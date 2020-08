"ปิยบุตร" ชี้ประเด็นพระมหากษัตริย์ต้องอภิปรายสาธารณะได้เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบัน

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เมื่อเวลา 11.00 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และเลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้จัดบรรยายในหัวข้อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้ที่สนใจจำนวนหนึ่งเข้ารับฟังโดยนายปิยบุตร ชี้ว่า 10 ข้อเรียกร้องในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มนักศึกษาคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของสถาบันให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เคียงคู่กับประชาธิปไตย ทั้งนี้นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจของสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด กระทั่งได้กลายเป็นอัตลักษณ์ในรัฐธรรมนูญไทยเรียบร้อย ซึ่งไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงคือ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ได้ถูกสถาปนาแล้วโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยม แต่ก็ไม่เคยได้รับคำอธิบายนายปิยบุตร อธิบายว่า ประเทศไทยตำแหน่งประมุขของรัฐ คือ พระมหากษัตริย์ที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิต รูปแบบของรัฐย่อมเป็นราชอาณาจักร ขณะที่การปกครอง เราใช้ระบอบประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนตามระบอบนี้ ก็ไม่ได้ทำให้รูปแบบของรัฐเปลี่ยนไปแต่อย่างใด ในความเห็นตนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะต้องมีลักษณะ 1. ประสานองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน คือ ราชอาณาจักร ประชาธิปไตย และระบบรัฐสภานายปิยบุตร อธิบายต่อว่า 2. หลักการ The king can do no wrong พระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิด เพราะพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรเลย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจบริหารประเทศต้องรับผิดชอบ เพราะประมุขของรัฐไม่ว่าจะประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กรณีของประธานาธิบดีจะดำเนินคดีตอนดำรงตำแหน่งไม่ได้ ส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตก็ดำเนินคดีไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการกระทำทางสาธารณะจึงต้องกำหนดว่าพระมหากษัตริย์ต้องไม่ได้ทำอะไรด้วยพระองค์เอง แต่คนรับสนองพระบรมราชโองการเป็นคนทำ เป็นคนรับผิดชอบ เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี"แต่ทั้งนี้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของพระมหากษัตริย์ต้องมีเงื่อนไข 4 ประการ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น จึงจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้ คือ 1.จะไม่กระทำการใดๆ ตามลำพังโดยพระองค์เอง แต่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการทุกครั้ง 2.ไม่มีการแบ่งแยกว่าการกระทำใดเป็นของพระมหากษัตริย์และการกระทำใดเป็นของรัฐบาล 3.ไม่มีใครรู้ว่าพระมหากษัตริย์คิดอะไร การให้คำแนะนำอะไรต่างๆ ต้องทำโดยลับ รัฐบาลต้องไม่นำมาอ้างหรือเปิดเผย และ 4. พระราชดำรัส พระราชหัตถเลขาเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะต้องให้คณะรัฐมนตรีรู้เห็นเพราะเป็นคนรับผิดชอบ" นายปิยบุตร กล่าวเลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวต่อว่า 3.จะต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ มีอำนาจขอบเขตได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และคนสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นคือประชาชน พระมหากษัตริย์ต้องเคารพและพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ดังนั้น กองทัพที่รัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไปให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยรับรอง เท่ากับว่ากำลังบีบบังคับให้พระมหากษัตริย์ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ให้ทำผิดรัฐธรรมนูญ 4.โลกสมัยใหม่เรื่องของโองการสวรรค์ ความเป็นสมติเทพนั้นเป็นเรื่องเก่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งพระมหากษัตรย์ในยุคสมัยใหม่นั้นเป็นมนุษย์ ความเคารพศรัทธาต้องเกิดโดยสมัครใจ ไม่ใช่บังคับ และ 5. พระมหากษัตรย์ไม่ใช่เจ้าของประเทศ แต่เป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนทุกคน เป็นประมุขของรัฐ ประเทศเป็นของประชาชน ดังนั้น ต้องมีการแบ่งแยกบทบาท บุคคล ทรัพย์สิน ของตำแหน่งพระมหากษัตริย์กับบุคคลที่ไปเป็นพระมหากษัตริย์ออกจากกัน เราถึงมีการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว เชื่อว่ามีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วย ติดใจกับท่าทีการแสดงออก แต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปลบเหตุการณ์นี้ได้ ดังนั้นตนเห็นว่า 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญใน 3 ประเด็น ยกเลิก ม.279 ที่รับรองประกาศคำสั่ง คสช. ให้ชอบรัฐธรรมนูญ , ยกเลิก ม.269-272 บทเฉพาะกาล ส.ว. , แก้ไข ม. 256 เปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภารัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากนั้นก็ยุบสภา ให้มีการเลือกตั้ง 2.ประเด็นปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางจัดการมีแค่ 2 ทาง คือ กำจัดให้หมดสิ้นไป กับยอมรับ รับฟัง และนำมาเป็นประเด็นสาธารณะให้ถกเถียงกันได้นายปิยบุตร กล่าวปิดท้ายว่า ทางเลือกแรกไม่มีทางจัดการปัญหาได้ ทำได้แต่เพียงให้คนเห็นต่างหายไปช่วงหนึ่ง และท้ายที่สุดก็วนกลับมาที่เดิม ไม่เป็นคุณต่อใคร เป็นการฆ่าอนาคตของชาติ ตนเห็นว่าทางเลือกที่ถูกต้องคือทางที่สอง ต้องเป็นเรื่องที่อภิปรายได้ไม่ใช่เรื่องต้องห้าม อภิปรายด้วยความปรารถนาดี ด้วยความรัก เคารพ จริงใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เคียงคู่กับระบอบประชาธิปไตย จึงอยากส่งเสียงไปถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่มีเหตุผล มีสติปัญญา ไม่ได้บ้าคลั่ง ต้องช่วยกัน อย่าให้มีใครหยิบยกนำเรื่องเหล่านี้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น อยากให้ช่วยกันส่งเสียง เพราะถ้าไม่ออกมาเลย ฝ่ายคลั่ง ฝ่ายกระหายเลือด จะผลักประเด็นนี้ให้เป็นความขัดแย้งของคนในชาติ ระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่ง