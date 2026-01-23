"ชูวิทย์" ชำแหละธนาธร! แฉ "มติกู" เหนือพรรคส้ม ยอมกลืนน้ำลายเปิดทางผสมพันธุ์การเมือง

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์' โพสต์แฉยับ 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' ทุบโต๊ะเปลี่ยนทิศพรรคส้ม หักหน้าหัวหน้าพรรคโชว์อำนาจ 'มติกู' เปิดทางผสมพันธุ์การเมืองแบบไม่มีเงื่อนไข วิจารณ์ยับลีลาปลาไหลตัวใหม่ ไม่ต่างจากนักการเมืองเก่าที่เคยเกลียด ย้ำชัด 'อย่าคิดไปเปลี่ยนการเมือง เพราะการเมืองเปลี่ยนธนาธรไปแล้ว
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคประชาชน โดยชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่าง "อุดมการณ์การเมืองใหม่" กับ "พฤติกรรมอำนาจนิยม" ภายในพรรค โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ไม่ปิดประตู เปิดรับทุกพรรค
ธนาธรเปลี่ยนพรรคส้ม
ผมมองธนาธรกับ “คนอื่นๆ ในพรรคส้ม“ แตกต่างกัน
หัวใจอยู่ที่ธนาธร เด็กๆ ไม่เกี่ยว อย่าชกข้ามรุ่น
ธนาธรลงทุนทั้งเงินทั้งแรงไปมาก ถึงกับยืนยันว่า “ทางออกประเทศไทย มี 2 ทาง”
พรรคภูมิใจไทยได้จัดตั้งรัฐบาล ไม่ก็พรรคประชาชน
มีสองทางนี้เท่านั้น ไม่งั้นประเทศไทยถึงทางตัน อดตายกันทั้งประเทศ
หากให้ผมพูดแทนธนาธร คือ
“ไม่เลือกเรา เขามาแน่” หรือ
“ไม่เลือกส้ม น้ำเงินมาแน่“
ลีลาอย่างนี้ไม่เก่าไปหน่อยหรือ?
พรรคประชาธิปัตย์เขาต้นตำรับ ทำมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ดันจบไม่สวย
ไหนว่าตัวเองเป็น “การเมืองใหม่” เกลียดนักเกลียดหนา ”การเมืองเก่า“
เข้าทำนอง ”เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลซดน้ำแกง” ชัดๆ
สวนทางกับตอนแรกที่ลูกน้องในคราบหัวหน้าพรรคชื่อ “เท้ง” บอกหนักแน่นกลางเวทีแสดงวิสัยทัศน์ว่า
“ไม่เอาพรรคกล้าธรรม ไม่เอาเทา”
หรือ “หากพรรคน้ำเงินคะแนนเป็นอันดับ 1 จะไม่โหวตให้อนุทินเป็นครั้งที่ 2”
แต่หากพรรคส้มเป็นอันดับ 1 แล้วพรรคน้ำเงินอยากมาร่วม ก็ต้องทำตามเงื่อนไขของพรรคส้ม ไม่งั้นไม่เอา
เสี่ยธนาธรใหญ่กว่าเท้งลูกน้อง ที่แปะตำแหน่ง “หัวหน้าพรรค” แต่ทำได้แค่ร้องแบะๆ เป็น “นอมินี“ เล่นไปตามบท
แต่ตอนนี้พูดสวนกันไปคนละทางกับธนาธร
ไม่ต้องมีมติพรรคอะไรแล้ว เอาแค่ “มติกู“ ก็พอ
เพราะธนาธรเพิ่งพูดให้เข้าใจใหม่ว่า
“เปิดกว้าง ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีหลักการ ไม่ต้องการบีบทางให้แคบลง”
อย่างนี้จะไหลไปทางไหนอีกล่ะเสี่ย?
“ลีลาปลาไหลตัวใหม่ของการเมืองไทยนี่เอง“
อยากเป็นรัฐบาลจนเอาประชาชนคนไทยมาบังหน้าว่า
“เขาอยากให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลใจแทบขาด“
เลยต้อง ”เสียสัตย์เพื่อชาติ” ไม่งั้นบ้านเมืองถึงทางตัน
ตอนนี้ไม่เอ่ยกระทั่งชื่อ ”พรรคกล้าธรรม“ เพราะพรรคส้มเรามีเทาแล้ว ถือว่าเป็นเทาพวกเดียวกัน
ที่สำคัญที่เคยพูดไว้ว่า ”จะเป็นรัฐบาลพรรคเดี่ยว“ แต่พอกระแสไม่มา รู้ตัวว่าไม่ได้แน่ ก็ต้องกระดิกหางเปลี่ยนสีไปร่วมกันผสมพันธุ์ของแท้แน่นอน
แค่อ้าปากก็เห็นไปถึงไส้ถึงพุงธนาธร
แล้วที่เท้งบอกว่า ”ต้องพูดมาให้ชัด ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับพรรคไหนก่อนเลือกตั้ง ไม่งั้นก็เป็นเทา“
ตอนนี้เลยรีบเปลี่ยนสโลแกนอย่างไว
จาก ”มีเราไม่มีเทา” ลดระดับลงเป็นแค่ ”มีเทาเราไม่เอาไว้“
ธนาธรทุบโต๊ะแก้ตัวน้ำขุ่นคลั่กว่า
“นี่ไงให้ สส. เทาพรรคส้มลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว เราไม่เอาไว้”
ก็ถูกตำรวจจับ ศาลไม่ให้ประกันตัว ถ้าไม่ให้ออกจะให้มันอยู่เป็นผู้สมัคร สส. เดินหาเสียงในคุกหรือ?
ทุกครั้งธนาธรมักจะเอา ”ความซื่อ“ มาบังหน้า “ความลื่น“ ได้เก่งแท้
ปัดโธ่ แล้วเราจะเอาอนาคตลูกหลานไทยไปฝากกับคนลื่นไหลกะล่อนอย่างธนาธรไหวหรือ?
ความผาสุกที่ธนาธรเอามาล่อคนไทยหัวใจส้มมันสลายหายไปแล้ว ยังไม่ทันได้กากันเลย
กลายเป็น ”ธนาธรทุบโต๊ะพรรคส้มไม่มีใครกล้าเถียง“
ถึงเวลาเรียกทุนคืน ที่ตั้งรัฐบาลคว้าลมไม่ทันเกม ต้องทบต้นทบดอก 2 ครั้งที่พลาดไป
แถมรอบหลังดีลกันแล้วกับอนุทิน ต่อหน้าดูเสีย แต่ลับหลังไม่ได้บอกว่าได้อะไรมา?
ก็ได้แต่สงสารเด็กพรรคส้ม ที่ตามนายทุนพรรคไม่ทัน เพราะเล่นเดินสายขึ้นเวทีปล่อยของทุกวันตามหาทุนคืน
ไม่ใช่แค่ฝันลมๆ แล้งๆ แต่เป็น “ฝันเปลี่ยนทุนทางลัด“ เสียมากกว่า
กลับไปกลับมาจนอุดมการณ์ค่อยๆ หายไปภายในไม่กี่วัน
ของธนาธรเขาแรงจริง
นึกถึงตอนที่ โรม ไอซ์ วิโรจน์ คนไฟแรง แต่เงินไม่แรง ต้องฝืนเอ่ยชื่อโหวต “อนุทิน” ไปครั้งแรก เห็นหน้าแล้วเข้าใจน้อง
แต่หากให้โหวตอีกครั้ง คงต้องกลืนทั้งน้ำลายทั้งสเลด
รับไหวไหมไม่รู้ สู้ๆ นะน้อง
อำนาจการเมือง คือ กิเลส ยั่วทุกวันมันทนไหวไหม?
อยากจะเปลี่ยนประเทศ ทำเพื่อบ้านเมืองจนมือไม้สั่น
ใจธนาธรเจ้าของพรรคเขาจะเอาแบบนี้ ไปงัดเขาได้ที่ไหน
เหมือนเอา ”ไม้จิ้มฟัน ไปงัดไม้ซุง“
ผมถึงย้ำนักย้ำหนาว่า
”อย่าคิดไปเปลี่ยนการเมือง เพราะการเมืองเปลี่ยนธนาธรไปเรียบร้อยแล้ว”"