เที่ยวไทยมุมใหม่! ททท.ชวนเปิดแผนที่ Hidden Destinations

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตลาดในประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย เปิดตัวแคมเปญ “LIVE HERE” Stay a little longer, Live a little deeper อยู่ต่ออีกนิด.. ใช้ชีวิตให้ลึกซึ้งกว่าเดิม มุ่งเฟ้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่ (Hidden Destinations) และเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเล่า (New Story)
จากทั่วประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่ามากกว่าปริมาณ
หรือ Value Over Volume เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ประสบการณ์ที่มีความหมายและทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน
จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ พบว่าในปี 2569 นักเดินทางเริ่มมองหา “ประสบการณ์ที่ลึกกว่า” มากกว่าการเดินทางไปยังสถานที่ยอดนิยม โดยให้ความสำคัญต่อการใช้เวลาอยู่กับพื้นที่จริง และการค้นหาจุดหมายที่ยังไม่พลุกพล่าน เทรนด์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวหันมาให้คุณค่ากับพื้นที่ที่เงียบสงบ ยังไม่ถูกค้นพบ และสามารถถ่ายทอดตัวตนผ่านการเดินทางได้อย่างแท้จริง จึงทำให้ Lesser-Known Destination ไม่ได้เป็น เพียงแค่จุดหมายทางเลือก แต่ถูกยกระดับให้กลายเป็น “Unseen Destination ที่สร้าง Unforgettable Experience” ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง การใช้เวลาในพื้นที่ยาวนานขึ้น และการสร้างความผูกพันกับจุดหมายปลายทางอย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ LIVE HERE ที่ชวนให้ทุกคน “อยู่ต่ออีกนิด และใช้ชีวิตให้ลึกซึ้งกว่าเดิม”
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “แผนการตลาดในประเทศปี 2569 มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” ที่เน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปใน 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1. การฟื้นฟูจิตใจและให้รางวัลชีวิต 2. การหนีความวุ่นวายสู่ความสงบ 3. การทำคอนเทนต์ เช็กอิน ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น 4. การแสวงหาประสบการณ์ทางกาย ใจและอารมณ์ และ 5. การท่องเที่ยวหรูหรา
เชิงอนุรักษ์ เป้าหมายหลักของเราคือทำให้คนไทยสร้างความสุขได้ทันทีที่ออกเดินทาง โดยโครงการ LIVE HERE จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เน้นคุณภาพและคุณค่า ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ แต่ยังเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง”
ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ แคมเปญประกวดเฟ้นหา 10 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “THAILAND UNTOLD” เพื่อค้นหาจุดหมายปลายทางที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แต่ยังไม่เคยปรากฏในรีวิวมาก่อน โดย ททท.จะนำเส้นทางเหล่านี้มาต่อยอดให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ทรงพลัง ช่วยสร้างความโดดเด่นและเพิ่มความหลากหลายให้กับแผนที่ท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน Local Creators และ Local Photographers หรือผู้ที่สนใจทั่วประเทศไทยที่มีความหลงใหลในพื้นที่ท้องถิ่น มาร่วมถ่ายทอดมุมมองใหม่ผ่านภาพถ่ายและเรื่องราว
ในแคมเปญ THAILAND UNTOLD โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.-25 ก.พ. 2569 ผู้ชนะ 10 เส้นทาง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook Page: LIVE HERE หรือ Line OA: @LiveHere
ททท.มุ่งหวังว่าโครงการ LIVE HERE จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมการใช้เวลาเดินทางอย่างมีคุณค่า สร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน และร่วมกันต่อยอด “Hidden Destinations” ของไทยให้กลายเป็นจุดหมายที่สร้างความหมายและความภาคภูมิใจให้กับประเทศในระยะยาว
#LIVEHERE #ThailandUntold #Amazingthailand #สุขทันที่ที่เที่ยวไทย