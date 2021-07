คุก 2 ปีเอาอยู่มั้ย? “อานนท์” ปลุก “ล้มประยุทธ์” โควิดจบ! “กวิ้น” แถแบบโง่ กม. “ผกก.นนท์” ฮีโร่ ช่วยลูกน้องถูกรุม

หนังตัวอย่างก่อน 18 ก.ค.! “อานนท์” ปลุก 3 นิ้ว “ล้มประยุทธ์” โควิดจบ! เปิดคลิปนาทีผกก.เมืองนนท์ โดดขวางม็อบเถื่อนรุมสกรัม ตร.นอกเครื่องแบบ “เจ๊จุก” เผยชื่อคนใช้ก้อนอิฐทุบหัวตำรวจ ยันชัดเป็น “การ์ดอาชีวะ?”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(17 ก.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “อานนท์” ปลุกม็อบ ไม่กลัวนายกฯห้ามชุมนุมคุก2ปี อ้างต้องจบประยุทธ์ก่อนโควิดถึงจะจบ”โดยระบุว่า จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (16 ก.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ฉบับที่ 6 ) หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมา นายอานนท์ นำภา แกนนำคณะราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลกำลังพาเราเดินไปสู่ความตาย แต่เสือกเอาคุก 2 ปีมาข่มขู่คนไม่ให้ไปไล่ตัวเอง ส่วนตัวผมคิดว่า ต้องจบประยุทธ์ก่อน โควิดถึงจะจบ ผมคิดว่าการออกไปต่อสู้ครั้งนี้ผมทำเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโง่ๆ และเป็นการสู้เพื่อคนที่ผมรัก และคนอื่นๆจะได้ไม่ต้องไปนอนรอตรวจโควิดริมถนนหรือนอนป่วยตายข้างถนนโดยไม่ได้รับการรักษาเจอกัน #ม็อบ18 กรกฎาในขณะที่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำคณะราษฎร หรือ ม็อบ 3 นิ้ว โพสต์ข้อความว่า วันนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบจับพี่ไบรท์และพี่ม่อน โดยไม่มีหมายจับ อ้างเหตุซึ่งหน้าระหว่างทำกิจกรรมทวงวัคซีน จับโดยไม่มีหมายก็ผิดมาตรฐานสากลในการจัดการสถานการณ์ชุมนุมแล้ว ยังจะไม่ยอมใส่เครื่องแบบมาจับก็ยิ่งแย่ไปอีก อย่างนี้คนโดนจับขึ้นมา จะแยกออกได้ยังไงว่าที่มาจับนี่ตำรวจหรือโจรขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH เช่นกัน โพสต์ประเด็น “เปิดคลิปนาทีผกก.เมืองนนท์ โดดขวางม็อบเถื่อนรุมสกรัมตร.!! สังคมชื่นชมยอมเจ็บช่วยลูกน้อง”เนื้อหาระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กลุ่มราษฎรนนทบุรี ได้รวมตัวกันที่ด้านหน้ากระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบร์ท พร้อมด้วย นายธนเดช ศรีสงคราม หรือ ม่อน อาชีวะ และมวลชนจำนวนหนึ่งโดย อ้างว่า เพื่อเรียกร้องวัคซีนชนิด mRNA และขอให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ออกมารับผิดชอบ ชี้แจงการจัดหาวัคซีนในรูปแบบใดก็ได้โดยจะให้เวลาจนถึง 17.00 น.ต่อมาเวลา 17.16 น. สถานการณ์เริ่มชุลมุนทำให้ “ม่อน อาชีวะ” หนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก โดย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ปฐมพยาบาลและนำตัว ม่อน อาชีวะไปส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 คนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเช่นกันทั้งนี้เหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้น เองจากการปะทะระหว่างกลุ่มการ์ดและเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ โดยคลิปที่เผยแพร่กันอยู่เวลานี้ มีการ์ดม็อบคนหนึ่งใช้ก้อนอิฐทุบเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บและนอนแน่นิ่งไปอย่างไรก็ตาม มีรายงานเปิดเผยเหตุการณ์ที่หน้าทางเข้ากระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งเป็นท้องที่ของสภ.เมืองนนทบุรี โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนนทบุรี นำโดย พ.ต.อ.วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรี ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินทางราชการขณะปรากฏภาพและคลิปวีดีโอกลุ่มการ์ดม็อบรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนั้น ปรากฏว่า ผู้กำกับ พ.ต.อ.วนัสชัย ได้เข้าระงับเหตุช่วยเหลือปกป้องลูกน้อง จนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วย ซึ่งทำให้ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์และรับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างชื่นชมการทำหน้าที่ของตำรวจสภ.นนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ.ต.อ.วนัสชัย ที่มีความกล้าหาญและเข้มแข็งทำหน้าที่รักษาความสงบ และปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ด้วยว่า คนที่ใช้ก้อนอิฐทุบศีรษะตำรวจ เจ๊จุก เผยชื่อแล้ว พบเป็นการ์ดอาชีวะโดยระบุว่า “เจ๊จุก คลองสาม” โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า สวัสดีครับ ผมชื่อต้า หรือ ต.ต้า สายบันเทิง ผมจบเทคนิคมาจากอุทัย ผมเป็นคนปาอิฐใส่ตำรวจเองครับ ผมเป็นการ์ดอาชีวะ แต่ก่อนอยู่กับฟันเฟืองสมุทรปราการ ตอนนี้มาอยู่กับม่อนมีนโป ผมไม่ใช่สลิ่มแฝงตัวมาอย่างที่สวะมันบอกแน่นอน จำชื่อผมไว้ ดนตรี มีเท่า พรุ่งนี้ผมอยากออกข่าวครับนอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่คลิปขณะตำรวจยืนเป็นแนวกั้น และผู้ชุมนุมก็มีการถีบโล่ เพื่อที่จะบุกเข้าไปภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มมวลชนมีการใช้ความรุนแรง ไม่ได้ชุมนุมอย่างสงบตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดดูคลิปคลิกที่ลิงค์ : https://truthforyou.co/57176/?anm=ด้าน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง เพื่อเรียกร้องเรื่องวัคซีนโควิด 19 ว่าหากเดินทางมาเรียกร้องกันอย่างมีเหตุ และผล คิดว่าทุกฝ่ายก็พร้อมรับฟังซึ่งกันและกัน และที่ผ่านมา ขอย้ำว่า ทางภาครัฐ พยายามอย่างสุดความสามารถดำเนินการตามที่ร้องขอ หากใช้สติ หรือติดตามข้อมูล จะรู้ว่าทางกระทรวงฯ พยายามอย่างมากที่จะทำตามข้อเรียกร้องรวมทั้งมีช่องทางให้ได้แสดงความเห็นกันอยู่แล้ว ในช่วงที่โควิดระบาดหนัก ก็ควรใช้สติคิดว่า อะไรควร อะไรไม่ควร แต่การมารวมกลุ่มแบบนี้ รังแต่จะสร้างความเสี่ยงให้ตัวเอง คนในครอบครัว และสังคม ขณะที่แพทย์ พยาบาล ที่ควรจะได้ทำหน้าที่หมอดูแลผู้ป่วย ก็ต้องมาแสตนด์บาย เพื่อดูแลสถานการณ์ รองรับเหตุฉุกเฉิน น่าเสียดายเวลาที่ควรได้ช่วยคนป่วย ซึ่งอาจจะเป็นญาติ พี่น้อง ของผู้ที่มาม็อบก็ได้“วันนี้ มาทำร้ายกันทำไมครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ มีบทบาทที่ต้องทำ และพวกเขาก็มีความอดทนมาก ซึ่งผมเองอยู่ในเหตุการณ์ ผมได้รับฟังทุกคำพูด ได้ฟังทุกเสียงด่าทอ ที่กระหน่ำใส่เจ้าหน้าที่ ถามว่า ทุกคนสมควรได้รับหรือ ที่สุดแล้ว มีความพยายามจะบุกพังประตูเข้าไปด้านใน ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ แน่นอนว่า มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดกฎหมายแน่นอน ภาครัฐจะไม่ปล่อยไว้” นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวแน่นอน, เหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แทบทุกครั้งที่จัดให้มีการชุมนุม หรือ ม็อบ ของเครือข่าย 3 นิ้ว และนับวันเห็นได้ชัดว่า มีเป้าหมายยั่วยุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรง แต่พอไม่เป็นผลก็ใช้ความรุนแรงเสียเองโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมา มันสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ต่างกับกลุ่มอันธพาลข้างถนน มากกว่าที่จะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย และทำเพื่อผลประโยชน์ประชาชน เพราะประเด็นที่ตั้งขึ้นมา รัฐบาลก็เร่งทำงานอยู่แล้ว ทุกคนก็รู้...จึงเข้าข่ายต้องการสร้างสถานการณ์ สร้างความปั่นป่วน สร้างภาระให้รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า และที่สำคัญ ยังเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนตอบสนองกลุ่มการเมือง ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยซ้ำ?รวมทั้ง การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ก.ค.ที่จะถึง ก็ไม่มีประเด็นใหม่ ข้อมูลใหม่ นอกจากการไล่ “ประยุทธ์” ด่านายกฯสาดเสียเทเสีย โดยไม่รับผิดชอบ จนทำไปทำมา หลายคนเริ่มทบทวนว่า นายกฯโง่ นายกฯไม่ทำอะไร หรือใครกันแน่ที่แสดงความโง่ออกมา ด้วยการดูถูกความรู้สึกนึกคิดประชาชนว่ารู้ไม่เท่าทันและทำตัวไร้ประโยชน์ ไร้สาระ ไม่รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมท่ามกลางโรคระบาดอย่างหนัก ที่เสี่ยงจะทำให้คนไทยเดือดร้อน เพียงแค่อ้างออกไปเรียกร้องประชาธิปไตย ก็คิดว่า ทำอะไรก็ได้ แม้แต่เรื่องที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ย้อนแย้งกับที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนเหนืออื่นใด, นับวันสังคมยิ่งตั้งคำถาม ว่า ม็อบ 3 นิ้ว ต้องการอะไรแน่ จากข้อเสนอปฏิรูปสถาบันฯ แต่พอไม่สำเร็จก็เป็นอันธพาลทางการเมืองมันเสียเลยอย่างนั้นหรือแล้ว “อีแอบ” และผู้สนับสนุนทั้งหลาย หายหน้าไปไหนหมด หรือ แอบเชียร์อยู่เงียบๆ เห็นด้วยกับพฤติกรรมเถื่อนถ่อยว่าดีแล้ว อย่างนั้นหรือ!?