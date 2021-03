วีแฟร์ บุกทวงถาม ปชป.รัฐสวัสดิการที่หาเสียง ติง รมต.คุม พม.แก้ปัญหารากหญ้าได้ทันที

วันนี้ (24 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.10 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม WE FAIR นำโดย นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ แกนนำเครือข่ายฯ จัดกิจกรรม WE FAIR ON TOUR #ทวงสัญญารัฐสวัสดิการพร้อมพวก 15 คน เดินทางมายังพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องขอทวงคืนสัญญารัฐสวัสดิการกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยหาเสียงเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่พรรคการเมืองขณะนั้นใช้ประชันแข่งขันนโยบายหาเสียงรัฐสวัสดิการสังคมนายนิติรัตน์ กล่าวว่า วันนี้ครบ 2 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นหนึ่งพรรคร่วมที่เคยชูนโยบายสวัสดิการทั่วหน้า นโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติ ประกันรายได้แรงงาน 400/วัน เบี้ยผู้สูงอายุบำนาญถ้วนหน้า 1000 บาท/เดือน เบี้ยสวัสดิการ 1000 บาท/เดือน เบี้ยสวัสดิการผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน เงินอุดหนุนเด็ก 0-8 ปี 1000 บาท/เดือน แต่ปัจจุบันผ่านมา 2 ปี พรรคประชาธิปัตย์กับไม่ได้ทำนโยบายอะไรเลย แต่กับเร่งแก้ไขปัญหาเอื้อกลุ่มทุนใหญ่ วันนี้จึงต้องมาทวงสัญญาถามหาความจริงใจว่าลืมแล้วหรืออย่างไรนางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า เมื่อร่วมรัฐบาลแล้ว ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไร กลัวไม่ได้เป็นส.ส.รัฐมนตรี จึงไม่กล้าทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ทั้งที่ตอนหาเสียงได้รับปากกับตัวแทนกลุ่มที่มาร่วมคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคขณะนั้น ว่า นโยบายที่เสนอสามารถทำได้ แต่เลือกตั้งเสร็จกับทำไม่ได้สักอย่าง แถมไม่มีการชี้แจงใดๆ กับประชาชน ทั้งที่เป็นหน้าที่ของพรรคการเมือง มาวันนี้พอเป็นรัฐบาลก็กลมเกลียวกันดีกับคนที่มาจากการทำรัฐประหาร ทั้งที่มี นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีดูกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สามารถดูแลทุกข์ของพี่น้องประชาชนคนรากหญ้า ได้ทันที แต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาใดๆ ให้กับประชาชน