค่หาทางเอาตัวรอด รวมถึงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เช่น“ชัดเจน ตระกูลนี้ถ้ากลับมาบริหารประเทศ คนที่ลงถนนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่เอาแน่นอน มันก็แค่หาทางเอาตัวรอด ดูการกระทำก็รู้”“รอยัลลิสต์ตัวแม่ มาตามพี่ชายเลยยย”“วงการบันเทิงอะเนาะ”“ด้อยค่า อยู่เฉยไม่เป็น ปูนิ่ม”“อยากกลับไทยแหละ”ขณะเดียวกัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น “ป๋าเทพ” จวกคนรุ่นใหม่ดีแต่ด่าทอ เก่งสร้างปัญหาประท้วง ไม่เห็นใจคนทำงานเนื้อหาระบุว่า กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที เมื่ออดีตนักแสดงตลกชื่อดังรุ่นใหญ่ อย่าง “ป๋าเทพ โพธิ์งาม” ขอออกมา call out ตอกกลับคนรุ่นใหม่ ที่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนระบุถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ ว่า“ผู้ใหญ่บางคน ที่แก่ๆ กันแล้ว ก็ควรแนะนำเด็กๆ ไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง เด็กๆ บางคนสร้างประโยชน์ สร้างความดี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ แต่บางคนกลับทำลายประเทศ หยุดกันซักทีเถอะ ตอนนี้รักษาเอาไว้เพื่อซักวันก็ต้องตาย อย่ามาคุยเก่ง ใครคิดทำให้ชาติไขว้เขวไปไม่รอด ทำให้คนส่วนใหญ่ลำบาก แล้วมาสร้างปัญหา ต้องเห็นใจคนทำงาน ผู้นำต้องแข็งแกร่ง มองไปข้างหน้าเค้าว่าอะไรก็อย่าไปสวน”พวกมึงทำอะไรกัน มีความคิดบ้าง พูดเก่ง พูดกันเก๊งเก่ง แต่ทำอะไรให้ประเทศบ้าง ไม่เคยเห็นประเทศไทยมีแบบนี้เกิดขึ้น เกิดมา 71 ปีแล้ว ไม่เคยเห็นใครมาด่าทอ คนรุ่นใหม่ หน้าตาหล่อๆ ดีๆ ความคิดยิ่งกว่าคนรุ่นเก่า มาพูดมาด่าคนทำงานอยู่นั่นแหละ มาช่วยกันสิ มาช่วยหมอสิ มาช่วยคนทำงานดีกว่า จะเบื่อใครก็แล้วแต่ จะเกลียดหรือชอบก็อยู่ได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวมันก็เป็นไปตามกรรม ตอนนี้อึดอัดมากแล้วมาช่วยกันออกความคิดกันดีกว่า ไม่ใช่มาด่าทอกัน กูว่ากูโง่แล้ว แต่เห็นคนโง่กว่ากูอีก ไม่น่าเชื่อ มาเถียงกันต้องเอาความจริง พวกผู้ใหญ่ ที่เป็นดอกเตอร์กันเนี่ย แก่มาแล้วหัวล้านแล้ว หัวหงอกแล้ว เป็นอาจารย์คนแล้วมาสอนให้คนแตกแยกกันเนี่ย อยุธยาแตกก็เพราะพวกมึงนี่แหละ เป็นก๊กเป็นเหล่า มันต้องร่วมใจกันสิการที่พูดออกไป พวกมึงรู้รึเปล่าว่า มันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหน มันทำบ้านเมืองวุ่นวาย ทำไมทำช่วงนี้ คิดบ้างว่าวิกฤตขนาดนี้ มึงต้องรวมใจกันแล้ว รวมใจกันสิ มาเกลียดชังกันอะไร เค้ารักษากันมาขนาดนี้แล้ว กูว่าระบบเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้ว”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH ยังเกาะติด “คาร์ม็อบดาวกระจาย” ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวไปตามหัวเมืองใหญ่ โดยเฉพาะหัวเมืองท่องเที่ยว และเป็นความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยจุดประสงค์ทำลาย ไม่ให้สำเร็จ และเสี่ยงโควิด-19 ด้วยประเด็น สามกีบเตรียมพัง!? “คนภูเก็ต” ส่งต่อความกล้า พี่น้องเมืองคอนลุกฮือ รวมตัว เด็ดหัว “คาร์ม็อบ” จัดการพวกป่วนประเทศ ให้ไม่มีที่ยืนโดยระบุว่า หลังจากกรณีเกิดคาร์ม็อบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มภูเก็ตปลดแอก ได้ออกมารวมตัวกันด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 100 คัน ติดป้ายข้อความต่างๆ ประท้วงการฉีดวัคซีน และเรียกร้องให้นำเข้าวัคซีน mRNA ให้คนภูเก็ตได้ฉีดจนต่อมาเกิดกระแสต่อต้าน โดยกลุ่มภูเก็ตโมเดล ออกมาประท้วงตอบโต้ เพราะไม่ต้องการให้มีม็อบในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์กำลังดีขึ้น และต้องการทำมาหากินล่าสุด ในโลกออนไลน์ มีการแชร์กิจกรรมของกลุ่มม็อบในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน ประกาศรวมตัวคาร์ม็อบครั้งที่ 1 พร้อมบอกว่า จะประกาศให้โลกรู้ว่า เมืองคอนไม่ใช่เมืองหลวงสลิ่ม ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะรวมตัวจัดม็อบในวันไหนแต่ก็มีกระแสปกป้องจากกลุ่มคนในพื้นที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยชาวบ้านหลายคนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วว่า จะจัดการกับกลุ่มคาร์ม็อบ พร้อมระบุว่า ชาวบ้านหลายคนเขาเหนื่อย ร่วมแรงร่วมใจกันสู้โควิด เหนื่อยแทบตาย ยังจะมาสร้างความปั่นป่วนอีกนอกจากนี้ ยังมีการระบุของชาวบ้านคนอื่นๆ อีกด้วยว่า “คนคอนจะไม่ทนกับอะไรครับ ระวังคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ทนนะครับ #ขายหมูหลาดนัดชะอวดไปตะเติ้ล #สถานการณ์โควิดแบบนี้คุณยังจะสร้างความปั่นป่วน ให้กับบ้านเมือง สมองมีเท่านี้หรือครับ คิดได้เท่านี้หรือ โรคระบาดทั่วโลกนะ ด่าสิ้นหมอที่ทำงานช่วยคน #แค่รับผิดชอบชีวิตเองกับคนรอบข้างไม่ได้แล้วจะมาสร้างความเสี่ยงให้คนอื่นอีก #หนักเติ้ล”อย่างไรก็ตาม เริ่มเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ที่ผ่านมา ม็อบ 3 นิ้ว นอกจากจะรวมตัวประท้วงก่อความวุ่นวายในเมืองกรุง ยังกระจายไปอีกหลายจังหวัด เริ่มจากจังหวัดภูเก็ตและม็อบอีกหลายกลุ่มก็ประกาศว่า จะขยายการชุมนุมไปอีกหลายๆ จังหวัด จนมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวบ้านก็ยึดหลักตามพี่น้องจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดการออกมาขับไล่ม็อบ เพื่อให้ม็อบรู้ว่า คนที่ไม่เห็นด้วยก็ยังมี อย่าทำอะไรตามอำเภอใจ เพราะชาวบ้านที่เหลืออาจจะไม่ได้อยากประท้วงด้วย เพียงแค่อยากทำมาหากินแบบปกติเท่านั้นแน่นอน, เมื่อพูดถึง “ทักษิณ” กลุ่มคน “ล้มเจ้า” ที่อยู่นอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ตัวแม่แห่ง “ตลาดหลวง” และ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ลี้ภัยในฝรั่งเศส ต่างปลุกให้สาวก “3 นิ้ว” ก้าวข้าม “ทักษิณ” และไม่เชื่อว่า “ทักษิณ” จะเอาด้วยกับข้อเสนอคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการ “ปฏิรูปสถาบัน” รวมทั้งวลี “สู้ไปกราบไป” ถ้าจำไม่ผิดก็ออกมาจากปากคนพวกนี้พวกเขาเชื่อว่า “ทักษิณ” ต้องการใช้คนรุ่นใหม่ ใช้กระแสคนรุ่นใหม่ เป็นแนวร่วมต่อสู้ทางการเมืองเพื่อตัวเองเท่านั้น ซึ่งแกนนำคนรุ่นใหม่หลายคนก็คิดเช่นนั้นขณะเดียวกัน “ทักษิณ” เองก็รู้ว่า สิ่งที่เขาต่อสู้ “เพดาน” อยู่แค่ไหน แม้ว่า คนรุ่นใหม่ หรือ ขบวนการ 3 นิ้ว จะเป็นแนวร่วมที่ทรงพลังที่สุดใน พ.ศ.นี้ ก็ตามไม่แปลก ที่ “ทักษิณ” จะแนะคนรุ่นใหม่อย่าใจแคบ เพราะ “ทักษิณ” เองก็อ่านขาดว่า ลำพังการประท้วงของคนรุ่นใหม่อยู่ในเวลานี้ และโดยรูปแบบที่เป็นอยู่ รวมถึงมวลชนที่ลอยห่างจากประชาชนส่วนใหญ่มากขึ้นทุกวัน ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ และก็เชื่อว่า “อีแอบ” ที่อยู่เบื้องหลังคนรุนใหม่ ก็ได้บทสรุปเรียบร้อย เพียงแต่จะพอใจกับการต่อสู้ที่ผ่านมาหรือไม่ หรือยังคิดการใหญ่ต่อไป ซึ่งถ้าคิดการใหญ่ต่อไป “ทักษิณ” อาจเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมาก ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากฐานราก นี่คือ ประเด็นมาถึงกรณี “ป๋าเทพ” นี่คืออีกหนึ่งตัวแทนของดาราอีกฟาก ที่เห็นต่างจากดาราที่สนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว และเชื่อว่า หลายคนคิดอย่าง “ป๋าเทพ” แต่ไม่อยากเปลืองตัวทะเลาะกับ “สามกีบ” ที่อาจเอาทัวร์มาลง ล่าแม่มด ทำให้อยู่ไม่เป็นสุข เหมือนหลายกรณีที่เกิดขึ้น และเป็นข่าวแต่นี่คือ “ป๋าเทพ” ตลกชั้นครูที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก เป็นคนปากกับใจตรงกัน คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น และที่พูดมาทั้งหมด ก็ล้วนสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น และความคิดความเชื่อว่า ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างไรที่น่าคิดอย่างมากก็คือ เขาบอกว่า “กูว่ากูโง่แล้ว..ยังมีคนโง่กว่ากูอีก” คิดดู!สำหรับ “คาร์ม็อบดาวกระจาย” และพุ่งเป้าหัวเมืองใหญ่ เมืองเศรษฐกิจ และเมืองความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เพื่อบรรลุเป้าหมาย พวกเขาทำอะไรก็ได้โดยไม่เลือกวิธี ต่อให้การสร้างความล้มเหลวให้กับรัฐบาล จะทำให้คนทำมาหากิน คนยากคนจนเดือดร้อน ไม่มีกิน แม้กระทั่งคิดสั้นฆ่าตัวตาย พวกเขาก็ยอมทำ เพราะยิ่งฆ่าตัวตาย ก็ยิ่งมีเครื่องมือล้มล้างรัฐบาล รวมถึงกระทบชิ่งถึงสถาบันฯ ที่พยายามปลุกปั่นว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารจึงน่าจับตามองว่า เมื่อคนไทย คนในพื้นที่ไม่ทน ไม่ยอม ออกมาต่อต้าน และเกิดปะทะกันขึ้น ก็จะโจมตีได้อีกว่า มีการเอามวลชนมาจัดม็อบชนม็อบ แต่ถึงกระนั้น ก็คงอ้างได้ยาก เพราะอย่างน้อย “คนคอน” ก็ได้ลุกขึ้นมาประกาศก่อนแล้ว ว่า พวกเขาคือ ประชาชน คนทำมาหากิน พวกเขาไม่ทน!