“บิ๊กตู่” แนะสตาร์ทอัพไทยพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศพร้อมโปรโมตวิ่งเทรลในไทย

วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 08.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ในหัวข้อ “Edtech for all Gens” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรับฟังสรุปผลการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB 2020 Doi Inthanon Chiang Mai ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลด้วยการ Reskill, Upskill และ New Skill ได้แก่ เครื่องมือช่วยประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนแก่คุณครูในห้องเรียนผ่านเกมตอบคําถาม การแสดง Virtual Reality (VR) ช่วยพนักงานฝึกปฏิบัติผ่านโลกเสมือนจริงในสถานการณ์จําลอง และการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขัน หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจําปี 2562โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับสตาร์ทอัพจากต่างประเทศได้ ทั้งสนใจการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ VR โดยเห็นว่าอาจนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมแรงงานหรือบุคคลจำนวนมาก ในลักษณะเป็น e-training ได้เช่นกัน โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรียังชมการสาธิตแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ โดยนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยา พร้อมสนใจสอบถามถึงแนวทางการออกแบบโปรแกรมและกติกาในการเล่น โดยย้ำให้นักเรียนเยาวชนทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนด้วยจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ “Ultra Trail Series” รายการ Thailand by UTMB 2020 ณ ดอยอินทนน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิ่งเทรลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าว รัฐบาลส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมถึงวิ่งเทรล หรือวิ่งตามภูมิประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งทุกประเภทต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่ง ซึ่งอยากเห็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมวิ่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางธรรมชาติสวนสาธารณะในกรุงเทพ หรือการแข่งขันวิ่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น สปาร์ตัน นินจาวอริเออร์ เพื่อดึงดูดนักวิ่งชาวต่างชาติ ที่สำคัญต้องยกระดับมาตรฐานการจัดงานวิ่งเทรลของไทยรวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ใหม่ๆ