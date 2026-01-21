แฉทนายดังภาพลักษณ์ดี ลวนลาม นศ.สาววัย 19 ยอมจ่าย 2.5 ล้านแลกจบเรื่อง เจ้าตัวแถลงพรุ่งนี้

แฉทนายดังจากรายการทีวีช่วงเที่ยง ลวนลามนักศึกษาสาววัย 19 ความแตกครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ต่อรองจนเหลือ 2.5 ล้าน เพื่อจบเรื่อง ด้าน “พุทธอภิวรรณ” เผยทนายดังขอโทษแล้ว อ้างแค่กอดหอม เรื่องล้วงจำไม่ได้ เจ้าตัวแถลงพรุ่งนี้
วันนี้(21 ม.ค.) เกิดประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลเมื่อเพจชื่อดังหลายเพจออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของทนายความชื่อดังที่ลวนลามนักศึกษาสาว เช่น โรสเมจิกสกิน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เร็วๆ นี้สะเทือนวงการทนาย social #ดีแตก คลิปเสียงฉันมีนะ ทนายสายจก สายล้วง เด็ก 18″
เพจดังกล่าวได้ให้คำใบ้ว่า “ชื่อเสียงโด่งดังจากออกรายการช่วงเที่ยงและมีบุคลิกภายนอกที่ดูดี สุภาพ พูดน้อย แต่เบื้องหลัง “คาวและฉาวมาก”
ต่อมาเพจ “ท่านเปา” ได้โพสต์ข้อความว่า สะเทือนวงการ “สาววัย 19 ปี” เปิดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทนายชื่อดังรายหนึ่ง
เรื่องเริ่มจากทนายรายดังกล่าวเข้าไปใช้บริการร้านตัดสูทแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านนี้มีบุตรสาวอายุประมาณ 19 ปี ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักและมีการพูดคุยติดต่อกัน
ต่อมาทนายมีการติดต่อพูดคุยกับฝ่ายหญิงในลักษณะคล้ายการจีบหรือเตาะ ก่อนจะมีการนัดพบกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม 3
โดยวันที่เจอกันทนายต้องเดินทางไปอัดรายการต่อแถวย่านเกษตร–นวมินทร์ และทางทนายได้ชักชวนให้ติดรถไปด้วย โดยตั้งใจจะพาไปส่งลงรถบริเวณคริสตัลพาร์ค เลียบทางด่วน ซึ่งระหว่างทางทนายได้ขอแวะที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วนเพื่อทานข้าว
ฝ่ายหญิงระบุว่า ระหว่างอยู่บนรถ ทนายพยายามกระทำในลักษณะที่ทำให้ตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงการสัมผัสร่างกายในจุดสงวน และภายหลังเมื่อกลับขึ้นรถ ยังมีความพยายามจูบปาก ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม รวมถึงแสดงพฤติกรรมในลักษณะหึงหวง ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกกลัวและอึดอัดใจ
จนกระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกายน ทนายได้ติดต่อมาให้ช่วยตัดต่อคลิปโปรโมตร้านตัดสูท เพื่อนำไปเผยแพร่ในเพจของทนายเอง
ต่อมาในเดือนธันวาคม ครอบครัวฝ่ายหญิงมีแผนเปิดร้านตัดสูทสาขาที่สอง และคิดจะเชิญทนายมาร่วมงาน แต่ฝ่ายหญิงแจ้งกับบิดาว่ารู้สึกไม่สบายใจและไม่ต้องการพบเจออีก จึงตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ครอบครัวรับทราบ
ด้านมุมของทนาย ชี้แจงว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการแสดงออกโดยสมัครใจ และยืนยันว่าภายหลังได้มีการติดต่อไปขอโทษฝ่ายหญิงแล้ว อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันต่อ ทำให้เข้าใจว่าสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ
จากนั้นมีการนัดพูดคุยเพื่อหาทางยุติเรื่อง โดยฝ่ายครอบครัวฝ่ายหญิงมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10 ล้านบาท ก่อนจะมีการเจรจาลดลงเหลือ 5 ล้านบาท และสุดท้ายทนายเสนอจ่าย 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เรื่องจบ ไม่กระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การยอมรับว่าตนกระทำผิด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกัน ได้มีการส่งต่อคลิปเสียงการสนทนาบางส่วนไปยังเพจและสื่อ จนนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้าง และกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้
เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น...
ด้านเฟซบุ๊ก “พุทธ อภิวรรณ” ของนายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความว่า “ทนายดังขอโทษครอบครัวนักศึกษาสาว อ้างแค่กอดหอม โต้เรื่องล้วงจำไม่ได้ รอแถลงข่าวพรุ่งนี้”