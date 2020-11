“บิ๊กตู่” อ้าแขนรับ “โจ ไบเดน” ผงาด ปธน.สหรัฐฯ พร้อมกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้น สร้างสมดุลภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (9 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีการเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกา ที่นายโจ ไบเดน เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทย ว่าตนได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่นายโจ ไบเดน โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เรามีมายาวนานกว่า 200 ปี และคาดว่าจะกระชับความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีสายสัมพันธ์และมิตรไมตรีแบบในอดีตเสมอมา ตนได้สั่งเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการหลายเรื่องด้วยกัน ในการการที่จะมีการหารือกันกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันเราต้องเตรียมความพร้อมของเราไว้ด้วยหลายๆ เรื่อง แม้กระทั่งจะมีนโยบายต่างๆ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เราก็ต้องปรับตัว ให้สร้างสมดุลในภูมิภาคของเราให้ได้ คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่รวมถึงอาเซียนด้วย ก็หวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นจะสืบสานกันต่อไปในอนาคตนายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีการเยี่ยมเยือนในต่างประเทศ หรือต่างประเทศมาเยือนเรามากนัก เพราะติดปัญหาโควิด-19 แต่ตนได้มีการพูดคุยกับผู้นำประเทศต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์และการประชุมทางไกลบ้าง และในสัปดาห์หน้า ตนจะประชุมอาเซียนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.โดยมีเวียดนามประธาน และเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ คงจะได้ข้อสรุปหลายอย่างด้วยกันในการดำเนินการครั้งนี้ และรอการลงนามร่วมกันในเรื่อง ACEP ที่น่าจะสำเร็จในปีนี้ เพราะเราได้เริ่มต้นจาการประชุมครั้งที่แล้วอนึ่ง วานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงนายโจ ไบเดน ในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลความหมายโดยสรุปได้ว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อท่าน และวุฒิสมาชิก กมลา แฮร์ริส กับชัยชนะในการเลือกตั้ง และความไว้วางใจที่ท่านได้รับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกัน ด้วยความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี ประเทศไทยในฐานะประเทศแรกในเอเชียที่ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับสหรัฐฯ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเราซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ขอให้ท่านประสบความสำเร็จทุกประการ และหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่านและฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับความร่วมมือของเราต่อไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย”The Honorable Joe Biden,I wish to extend to you and Senator Kamala Harris my warm congratulations on your election victory and the trust that you have earned from American voters.With the long-standing ties of friendship between our countries dating back more than 200 years, Thailand as the first treaty partner of the United States in Asia takes pride in our strategic partnership which contributes to our mutual benefit and the region’s peace, stability and prosperity.On behalf of the Government and the people of the Kingdom of Thailand, I wish you every success and look forward to working closely with you and your Administration to further enhance our cooperation at all levels.General Prayut Chan-o-cha (Ret.)Prime Minister of the Kingdom of Thailand