“ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal

“รมช.สาธารณสุข” ชู "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" สสส. ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal หวังผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศเคร่งครัด เน้นมาตรฐาน ปลอดภัย เตรียมพร้อมรับกระแสวิ่ง กลับมาคึกคักวันนี้(8พ.ย.)ที่สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" ครั้งที่ 9 (Thai Health Day Run 2020) ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) ครั้งที่ 9 ที่ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 19 ปี ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันยกระดับการจัดงานวิ่ง โดยจำลองมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีมาตรการอย่างเข้มงวด และส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศ และนักวิ่งเตรียมพร้อมร่างกายลงสู่สนามโดยคำนึงถึงบริบทชีวิตวิถีใหม่ ฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ Back to Thailand running boom ให้กลับมาอีกครั้งดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ซึ่งกิจกรรม Thai Health Day Run 2020 ครั้งที่ 9 ระยะทาง 5 กิโลเมตรนี้ นับเป็นการจำลองสนามมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นนวัตกรรมที่สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ช่วยสร้างค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพให้แก่คนไทย ตั้งเป้าเป็นตัวอย่างการนำใช้มาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่งานวิ่งอื่น ๆ โดยแนวทางมาตรฐาน และมาตรการการจัดกิจกรรม ที่พัฒนาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การลงทะเบียน การเตรียมสถานที่ มาตรการคัดกรอง การเตรียมตัวนักวิ่ง การสวมหน้ากากอนามัย การแสดงตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ เวลาปล่อยตัว การรักษาระยะห่าง การจัดการน้ำและอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน“จากสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงจากร้อยละ 74.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 55 การจัดงาน Thai Health Day Run 2020 จะเป็นการปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำลองการจัดงานที่มีการนำใช้มาตรฐานนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้จัดกิจกรรมและนักวิ่งต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยสร้างค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้แก่คนไทยมีสุขภาวะวิถีใหม่” ดร.สุปรีดา กล่าวสำหรับการจำลองมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal นี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 ดร.แดเนียล เคอร์เตช ผู้แทนองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการกองทุน สสส. ผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายสุขภาพ